De Woody Allen a Leonardo DiCaprio: Hollywood recuerda a Diane Keaton, una actriz “única y brillante”

El cine de Hollywood amaneció de luto. Diane Keaton, una de las actrices más queridas y reconocibles de su generación, falleció el sábado a los 79 años , según confirmó su familia. Ícono de estilo y referente de una época dorada del cine, Keaton dejó una huella indeleble con papeles que marcaron historia, desde Annie Hall —por la que ganó el Oscar en 1978— hasta El Padrino, donde interpretó a Kay Adams.

Su muerte provocó una ola de homenajes en el mundo del cine. Woody Allen , con quien trabajó en ocho películas y mantuvo una estrecha amistad, se encuentra “extremadamente angustiado, sorprendido y molesto”, según informó la revista People. Ambos compartieron una relación sentimental en los años 70 y una complicidad profesional que definió parte del cine estadounidense de aquella década.

“Diane Keaton era única. Brillante, divertida y sin complejos”, escribió Leonardo DiCaprio en Instagram. “Una leyenda, un ícono y un ser humano verdaderamente amable. La extrañaremos profundamente”. Francis Ford Coppola, director de El Padrino, la recordó como “una actriz extraordinaria” y “la creatividad personificada”.

La actriz estadounidense Diane Keaton murió este 11 de octubre en California

Robert De Niro, su compañero en El Padrino II, se mostró conmocionado: “Le tenía mucho cariño y la noticia me ha tomado totalmente por sorpresa. La extrañaremos. Que descanse en paz”.

El homenaje se multiplicó en las redes. Andie MacDowell, quien trabajó con Keaton en Unstrung Hero, escribió: “Me siento muy afortunado de haber pasado tiempo con esta maravillosa mujer. Me rompe el corazón que se haya ido”.

Bette Midler, su compañera en la comedia El club de las primeras esposas (1996), destacó su autenticidad: “Era divertidísima, completamente original y sin una gota de malicia o competitividad. Lo que viste fue quién era ella”.

Una publicación compartida por Bette Midler (@bettemidler)

Goldie Hawn, que también participó en esa película, añadió: “Nos dejó un rastro de polvo de hadas, lleno de partículas de luz y recuerdos más allá de la imaginación”.

Ben Stiller la definió como “un ícono de la moda, el humor y la comedia”. Sarah Jessica Parker, su hija en La joya de la familia (2005), dijo a Variety que Keaton “ha sido una fuente de inspiración para innumerables actrices” y que “será terriblemente añorada”.

Diane Keaton. One of the greatest film actors ever. An icon of style, humor and comedy. Brilliant. What a person. — Ben Stiller (@BenStiller) October 11, 2025

Steve Martin, su compañero en El padre de la novia, compartió una vieja entrevista en la que Keaton respondía con humor a la pregunta de si él o Martin Short eran más atractivos: “Los dos sois idiotas”. “Esa frase resume perfectamente nuestra relación con Diane”, escribió el actor.

Una publicación compartida por Steve Martin (@stevemartinreally)

Jane Fonda la describió como “una chispa de vida, constantemente riéndose de sí misma, infinitamente creativa”, mientras que Michael Douglas lamentó su pérdida como “desgarradora” y recordó los buenos momentos que compartieron en el rodaje de Así nos va.

Una publicación compartida por Jane Fonda (@janefonda)

Antonio Banderas escribió en X: “Una gran actriz nos ha dejado. Mis condolencias a su familia en estos difíciles momentos”.

A great actress has left us.

Rest in peace, Diane Keaton.

Deepest condolences to all of his family and loved ones. pic.twitter.com/1GvoL1fLwP — Antonio Banderas (@antoniobanderas) October 11, 2025

Según el medio TMZ, una ambulancia trasladó a Keaton a un hospital local a las 8:08 del sábado. Aunque su salud se había deteriorado en las últimas semanas, su entorno aseguró que “el declive fue muy repentino”. Una fuente cercana dijo a People: “Fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.

Una publicación compartida por Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Durante un evento en vivo en Los Ángeles, Reese Witherspoon no pudo contener las lágrimas al recordarla: “Diane cambió la forma en que veíamos a las mujeres en pantalla: inteligentes, divertidas, elegantes y completamente originales. Fue una de mis primeras mentoras en este negocio”.

Reese Whiterspoon lamenta morte da atriz Diane Keaton: "Minha mentora" #DianeKeaton

Kaley Cuoco también expresó su tristeza en redes: “Esto es devastador. Sin palabras”.

Con su melena desordenada, sus guantes, sus trajes de hombre y su sonrisa inconfundible, Diane Keaton no solo fue una actriz de enorme talento: fue también una mujer que redefinió lo que significaba ser una estrella en Hollywood.