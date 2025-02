Pueblo Garzón crece como destino de arte y gastronomía con cuatro nuevas propuestas

café la pulperia pueblo garzón 1.jpg

Su dueña, la estadounidense Amanda Dean, se rindió, como muchos otros, ante los encantos de Pueblo Garzón. “El pueblo es un lugar especial. Tiene una apariencia de otros tiempos, incluida la persona que regresa a caballo de su día de trabajo. Es naturalmente hermoso, rodeado por el campo. Me encanta la estrecha conexión con los animales y el entorno natural. Me encanta el ritmo lento que ofrece el pueblo y la falta de materialismo”, dice. Visitó el lugar por primera vez hace 14 años, durante unas vacaciones, y quedó fascinada. Diez años después, volvió al pueblo para visitar a una amiga y revivió aquella conexión particular.