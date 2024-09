Una galería uruguaya en la Semana del Arte de Nueva York

En Chelsea, uno de los barrios de Manhattan­, conocido por elHigh Line Park y la enorme concentración de galerías de arte contemporáneo que pueblan sus calles, se llevó a cabo entre el 4 y 8 de setiembre la Semana del Arte de Nueva York , una de las más importantes del mundo. Una movida que involucró a varias ferias internacionales de arte, entre ellas Armory Show, Volta NY, Art On Paper y 20th Century Art, y reunió a artistas, curadores y galerías de varios países. Allí, entre tantas creaciones europeas, norteamericanas, también asiáticas, estuvo presente Uruguay bajo la representación de Invernizzi Art Lab, una galería que se distingue por involucrarse en el proceso creativo de los artistas y por encarnar una perspectiva joven y contemporánea.

El territorio que nos dibuja (The territory that draw us) fue el nombre de la exposición de la galería uruguaya, que contó con el trabajo curatorial de su director, Darío Invernizzi, y presentó la obra de tres fotógrafos, dos de ellos latinoamericanos, Luis Fabini (uruguayo) y Teodelina Detry (argentina), y un danés que actualmente vive en Uruguay, Adam Jeppesen.