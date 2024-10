Cómo conciben la paternidad los candidatos a la presidencia

A excepción del colorado Andrés Ojeda, los principales candidatos a la presidencia de la República tienen hijos. Su actividad política les hace sentir, muchas veces, que no están del todo presentes en sus vidas o que podrían estarlo más. Sin embargo, algunos recuerdan o reconocen, en la actualidad, actividades o costumbres que comparten con ellos.

En entrevista con Galería , Ojeda dijo que no está en pareja, aunque le gustaría estarlo, y que “en algún momento” querría ser padre. Su debilidad son sus sobrinos y se esfuerza por “verlos lo más posible”. Cuando juega con ellos, trata de “darlo todo”: correr, saltar, o lo que el juego implique.

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tenía el deseo de formar una familia numerosa. Pero su esposa, Irene Moreira, es hija única y no quería más de dos hijos. Juntos, tuvieron una mujer y un varón. Manini Ríos dice que tratan de “tenerlos siempre lo más cerca posible” y de que les “cuenten sus problemas”, pero reconoce que muchas veces estuvo “ausente”. Pasó un año en Mozambique, seis meses en Irán y no vio nacer a su hija. “No fue una vida familiar normal”, asegura. El cabildante tampoco recupera ese tiempo perdido con sus hijos porque dice no tener más disponibilidad que antes. Sin embargo, le encantaría hacerlo y, cuando tiene días libres, trata de estar con ellos.