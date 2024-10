¿Cuál es el vínculo de los candidatos con el feminismo y las mujeres en sus vidas?

Tareas como hacer las compras o cocinar ya no son exclusivas de la mujer de la casa. En entrevista con Galería , entre conceptos de feminismo propios y posturas no feministas a favor de la igualdad, los candidatos a la presidencia hablaron de las mujeres de su vida y revelaron quién hace las compras en casa.

El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda , no tiene otra que hacerse cargo de los surtidos —su fuente de proteína por excelencia (pollo y huevos) le llegan mediante un ” dealer” propio—, aunque abusa de PedidosYa para las cosas de supermercado. Su principal batalla de dieta es contra la comida de estación de servicio, porque “la vida de ruta“ (las giras) lo llevan a eso.

Delgado dice no tener tiempo para cocinar, pero que le encanta hacerlo, especialmente, la comida de olla.

Ojeda cuenta que su madre es la persona que más lo apoya, incondicionalmente; “la mayor militante“. “Si mi hermana y yo estamos donde estamos es porque mi vieja siempre antepuso los intereses nuestros a los suyos, a veces hasta por demás“, dice el colorado, quien hoy comparte con ella el disfrute de sus nietos, que son sus sobrinos. Orsi también tiene una hermana mayor que “lo tuvo que bancar“ porque era el malenseñado de la casa, cuenta, además de tener algún problemita de conducta en la escuela: “Tenía que ver con que hablaba mucho y esas cosas. Pocas peleas, pero en los recreos alguna había. Atrás del gimnasio había un lugar donde se daban las grescas“, recuerda el candidato. La mamá estaba acostumbrada a recibir alguna que otra carta de la escuela.

Feminismo, ¿si o no?

El candidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, se reconoce feminista dentro de su propio concepto de feminismo: “Es una lucha no solo justificada, sino necesaria. Lo que pasa es que hay feminismos con los que de repente no comparto absolutamente todos los puntos“, dice. El haberse formado en Historia lo ayudó a comprender al feminismo como una de las luchas “más brutales, duras y por momentos exitosas“ del siglo XX, porque de sus logros no se volvió para atrás.

Aclara en la entrevista no usar el lenguaje inclusivo, pero cuenta que se crio rodeado de mujeres rurales: tías, abuelas, madre, hermana, y que en el campo vio mucho matriarcado: “Las veteranas, con aquellos pañuelos, eran de carácter fuerte, pero en la vuelta siempre te encontrabas con que había cosas de hombres y cosas de mujeres“, recuerda.

Delgado, por su parte, dice no ser feminista, sino igualitario, tratando de priorizar siempre la libertad. En esta misma línea, Ojeda responde que él es un defensor de los derechos y de la igualdad, pero no utiliza la palabra feminista.