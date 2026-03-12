El ’New York Times’ afirma que un error de coordenadas provocó el ataque de Estados Unidos contra una escuela iraní

El ataque de Estados Unidos con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní se dio por un error de coordenadas del objetivo, informó el periódico New York Times

El lugar de un ataque contra una escuela primaria en Minab, en la provincia sureña iraní de Hormozgan.

Funcionarios estadounidenses dijeron al New York Times (NYT) que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero sigue en curso, pero las conclusiones preliminares atribuyen la responsabilidad a Estados Unidos (EE.UU.).

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El periódico indicó que el ejército estadounidense apuntaba contra una base iraní adyacente al edificio de la escuela, y que las coordenadas para el objetivo se fijaron con datos desactualizados. Irán informó que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad sureña de Minab dejó más de 150 muertos.

Donald Trump sugirió a principios de esta semana que los propios iraníes podrían haber sido responsables del hecho, pero luego declaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera. Cuando periodistas le preguntaron el miércoles por el informe del Times, Trump respondió: “No sé nada al respecto”.

Embed - Irán: búsqueda de supervivientes en escuela primaria culminó; indagan responsabilidad de EE. UU. Datos desactualizados El diario neoyorquino señaló que oficiales del Centcom, el comando militar de EE.UU. para Oriente Medio, elaboraron las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa. Añadió que los investigadores siguen analizando por qué se usaron datos desactualizados en la planificación del ataque y quién no verificó la información.

El NYT afirmó asimismo que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, y que el lugar donde se halla la escuela era originalmente parte de la base. Indicó que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base con una valla entre 2013 y 2016.