Vázquez destacó su triunfo como otro “hito en la historia uruguaya” y lo comparó con el plebiscito de 1980, que debilitó a la dictadura

En el comando de campaña el ambiente era de tranquilidad. No existió la euforia desatada en la noche del 26 de octubre, cuando los diferentes frenteamplistas se enteraron de que las encuestadoras estaban equivocadas y la coalición de izquierda había logrado la mayoría parlamentaria. Por eso esta vez los invitados no festejaron cuando los informativos de la televisión confirmaron el nuevo triunfo del Frente Amplio. Ni siquiera se enteraron. Los primeros datos incluso pasaron inadvertidos para varios periodistas. Lo que más preocupaba a quienes estaban allí era cuáles serían los primeros pasos del presidente electo para conformar el futuro gabinete ministerial.

Vázquez se abrazó con su compañero de fórmula, Raúl Sendic, y con su familia. Luego entró a una sala para reunirse con Mujica, quien le aseguró de entrada que no llegaba con pedidos. Vázquez le dijo que el nombramiento del gabinete no se iba a demorar. “Quiero que te enteres de la lista, no me gusta el manoseo de nombres”, le comentó el presidente electo, según explicaron a Búsqueda participantes en la reunión. En medio de la charla distendida Mujica bromeó con que se estaba cumpliendo lo que había pronosticado en 2010, cuando Vázquez le entregó la banda presidencial. “¿Te acordás, Tabaré, cuando me diste la banda y yo te dije que te la iba a devolver”, le preguntó Mujica entre risas.