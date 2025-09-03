La alfombra roja del festejo imaginario de los 100 años del Palacio Legislativo

Bajo la consigna de crear y confeccionar ropa para vestir a los invitados que asistirían a un festejo imaginario por los 100 años del Palacio Legislativo , los estudiantes de diseño textil de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD) diseñaron una colección upcycling­ de prendas de fiesta. Trabajaron durante más de dos meses en este proyecto que dio como resultado un gran ejercicio de creatividad, identidad e imaginación.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La diseñadora textil Ángela Rubino, docente de la asignatura Diseño III Textil-Indumentaria de esta licenciatura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar­), explicó­: “Los alumnos diseñaron y confeccionaron una colección reutilizando prendas de pre- y posconsumo­ poniendo en práctica los métodos constructivos desarrollados en nuestra asignatura”.

Estilo nórdico Semana de la Moda de Copenhague: un llamado a que el armario europeo se arriesgue y se renueve

Recorrido cultural San Pablo, un destino irresistible para los amantes del arte y del diseño

Los chicos trabajaron con prendas facilitadas por familiares y amigos o adquiridas en tiendas de segunda mano, como vestidos de fiesta o cóctel, chaquetas, camperas con pieles o en denim­, gabardinas, faldas de pana.

Corset con mangas realizado por Alomahi Aragusto, Maite Bouzas, Mariana González y Lucio Rosatti. Blazer y falda hecho por Leina Olmos, Daniela Soto, Camila Quintero y Camila Paredes. Accesorios: caravanas de Do Santos y Delgado y lentes de Torrens y Cardozo.

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 7 Vestido diseñado y realizado por Valentina Petracca, Lucía Lecuona, Lucía Loza y Leticia Tarditti. Collar realizado por Fía y Hernández (inspirado en la Carlota) y caravanas realizadas por Gilene, Martínez y Sosa (a partir de desechos de billetes del Banco Central del Uruguay). Juan Pablo Landarín

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 2 Blazer diseñado Julieta Gimeno, Catalina Nocetti, Joaquina Rodríguez, Victoria Silva. Caravana pequeña hecha por Gilene, Martínez y Sosa; caravana larga de García, De Armas y Velazco. Juan Pablo Landarín

“El proceso se inició con una charla introductoria sobre el Palacio Legislativo, como también es característico en nuestra dinámica educativa, a cargo de profesionales invitados”, contó Rubino. En esa oportunidad estuvieron Ernesto Beretta, Miriam Hojman y Guillermo Zubeldía, integrantes del Grupo de Artes Aplicadas a la Arquitectura con Valor Patrimonial (FADU-Fing-FHCE-Udelar).

Los alumnos realizaron varias visitas al Palacio Legislativo, donde tuvieron acceso a sectores como la sala de Eventos, el Salón de los Pasos Perdidos, la biblioteca, las cámaras de Diputados y Senadores. En esas recorridas guiadas apreciaron el interior del edificio, en el que “los volúmenes se repiten con diferentes ritmos, encastres, superposiciones, perpendicularidades, formas concéntricas, huecos ornamentados, para descubrir que los recursos morfológicos se adaptan maravillosamente a la indumentaria”, aseguró la docente.

A medida que iban conociendo las características edilicias y su historia, podían inspirarse y luego, “al momento de aplicar los métodos constructivos en upcycling­, pudieron definir esas peculiaridades en sus creaciones”. Además, “les enseñamos a decantar los detalles del edificio a través de cintas, bordados, costuras o tablas, y a utilizar materiales, como las perlas, para destacar las terminaciones”.

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 8 Blazer y pantalón de Julia Consani, Antonella Corbo, Líber Martínez y Katherine Vignoli. Corona de Torrens y Cardozo. Juan Pablo Landarín

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 9 Vestido diseñado y realizado por Avril Meyer, Celina Romero, Nicole Sueiro y Eugenia Zecca. Abanico realizado y diseñado por Fernández, González y Zucolini. Juan Pablo Landarín

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 10 Corset realizado por Kiara Denis, Mikaela Hauret, Sofía Pomies y Lucía Velázquez. Falda de Cecilia Colman, Lucía Ramos, Camila Collazo y Martina Rivera. Juan Pablo Landarín

Fueron nueve semanas intensas de trabajo por parte de más de 110 estudiantes, agrupados en equipos de cuatro personas, acompañados por un staff docente integrado no solo por Rubino, sino también por Leticia Duarte, Luciana López, Lucía López, Ximena Rodríguez y Vanessa Saavedra.

Luego de definir los diseños de cada colección, que incluye cinco o seis prendas, los grupos se dedicaron a la confección y realización de las terminaciones. El trabajo continuó con la redacción de un informe detallado y la presentación del proyecto ante los docentes.

Al terminar el semestre, los alumnos tuvieron la opción de participar con sus creaciones en una producción fotográfica que se realizó en la sede de la facultad. Rubino, responsable de la producción general de la actividad, se encargó de armar los estilismos­. “Un dato interesante son los collares, las caravanas y las pulseras que usamos, accesorios que hemos hecho en la asignatura Diseño de Accesorios con distintos puntos de inspiración, como las lunas de Cúneo o las obras del Museo de Artes Visuales. Por ejemplo, un par de collares que usamos se habían hecho con CD de desecho o un abanico se realizó con briquetas de los billetes destruidos”, explicó la docente.

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 1 Blazer diseñado y realizado por Matilde Olivera, Facundo del Puerto, Sofía Ferreira. Falda por Eleonora Custodio, Oriana Colinet, Lilian Latorre y Valentina Lema. Accesorios: collar de Cazot, Fernández (inspirado en La Patria, obra en MNAV). Juan Pablo Landarín

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 4 Vestido hecho por Cecilia Colman, Lucía Ramos, Camila Collazo y Martina Rivera. Collar de Ruiz de Luzuriaga y Guaz (inspirado en obra del MNAV). Juan Pablo Landarín

colección centro de diseño 100 años palacio legislativo 6 Top realizado por Victoria González, Camila López y María Tarán. Pantalón hecho por Eleonora Custodio, Oriana Colinet, Lilian Latorre y Valentina Lema. Collar de Ugolini y Bayardi (inspirado en las lunas de Cúneo, obra en MNAV). Juan Pablo Landarín

Cada año, se convoca a modelos, alumnos, profesores y personalidades de la cultura para ser parte de esta producción de fotos. En esta oportunidad estuvieron: Diana Saravia, Carmen Panero, Lucía López Rodríguez, Ximena Rodríguez, Diego García, Glenda Torres, Camila Correa, Micaela Rigoletto y Joaquina Rocca.

En la producción también participaron las estudiantes Belén Luján, Nazarena Travieso y Alfonsina Balatti, junto con los asistentes académicos Federico Viera y Gerardo Pérez. Leonel Aita Musi se encargó del maquillaje de los modelos y Juan Pablo Landarín fue el responsable de la fotografía y la idea artística. El calzado utilizado fue de Marimadá.

Un aspecto que se repite desde hace seis años en estos cursos es la de poner en valor la historia y el arte uruguayo. “Venimos desarrollando varios temas de Uruguay. El año pasado trabajamos con Octavio Podestá, anteriormente nos centramos en la fauna y flora silvestre. Incluso, en el proyecto de ropa infantil, ahora estamos trabajando con Perico, el libro de Juan José Morosoli. Siempre estamos trabajando el tema Uruguay, la reutilización y la sustentabilidad”, concluye la docente.