Vivir es combatir

Aquí están sus hijos Gonzalo, Silvia y Juan Raúl, y también su copiloto Carlos Julio Pereyra. Están los expresidentes Luis Alberto Lacalle, José Mujica y Jorge Batlle, con su particular sentido del humor: “Empecé a escuchar hablar de Wilson Ferreira cuando escribía en el diario El País, en la campaña del 59, cosas terribles sobre mi padre”. Está el exministro de Economía y Finanzas Ignacio de Posadas (que lanza algunos dardos hacia el expresidente Julio María Sanguinetti: “Fue nefasto para Uruguay”), el dirigente del MLN Julio Marenales, el excanciller y expresidente del Banco Central y del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias, los periodistas Esteban Valenti y Walter Abella (“El tipo llegaba a todas las escalas sociales”, recuerda). También: Pepe Guerra y, entre otros, el politólogo estadounidense Martin Westein, que colaboró con Wilson, durante su vida en Washington, para instalar en la agenda política de Estados Unidos la realidad que se vivía en Uruguay en tiempos de la dictadura.

Las entrevistas son complementadas con grabaciones y fotografías que muestran los lugares donde vivió Ferreira y un preciso material de archivo que incluye segmentos ya legendarios (el discurso del 27 de junio de 1973 en la sesión extraordinaria del Senado, el momento en que llega al puerto de Montevideo y es apresado, la multitudinaria caravana que lo recibió y acompañó el día que fue liberado en 1984) con otros que quizás han tenido menor divulgación. Algunos episodios mínimos, llanos y rudimentarios en apariencia, se vuelven pequeños tesoros, como la grabación de la cámara de seguridad de la dependencia donde estaba preso y que registra la instancia íntima en la que recibe la visita de su esposa y su hija. Es que este documental no solo informa: también conmueve.

No es fácil abarcar todo en 104 minutos, quizás por eso algunos hechos, especialmente aquellos relacionados con el contexto histórico, son soslayados. De todos modos, no opaca ni le quita fuerza al retrato audiovisual, ineludible y emotivo, de uno de los últimos representantes de una especie en extinción. “Pocas personas podían haber tenido en su ser tantas óptimas condiciones para hacer cualquier cosa que quisiera hacer”, sostiene Batlle, mientras que Mujica afirma que “no tuvo suerte”. No es necesario simpatizar con el caudillo blanco para reconocer su valor. Es una de las razones por las que, independientemente de la postura ideológica, de simpatías o preferencias, Wilson merece atención.