Vázquez dijo nutrirse del batllismo, el herrerismo, la masonería, el marxismo y el cristianismo

El ex mandatario sostuvo que “la realidad es una sola” y que “lo que es difícil es interpretarla”.

“Yo he hecho un esfuerzo personal para, con todas estas herramientas, tratar de interpretarla lo mejor posible. No estoy en condiciones de decir si conozco la realidad totalmente, creo que no, pero me he basado en todos estos elementos”, dijo Vázquez, que presidió el Uruguay en el período 2005-2010.

“Te vas a arrepentir”

El candidato frenteamplista también aludió a la disyuntiva personal que experimentó antes de aceptar volver a pelear por la Presidencia de la República.

Vázquez destacó una conversación que mantuvo con su hermano, el actual subsecretario de Interior, Jorge Vázquez. “Va a pasar lo siguiente: si aceptás la candidatura, te vas a arrepentir más de una vez. Si no la aceptás, te vas a arrepentir más de una vez”, le dijo Jorge a Tabaré Vázquez.

El ex presidente concluyó que su hermano “tenía razón”.

“Ahora que acepté, más de una vez me arrepiento. Pero también pienso que si no la hubiera aceptado, quizás, más de una vez me hubiera tenido que arrepentir”, explicó.

Y concluyó: “Hay momentos en la vida en que uno no tiene muchas chances de elegir. Y bueno, fue la opción que tomé”.

Información Nacional

2014-09-04T00:00:00

2014-09-04T00:00:00