Paul McCartney vuelve con su concierto perfecto al Centenario

Tenemos suerte. A lo largo de los últimos 15 años, el exbeatle ha mantenido un vínculo estrecho e intenso con el público latinoamericano. La de este año será su decimoprimera gira por el territorio al sur del río Bravo. La primera vez fue en 1990, cuando ofreció un recordado concierto en el Maracaná, en Río de Janeiro. En 1993 fue la primera vez que tocó en Buenos Aires, cuando presentaba el exitosísimo disco Off The Ground, y en su banda aún estaba su esposa Linda (fallecida en 1998). Pasaron 17 años sin novedades, pero en 2010 comenzó a visitar esta parte del mundo con una frecuencia casi anual: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2023, cuando tras girar durante un mes por Australia dio dos conciertos en Ciudad de México y ocho en Brasil, su gira más extensa en un país latinoamericano, con paradas en Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, San Pablo y Río y un show sorpresa en un pequeña sala de la capital norteña, para menos de 500 personas. Búsqueda cubrió el tercer concierto en San Pablo , el 10 de diciembre, que tuvo lugar bajo una intensa lluvia.

A diferencia del año pasado, cuando durante semanas se especuló con posibles fechas en Argentina y Uruguay, esta vez casi no hubo señales previas. Las luces se encendieron el lunes 3 por la noche, cuando el periodista brasileño José Roberto Flesch publicó en su canal de YouTube un video en el que daba como seguro otro concierto de Paul en Brasil y daba a entender que habría otras fechas en el continente. Al día siguiente, el martes 4, Búsqueda informó que AM Producciones había reservado el Centenario para el primer día del décimo mes del año. El domingo 9 ya no había dudas: la cuenta oficial de McCartney en Instagram colgaba una historia con un operario moviendo un baúl de carga. La gira estaba en marcha.

Un dato nada menor a tener en cuenta: AM no informó el precio final de las localidades, sino que divulgó una lista de precios que no incluye el costo de servicio de Acceso Ya, que asciende al 15%. Es una comisión bastante más alta que la que cobra Tickantel, la principal tiquetera del mercado uruguayo, que asciende aproximadamente al 6%.

Paul-McCartney-show-Melbourne

En la América. A diferencia de los dos conciertos anteriores de McCartney, esta vez el escenario estará instalado contra la tribuna América, un formato que permite una mejor visual general tanto desde el campo como desde las tribunas. Por un lado, al estar instalado sobre el costado más ancho de la cancha, la mayor parte del público dispuesta en el campo podrá ver el escenario a una menor distancia que en el otro formato posible (con el escenario en una de las cabeceras del estadio). Por la misma razón, también es menor la distancia desde el estrado a las tres tribunas (Olímpica, Ámsterdam y Colombes). Y la tercera ventaja de este formato (ya usado, por ejemplo, en los shows de los Rolling Stones, Guns n’ Roses, Tini Stoessel y el último de Roger Waters, en 2023) es que la Olímpica, la mayor de las tres tribunas, queda completamente de frente al escenario.

La última. La gira Got Back comenzó en Estados Unidos en abril de 2022, poco antes de que Paul cumpliera 80 años, y debe su nombre al documental Get back, de Peter Jackson, —de fines de 2021— que narra la grabación del disco Let It Be, de Los Beatles. Es un recorrido mundial, pero en tramos mucho más espaciados. El tramo norteamericano lo llevó por 16 ciudades de Estados Unidos, luego del cual dio solo dos conciertos en el Reino Unido, el segundo en el mítico Festival de Glastonbury, show que el diario británico British Times definió como el “mejor concierto de todos los tiempos”. No es exagerado el titular: el de Búsqueda en 2014 fue "El concierto perfecto". El año pasado solo giró en el último trimestre, por Australia, México y Brasil.

Paul-McCartney-Mexico-show

Con leves variaciones, este show incluye unas 35 canciones por concierto (en Glastonbury fueron 38) durante casi tres horas. Y en los últimos 15 años no ha variado demasiado. Cuenta con un cañón central compuesto por una veintena de clásicos de Los Beatles mayormente compuestos por Paul solo o en dupla con John Lennon. La otra mitad del repertorio corresponde a la inmensa obra de McCartney pos-Beatles, tanto en solitario como con los Wings, su gran banda de los años 70.

La banda será exactamente la misma con la que actuó las dos veces en Montevideo y con la que viene maravillando al mundo desde hace décadas: Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra), Paul Wix Wickens (teclados) y Abe Laboriel Jr. (batería). Para esta gira fueron convocados los Hot City Horns, magistral cuerda de bronces que acompaña a Paul desde 2018, compuesta por Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón).

Paul-McCartney-show-Mexico

El legado beatle, la enorme variedad estética de su música, el poder simbólico de la revolución cultural de la que fue protagonista, la gigantesca fuerza emotiva de sus canciones y su increíble permanencia en escena (más de 60 años en forma ininterrumpida) hacen que McCartney sea frecuentemente calificado como el mejor compositor vivo del planeta o, directamente, como el artista o la figura cultural viva más importante sobre la tierra. ¿Quién más? Faltan 110 días para el tercer concierto de Paul en Montevideo. Serán larguísimos.