Acorralado por el escándalo que puso en alerta a Washington, Jensen Huang renuncia a Nvidia

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia , deja su cargo , privando a la industria de la inteligencia artificial (IA) de su mayor defensor y sembrando dudas sobre el futuro del fabricante de chips que él transformó en un gigante de este sector.

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La directora financiera, Colette Kress, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina mientras Nvidia busca un sucesor permanente, informó la empresa este jueves 12 de noviembre. Asimismo, nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys y miembro de la junta directiva, como el primer presidente de su consejo de administración.

Huang, cofundador de Nvidia y cuarto mayor accionista de la compañía con una participación de aproximadamente el 3,61%, también abandonará la junta directiva.

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Las acciones de Nvidia cayeron más de un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que arrastró al conjunto del mercado bursátil.

En los últimos días, la presión sobre Huang —de 63 años y casado— había aumentado tras publicarse informaciones que lo vinculaban sentimentalmente con una empresaria china, a quien las autoridades estadounidenses sospechan de realizar labores de espionaje para Pekín.

Según una fuente cercana al asunto, la junta directiva de Nvidia se reunió el miércoles 11 para evaluar su destitución, tras conocerse ese mismo día que Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con una alta ejecutiva de la empresa que estaba bajo su supervisión directa.

La salida de Huang sume a la compañía —valorada en 4 billones de dólares— en la incertidumbre y amenaza con desestabilizar el ecosistema de la IA, al cual él contribuyó a financiar reinvirtiendo el creciente excedente de efectivo de Nvidia en proveedores de servicios en la nube, otros suministradores y los laboratorios más importantes del sector.

El sentimiento de los inversores hacia las acciones relacionadas con la IA ya se mostraba inestable, debido a que el elevado consumo de efectivo y el creciente endeudamiento de gigantes tecnológicos, tradicionalmente ricos en liquidez, han generado dudas sobre si el auge de la IA llegará a ser rentable.

Esta partida podría tener, además, consecuencias de gran alcance para la política estadounidense de exportación de chips, dado el empeño de Huang por mantener el acceso al mercado chino y sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

El domingo, Trump declaró que Huang había “hecho un trabajo increíble” para EE.UU. y añadió que el directivo de Nvidia le aseguró desconocer que la mujer china con la que mantuvo una relación fuera una espía.

Con Reuters

FUENTE:FRANCE24