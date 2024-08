El despertar de la Fuerza no puede empezar mejor. Después del icónico himno de John Williams, de las letras amarillas que sirven de prólogo —la primera oración es un puñetazo— y se pierden en el cosmos, las tropas de la llamada Primera Orden, la organización militar nacida de las cenizas del antiguo Imperio, siguen el rastro de Luke Skywalker (Mark Hamill), el último jedi, que se ha escondido en algún lugar. La invasión de los stormtroopers sobre una aldea en el desierto planeta Jakku es brutal, con los soldados de cascos blancos arrojando fuego en la oscuridad, es una muestra del estilo urgente y realista de Abrams, director ideal para la reinvención de esta saga. El realizador no solo revitalizó otra franquicia legendaria en el cine , Star Trek, con la que conquistó a espectadores que jamás en su vida irían a ver una película de Star Trek; también recibió la bendición de fanáticos de la serie que, como todos los seres de su condición, no son fáciles de convencer. Además: supo abordar las versiones más complejas y sinuosas de las relaciones paterno-filiales en las series Fringe y Lost. Y además: filma estupendamente, finamente, es muy hábil diseminando elementos de suspenso, dirigiendo escenas de acción y manejando acciones paralelas. Y además: tiene afinidad con los personajes oscuros y contradictorios.

Disney, por medio de Pixar, viene apostando a las heroínas en sus últimas películas (véase Intensamente o Frozen), y este reinicio es una gran plataforma para seguir. Rey (Daisy Ridley, una maravilla), la joven y solitaria chatarrera de Jakku, planeta sobre cuyas arenas yacen restos de antiguas naves estelares y vehículos terrestres —los fans tienen un buffet de modelos para degustar—, se involucra en la lucha entre la Primera Orden y la Resistencia luego de que se topa con BB-8, el droide de forma esférica que buscan las tropas de asalto. Rey, una combinación de Leia Organa (Carrie Fisher, otra que vuelve) y Luke, se cruza con Finn (John Boyega), un soldado imperial que desertó luego del ataque inicial en la aldea, un soldado sensible que quiere “hacer lo correcto”, que pretende ser héroe aunque no sabe bien cómo es que hay que hacer. Que estos dos personajes —monumento a la corrección política— se conozcan y que luego escapen en una vieja nave que parece un montón de chatarra cósmica conducirá a un reencuentro celebrado ya desde el trailer: Han Solo, el vaquero intergaláctico, regresa al Halcón Milenario, eternamente recauchutado y capaz de viajar a la velocidad de la luz furgón espacial. Y con él viene Chewbacca, fiel copiloto. Han Solo no es el galancete cínico de hace 30 años. Ya no. El que no creía en los jedis y en la Fuerza. “Todo eso es cierto”, le dice a Rey, que lo mira con asombro y admiración genuina. Han Solo, ahora figura paterna sustituta que alguna vez fue Obi Wan Kenobi, conserva esa sonrisa partida, ese aire ganador, y todavía sigue arrastrando deudas por toda la galaxia, deudas que pueden costarle la vida. Y ahora lleva canas y arrugas, lo que significa: experiencia, algo de sabiduría, es como un jedi sin sable de luz, Han. Y le dice a cierto personaje un poquito mentiroso algo importante acerca de las mujeres.