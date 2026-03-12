  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    El ’New York Times’ afirma que un error de coordenadas provocó el ataque de Estados Unidos contra una escuela iraní

    El ataque de Estados Unidos con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní se dio por un error de coordenadas del objetivo, informó el periódico New York Times

    El lugar de un ataque contra una escuela primaria en Minab, en la provincia sureña iraní de Hormozgan.

    El lugar de un ataque contra una escuela primaria en Minab, en la provincia sureña iraní de Hormozgan.

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Funcionarios estadounidenses dijeron al New York Times (NYT) que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero sigue en curso, pero las conclusiones preliminares atribuyen la responsabilidad a Estados Unidos (EE.UU.).

    Donald Trump sugirió a principios de esta semana que los propios iraníes podrían haber sido responsables del hecho, pero luego declaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera. Cuando periodistas le preguntaron el miércoles por el informe del Times, Trump respondió: “No sé nada al respecto”.

    Datos desactualizados

    El diario neoyorquino señaló que oficiales del Centcom, el comando militar de EE.UU. para Oriente Medio, elaboraron las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa. Añadió que los investigadores siguen analizando por qué se usaron datos desactualizados en la planificación del ataque y quién no verificó la información.

    El NYT afirmó asimismo que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, y que el lugar donde se halla la escuela era originalmente parte de la base. Indicó que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base con una valla entre 2013 y 2016.

    El presidente iraní, Masud Pezeshkian, responsabilizó a EE.UU. e Israel del ataque. Israel ha negado reiteradamente cualquier participación o conocimiento del ataque.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó la semana pasada que EE.UU. no apuntaría intencionadamente contra una escuela.

    FUENTE:RFI

