Visiones encontradas en el SMU

Aunque el Sindicato Médico del Uruguay ( SMU ) no se ha pronunciado sobre el uso terapéutico de la marihuana, sus jerarcas tienen opiniones encontradas. Su presidente, Julio Trostchansky , dijo a Búsqueda que no les “corresponde cuestionar los efectos que han sido ampliamente difundidos” de la marihuana medicinal. En cambio, el vicepresidente, Gerardo Eguren , opinó: “Ni estamos acostumbrados ni tenemos experiencia documentada”. Ambos manifestaron dudas sobre cómo se recetará la droga y las prácticas que definirán una indicación responsable. Eguren se preguntó por qué se limita a mayores de edad.

“La morfina en otro contexto es una droga de tipo adictiva, pero su administración con fines médicos se hace de manera responsable con pasos claros. La marihuana no va a escapar a esas reglas. Se la estigmatiza pero como médicos tenemos la misma responsabilidad que cuando indicamos medicación para patologías psiquiátricas”, dijo Trostchansky.

“He tenido consultas de colegas sobre si es obligatorio mandarlo si alguien lo pide, pero no lo es. Uno tiene que mandar lo que considere correcto”, dijo Eguren a Búsqueda. “La cátedra de farmacología tendrá que hacer investigaciones científicas, porque a uno en Facultad no le enseñan a recetar cannabis, sino que se lo trata como una intoxicación. Para su uso terapéutico no tenemos ninguna prueba de experimentación, salvo en el dolor”, agregó.