Lidera la plataforma de pago pionera en Uruguay y ahora impulsa la próxima revolución del dinero digital con IA

Por estos días, la inteligencia artificial (IA) parece estar en todos lados. Pero en el universo de los pagos digitales esa revolución ya está ocurriendo, incluso si el usuario promedio todavía no lo nota. Detrás de cada transacción, de cada intento de fraude bloqueado o de cada mejora en la experiencia de uso, los algoritmos están aprendiendo, prediciendo y tomando decisiones. “En parte, la inteligencia artificial ya está modificando el sistema de pagos, aunque muchas veces no nos demos cuenta”, explica a Galería Carlos Etcheverrigaray, líder de nuevos mercados y proyectos bancarios en Mercado Pago.

La historia de esta plataforma de pagos es la de una carrera continua por adaptarse al cambio tecnológico. Nació como una herramienta interna para facilitar las operaciones dentro del ecosistema de Mercado Libre y, con el tiempo, se expandió a pagos en línea, luego al mundo físico con los códigos QR y más tarde a toda una gama de servicios financieros: desde inversiones y seguros hasta transferencias instantáneas. En Uruguay , la compañía comenzó en 2016 y hoy cuenta con más de 400.000 personas que usan QR para pagar y unos 50.000 comercios que lo aceptan.

Pero para Etcheverrigaray, el próximo salto ya no pasa por el celular, sino por la IA. “Así como el dispositivo móvil cambió todo en su momento, la inteligencia artificial va a cambiar todo también. Ya lo está haciendo”, afirma.

El ejecutivo señala que buena parte de la IA aplicada al mundo financiero opera de forma silenciosa, en procesos que el usuario no percibe. “El usuario no ve que atrás de la seguridad que hay en nuestros productos financieros hay inteligencia artificial, pero está funcionando. Busca detectar cualquier intento de fraude o de conductas sospechosas, y eso hoy ya existe”, explica.

Esa “revolución silenciosa” también se da en los procesos de desarrollo interno: los equipos de ingeniería utilizan herramientas de IA para facilitar la creación de nuevas funciones dentro de la aplicación. “Usamos inteligencia artificial para que la capacidad de desarrollar productos nuevos sea más rápida y escalable”, señala.

Pero donde Etcheverrigaray ve el mayor potencial es en el vínculo con el usuario. En el futuro, la aplicación no solo servirá para pagar o transferir dinero, sino también para ofrecer recomendaciones inteligentes basadas en el comportamiento financiero de cada persona. “Vamos a lograr que, en función de tu patrón de consumo, te podamos recomendar cuál es un buen momento para sacar un crédito, para pagar una deuda o para invertir. Es tremendo el impacto que se viene por delante”, asegura.

Del celular al asistente financiero

Ese enfoque apunta a un futuro en el que la IA redefinirá la forma en la que las personas se relacionan con su dinero. Mercado Pago busca que su aplicación se convierta en un asistente financiero personal, capaz de anticiparse, sugerir o incluso actuar según los hábitos de cada usuario. “El objetivo final podría ser que entres a la app y te diga: ‘tenés un saldo que no estás usando, ¿por qué no lo invertís acá?’. O que te alerte si estás gastando más de lo habitual. Se trata de usar la inteligencia artificial para ayudarte a tomar decisiones financieras más conscientes”, explica Etcheverrigaray a Galería.

La empresa también trabaja en fortalecer la educación financiera digital, un punto que, según él, resulta inseparable de la inclusión. “Toda esta digitalización tiene que venir acompañada de educación, en donde el usuario y el consumidor se sientan protegidos en su día a día”, afirma. En ese sentido, subraya que los productos de Mercado Pago —como los microcréditos o las cuentas remuneradas en los países donde ya operan— están pensados para usuarios que normalmente quedaban fuera del sistema financiero. “Nuestros productos están orientados a democratizar las finanzas. Queremos dar acceso a gente que antes no podía tenerlo”, dice.

Uruguay, un laboratorio digital

El caso uruguayo ocupa un lugar especial en esa estrategia. El país fue elegido para implementar la primera experiencia transfronteriza de Mercado Pago. Desde el verano pasado, los turistas argentinos pueden pagar en Uruguay con su aplicación argentina, escaneando los mismos códigos QR que usan los locales. “Fue la primera experiencia de este tipo dentro de todo el mundo de Mercado Pago, y funcionó superbién. Esperamos que este verano sea aún más exitoso”, comenta.

También destaca un proyecto con la Intendencia de Montevideo para incorporar a los cuidadores de vehículos al sistema digital de cobros. Los cuidacoches habilitados por la comuna pueden recibir propinas a través de códigos QR, una herramienta que, según Etcheverrigaray, “los incluye financieramente en un contexto en donde hay cada vez menos efectivo”. Es, en su visión, un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas “a través de soluciones simples e inclusivas”.

El QR, dice, simboliza esa filosofía. “Es una tecnología muy simple, no necesita un teléfono caro para usarla. Hasta podés imprimirlo y ponerlo en una feria. Es una herramienta superinclusiva y democratizadora”, explica.

Cuidacoches-Montevideo Cuidacoches de Montevideo. Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Una disrupción que recién empieza

Si algo parece claro para Etcheverrigaray, es que la próxima década estará marcada por una nueva disrupción. “En la historia de Mercado Pago hubo una revolución muy grande cuando apareció el teléfono celular. Fue un antes y un después, porque pasaste a tener tu banca digital en un teléfono. Ahora estamos viviendo otra disrupción gigantesca: la inteligencia artificial”, reflexiona.

La compañía ya está entrenando a sus equipos para incorporar la IA en todas sus operaciones. “Todos nosotros estamos hace bastante con capacitaciones y experimentando, porque es la nueva revolución”, asegura. “No sabemos cómo se va a ver el mundo hacia adelante, pero sí sabemos que la inteligencia artificial tiene que estar en todo”.

Al final de la conversación, Etcheverrigaray vuelve sobre una idea que resume buena parte de su mirada: el futuro no será solo digital, sino también predictivo. Las transacciones tenderán a resolverse casi sin intervención humana. Los sistemas aprenderán de los hábitos para simplificar decisiones y ganar tiempo. “¿Por qué tienes que levantarte del sillón para hacer un trámite que podrías resolver desde el teléfono?”, plantea. Y agrega: “Con inteligencia artificial vas a perder incluso menos tiempo pensando en dónde invertir o qué producto comprar, porque la tecnología te va a ayudar en eso. La idea es que tengas más tiempo para lo que realmente te gusta hacer”.