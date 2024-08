Viñoly, su segundo proyecto para el San Rafael, y los “problemas” para “conciliar” una obra con los que “buscan réditos políticos”

Fiscalía Mónica Ferrero no autorizó realizar una pericia internacional al celular de Astesiano

En el correo —al que Búsqueda tuvo acceso—, el arquitecto reconoció que la “manifestación de opiniones provocadas” por este tipo de proyectos “es legítima, porque refleja un incipiente sentido de ‘propiedad común del entorno’, que debe fomentarse independiente de cualquier otra motivación”. La primera propuesta de Viñoly, la del rascacielos, tuvo un rechazo general de su pares de la Facultad de Arquitectura y hasta se llegaron a juntar rápidamente unas 10.000 firmas en plataformas digitales para cuestionar un proyecto que la administración de Antía considera clave para abrochar su gestión. Se trata de una inversión de unos US$ 400 millones en obras que abarcan más de 100.000 metros cuadrados y que es auspiciada por el empresario italiano Giuseppe Cipriani.

Viñoly asumió que su responsabilidad como arquitecto es “absorber” los comentarios para “producir una solución que no disminuya las expectativas concretas mensurables de cualquier emprendimiento ni las aspiraciones intelectuales” que forman parte de la “esencia” de su profesión. “Y por lo general, si uno tiene experiencia y práctica para escuchar, eso resulta en una mejor propuesta”, escribió.

El arquitecto uruguayo, que vive en Nueva York y que ha dejado su sello con exclusivos diseños en distintas ciudades del mundo, insistió con un concepto que ya expuso ante la Junta Departamental de Maldonado cuando presentó su primera maqueta.

“Lo que sí es cierto es que la reconstrucción del San Rafael depende de construir una cuota muy significativa de superficie adicional que puede solo estar orientada a un mercado internacional que ve a Punta del Este como un lugar destino y no a la inestabilidad de los mercados regionales”.

Las torres que flotan.

Si bien el nuevo proyecto de Viñoly no despertó el mismo rechazo generalizado que obtuvo con el rascacielos de 300 metros, tampoco es que hubo una aprobación unánime. En redes sociales se lo comparó con una estructura futurista del estilo de los edificios de los dibujos animados Los Supersónicos. La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, que ya había opinado negativamente sobre la primera propuesta, dijo que esta nueva idea tampoco le gusta. Y lamentó que no la hayan invitado a la presentación. En el programa Arriba Gente, de Canal 10, aclaró sin embargo que está a favor de concretar la inversión para recuperar el hotel. No solo porque es un lugar emblemático sino por los puestos de trabajo que se pueden generar. Antía dijo que le “encanta” y auguró que el nuevo diseño de Viñoly “terminará en las revistas internacionales”.

El arquitecto dedicó los últimos tramos de su correo para explicarle el proyecto al intendente de Maldonado. “Esta nueva solución se basa en una reconstrucción ‘aumentada’ del edificio original que corrige no solo las proporciones, sino su calidad arquitectónica y de detalles, así como su funcionalidad”. Señaló que el nuevo edificio histórico tendrá la “jerarquía” para “ser enmarcado por el perfil de dos torres horizontales, perpendiculares entre sí, que flotan por encima de la altura de los volúmenes del hotel sobre una base semienterrada de servicios comunes”.

Y destacó que “las vistas hacia el hotel permanecen ininterrumpidas desde todas las direcciones”.

