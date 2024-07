Vázquez, Sendic y un nuevo episodio de la House of Cards uruguaya

Y no fueron solo palabras de compromiso. Sentado a su lado, Vázquez comparó a Sendic con los “líderes políticos” de América Latina que están sufriendo “campañas” en su contra, como el caso de los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Manifestó además su “absoluto respaldo” al accionar de su vicepresidente, quien lo escuchó en silencio, con la mirada perdida y los ojos vidriosos. No le pidió a Sendic que diera explicaciones de ningún tipo ante el gabinete.

Tres días antes, Búsqueda había difundido algunos gastos polémicos realizados por el vicepresidente con la tarjeta corporativa de Ancap, cuando se desempeñaba en el directorio de esa empresa pública.

A su vez, en febrero del 2016, El Observador informó que Sendic se presentaba como licenciado en Genética, por más que nunca había obtenido el título. El tema derivó en una denuncia judicial y el vicepresidente puso su cargo a disposición. “Ni se te pase por la cabeza renunciar”, fue la respuesta de Vázquez.

Con la popularidad por el piso y críticas desde la oposición pero también desde el oficialismo, Sendic resolvió salir al ataque a principios de 2017. En abril, dijo en una entrevista radial que se sentía víctima de una especie de House of Cards uruguaya, en referencia a la popular serie norteamericana centrada en complots políticos.

Dentro de esas conspiraciones en su contra, incluía las críticas a su gestión en Ancap y lo ocurrido en torno al supuesto título de licenciado. Pero dos meses después se sumó un nuevo episodio: los gastos con la tarjeta de Ancap. Los cuestionamientos volvieron a llegar de todos lados.

Entonces, Vázquez volvió a hablar con él, al igual que otros integrantes del Frente Amplio, para tratar de consolarlo y darle impulso para continuar con su defensa.

En declaraciones a Telenoche de Canal 4 el sábado 24, Sendic dijo haber tratado el tema con el presidente, pero negó que le haya presentado su renuncia.

Sin embargo, al mediar la mañana del miércoles 14, en una sala del Palacio Legislativo, Sendic transmitió a todos los senadores oficialistas que en esa charla había ofrecido al presidente dar un paso al costado “si era necesario” y que recibió el “respaldo” del primer mandatario, según contaron varios de los legisladores que lo escucharon. “A todos nos quedó claro que Vázquez lo convenció de que tenía que dar pelea desde su cargo”, dijo uno de esos legisladores.

Quizá por eso en la entrevista con Telenoche Sendic dijo que no se llevó “ni un peso” para su casa y que no está dispuesto “a admitir” que sigan diciendo lo contrario. “Mantuve silencio pensando que era una tormenta de verano, pasajera. Pero no es una tormenta pasajera. Hace dos años que estoy soportando esta situación que viene de distintos ámbitos, y no estoy dispuesto a soportarla más”.

Esta semana se sumó al debate el libro Sendic. La carrera del hijo pródigo, de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero.

“Nunca en la historia ningún político tuvo que soportar tal situación”, dijo el miércoles el vicepresidente. Algo similar decía el expresidente blanco Luis Alberto Lacalle cuando realizaron denuncias de corrupción contra su gobierno. En ese momento era la “embestida baguala”. Ahora es la House of Cards uruguaya.

