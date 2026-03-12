El ’New York Times’ afirma que un error de coordenadas provocó el ataque de Estados Unidos contra una escuela iraní

Funcionarios estadounidenses dijeron al New York Times (NYT) que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero sigue en curso, pero las conclusiones preliminares atribuyen la responsabilidad a Estados Unidos (EE.UU.).
El ataque de Estados Unidos con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní se dio por un error de coordenadas del objetivo, informó el periódico New York Times
El periódico indicó que el ejército estadounidense apuntaba contra una base iraní adyacente al edificio de la escuela, y que las coordenadas para el objetivo se fijaron con datos desactualizados. Irán informó que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad sureña de Minab dejó más de 150 muertos.
Donald Trump sugirió a principios de esta semana que los propios iraníes podrían haber sido responsables del hecho, pero luego declaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera. Cuando periodistas le preguntaron el miércoles por el informe del Times, Trump respondió: “No sé nada al respecto”.
El diario neoyorquino señaló que oficiales del Centcom, el comando militar de EE.UU. para Oriente Medio, elaboraron las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa. Añadió que los investigadores siguen analizando por qué se usaron datos desactualizados en la planificación del ataque y quién no verificó la información.
El NYT afirmó asimismo que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, y que el lugar donde se halla la escuela era originalmente parte de la base. Indicó que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base con una valla entre 2013 y 2016.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, responsabilizó a EE.UU. e Israel del ataque. Israel ha negado reiteradamente cualquier participación o conocimiento del ataque.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó la semana pasada que EE.UU. no apuntaría intencionadamente contra una escuela.
