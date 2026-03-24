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El Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve vuelve a manos de una autora argentina

Su libro fue elegido entre 1.929 manuscritos de 36 países por ser “osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos”

Sofía Balbuena, ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve.

Sofía Balbuena, ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve.

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Isabel Wagemann
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Esta edición del premio —que distingue al mejor libro de cuentos inédito escrito en castellano— ha sido histórica en cuanto a cantidad de manuscritos postulantes: se presentaron 1.929, procedentes de 36 países. Según el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, presidente del jurado, la obra de Balbuena es “una joyita” en la tradición del cuento latinoamericano. “Es un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor. No hace concesiones en su exploración de las complejidades de la naturaleza humana”.

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Por su parte, la ganadora ha reconocido que recibir el Premio Ribera del Duero supone “un gran orgullo y una gran alegría. Es algo externo que viene a confirmar una vocación y muchos años de trabajo. Una puede pasarse toda la vida escribiendo sin recibir un reconocimiento así, por eso lo recibo como un milagro, algo extraordinario”.

Los relatos de la autora ganadora compitieron, en la fase final, con los trabajos de otras tres autoras mujeres y el de un hombre: El fin del mundo (y otras utopías), de Aura García-Junco (México); La raíz firme de las cosas, de Margarita Leoz (España); El miedo terrible de ser un animal, de Claudia Ulloa Donoso (Perú), y Agua la boca, de Rodrigo Fuentes (Guatemala).

©Isabel Wagemann WAG_0071 (1)

El prestigioso premio, que se entrega cada dos años, ha distinguido en ediciones anteriores a Magalí Etchebarne, Samanta Schweblin, Marcelo Luján, Javier Sáez de Ibarra y Guadalupe Nettel; nombres ya consagrados de la literatura breve. La uruguaya Fernanda Trías estuvo entre los cinco finalistas de la edición pasada.

Nuria Barrios y Paulina Flores, además del presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el editor de la Editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor, también integraron el jurado de este año, que dio a conocer su fallo en una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

“El récord histórico de participación demuestra no solo el crecimiento del premio, sino también su capacidad para atraer talento literario de todo el mundo y consolidarse como un punto de encuentro internacional para la narrativa en español”, dijo Pascual. “Este nivel de participación es también una señal muy clara de la vitalidad que vive hoy el género y de la confianza que tantos autores y autoras depositan en este premio y en las instituciones que lo hacen posible”.

Sobre la ganadora

Personaje secundario es la primera incursión de Sofía Balbuena en la ficción, y el premio la ubica como una de las voces más singulares de la narrativa en español contemporánea. Sus relatos se centran en la experiencia de las mujeres y el título de la obra refiere, según la propia autora, a “ese mundo interno agobiante y explosivo con el que vivimos muchas veces las mujeres. (...) Ese universo interior”.

Según Balbuena, los primeros relatos nacieron de la exploración y el entusiasmo, mientras que el libro fue tomando forma progresivamente hasta convertirse en un proyecto más exigente y consciente.

Nacida en Salto, Argentina, en 1984, hoy reside en Madrid, donde trabaja como escritora y profesora. La obra por la que ganó el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve se publicará el 6 de mayo en papel en cinco países, y en formato ebook y audiolibro en todo el mundo.

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