Aguerre anunció, en la Rural del Prado, cambios en las tarifas de energía eléctrica para impulsar el riego

El costo y las condiciones de acceso a la energía, dos de los principales obstáculos señalados por los productores para expandir el riego en Uruguay, tendrán cambios relevantes. El coordinador general de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar), Tabaré Aguerre, anunció que el límite de potencia a partir del cual un regante debe pasar de la categoría de mediano consumidor a gran consumidor aumentará de 250 kilovatios (kW) a 800 kW. Además, se creará un producto comercial zafral específico para riego, que reducirá el peso de los costos fijos y dará mayor previsibilidad a las inversiones.

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Aguerre realizó estos anuncios durante la 5ª Conferencia de Agricultura­ y Riego, este martes 15 en la Rural del Prado, actividad organizada por Regadores Unidos del Uruguay (RUU), Asociación Rural del Uruguay (ARU), Oriental Agropecuaria y revista Verde.

El exministro de Ganadería recordó que la factura eléctrica de un sistema de riego tiene dos grandes componentes: un cargo por la potencia contratada, que debe pagarse independientemente de cuánto se utilice el equipo, y otro variable, asociado al consumo de energía.

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Esa estructura adquiere especial importancia, porque las necesidades de riego cambian sustancialmente entre años: mientras en algunas campañas pueden ser necesarios unos 400 milímetros y en otras apenas 75 milímetros de riego.

En esos años de menor utilización, explicó, el costo fijo de la potencia contratada pasa a tener un peso determinante. A eso se sumaba hasta ahora un problema de escala: al superar los 250 kW de potencia contratada, el usuario pasaba de mediano a gran consumidor. Según los cálculos presentados por Aguerre, para un productor que regara 350 milímetros al año y tuviera contratados 0,9 kW por hectárea, ese cambio de categoría podía duplicar el costo de energía por hectárea.

“Creo que esta es la medida más importante”, afirmó Aguerre, al anunciar que ese umbral pasará de 250 kW a 800 kW. El objetivo es evitar que el aumento de la escala de un proyecto de riego termine generando un salto desproporcionado en sus costos energéticos.

El coordinador de la Ceiar recordó que productores habían planteado incluso la posibilidad de volver a regar con energía diésel­, ya que, por encima del límite anterior, en algunas situaciones resultaba ser más competitivo.

Producto zafral específico

El segundo cambio anunciado apunta directamente al costo fijo. Se creará un producto comercial específico para el riego, de carácter zafral, que permitirá contratar el servicio durante seis meses.

Actualmente existe una tarifa zafral, pero su cargo fijo por potencia contratada es 50% superior al correspondiente al mediano consumidor. Esa diferencia, señaló Aguerre, explica por qué los sistemas con pivote permanecen mayoritariamente dentro de la categoría de mediano consumidor.

El nuevo producto combinará las ventajas de ambas modalidades, ya que tendrá un período de contratación zafral, un cargo por potencia equivalente al del mediano consumidor y conservará el precio de la energía de la tarifa zafral, que en determinada franja resulta inferior.

En términos prácticos, Aguerre sostuvo que se reducirá a la mitad el costo fijo por potencia contratada respecto al esquema zafral vigente, y que le dará mayor flexibilidad al productor.

A esos cambios se suma otro elemento que consideró fundamental para crear un clima favorable a las inversiones: la previsibilidad.

Actualmente el riego dispone de un descuento de 15% en la energía y del mecanismo denominado “punta-llano”, que amortigua la diferencia de precio entre ambos horarios. Según Aguerre, la combinación de los dos beneficios genera una reducción de 28,5% respecto a una tarifa normal. Sin embargo, hasta ahora su continuidad dependía de decisiones que debían renovarse.

El nuevo producto zafral incorporará de forma permanente ambos beneficios, sujetos en el caso correspondiente al cumplimiento de los requisitos técnicos de UTE. “Cuando hay que analizar un proyecto de inversión, en la evaluación lo importante es que sea previsible”, señaló.

Más incentivos para invertir

La estrategia oficial para acelerar el riego no se limita a la energía. Aguerre repasó también los cambios introducidos en los beneficios tributarios para las inversiones.

En diciembre de 2025 se modificó la matriz de evaluación de proyectos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). De acuerdo con los datos presentados, anteriormente los proyectos alcanzaban en promedio una exoneración de IRAE de 54%, mientras que con la nueva matriz las inversiones vinculadas al riego parten de niveles superiores y pueden aumentar sus beneficios cuando reúnen condiciones relacionadas con localización, generación de empleo y crecimiento de las exportaciones.

Para Aguerre, la modificación expresa una decisión del gobierno de promover fuertemente estas inversiones y concentrar la renuncia fiscal en actividades en las que se espera un mayor retorno para la economía.

El énfasis está puesto, además, en superar el modelo exclusivamente individual y desarrollar proyectos multiprediales, que permitan captar el agua donde resulte más eficiente y distribuirla posteriormente entre distintos establecimientos.

La Ley de Riego de 2017 creó las asociaciones agrarias con objeto de riego, que permiten reunir productores, inversores y otros participantes. Ahora se avanzó en la reglamentación de mecanismos pendientes, entre ellos la posibilidad de transferir hacia los socios los beneficios fiscales obtenidos por la sociedad que realiza la inversión.

También se incluyeron en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas exoneraciones vinculadas a esos beneficios y a los arrendamientos de tierras destinadas a ser inundadas por represas multiprediales.

Los proyectos multiprediales, además, tendrán un beneficio adicional de 5% en la Comap. Aguerre sostuvo que, considerando el conjunto de incentivos, algunos proyectos podrían acercarse a niveles de beneficio equivalentes a entre 95% y 100% de la inversión elegible.

Madurar proyectos

Otra de las herramientas planteadas busca resolver una dificultad práctica que históricamente ha limitado los emprendimientos compartidos. Para obtener una concesión de agua se debe acreditar la vinculación jurídica con las tierras involucradas. Eso es relativamente sencillo en un proyecto individual, pero mucho más complejo cuando participan propietarios de las tierras a regar, de los terrenos que serán inundados, inversores y otros actores.

Aguerre definió esa situación como “el problema del huevo y la gallina”: resulta difícil cerrar jurídicamente el proyecto antes de conocer su viabilidad económica, pero al mismo tiempo se necesita avanzar en el proyecto para determinar esa viabilidad.

Para intentar destrabarlo se creará un mecanismo de “reserva de agua”. Los interesados podrán presentar iniciativas de riego multipredial en el ámbito de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), donde funciona la Ceiar. Con la adhesión de productores que representen al menos 50% de la superficie potencial a regar y luego de una evaluación preliminar, el Ministerio de Ambiente podrá reservar el recurso durante un año, prorrogable por otro.

Ese período de hasta dos años permitirá desarrollar estudios, incorporar participantes, analizar la inversión y evaluar la sensibilidad económica del proyecto antes de completar el proceso definitivo.

Aguerre insistió en que la expansión del riego requiere abandonar una lógica exclusivamente predial. Puso como ejemplo una zona lechera en la que un esquema basado en pequeñas represas individuales permitiría regar unas 700 hectáreas, mientras que una única represa ubicada estratégicamente podría abastecer unas 2.000 hectáreas mediante un sistema multipredial.

“El valor que hay acá es el asociativismo. Si queremos desarrollar el riego del futuro, tenemos que vencer el individualismo para ir a una lógica multipredial”, afirmó. En particular, consideró que ese modelo puede resultar decisivo para productores lecheros de determinada escala, para quienes incorporar dentro del establecimiento toda la infraestructura y gestión asociada al riego puede resultar poco práctico. La solución, planteó, puede estar fuera del predio, siempre que sea eficiente, económica y sostenible.

Cambio de paradigma en maíz

Al final de su presentación, Aguerre amplió la mirada y planteó que los efectos de una expansión del riego no deberían medirse únicamente por la productividad adicional obtenida dentro de los establecimientos.

Poniendo como ejemplo el maíz, dijo que Uruguay ha aumentado su producción, pero continúa importando el cereal, por lo que el mercado interno se mueve entre la paridad de importación y la de exportación, con una diferencia actual del orden de U$S 55 por tonelada entre ambas referencias.

Si Uruguay llegara a producir 3 millones de toneladas de maíz y pasara a una condición excedentaria, el valor interno podría acercarse a la paridad de exportación, indicó. De acuerdo con sus cálculos, ese cambio podría representar unos US$ 120 millones para el conjunto de la economía, además de abaratar el insumo para los corrales de engorde, tambos y producción avícola.

La mayor disponibilidad de grano también fue vinculada con las transformaciones que atraviesa la ganadería. Aguerre destacó que una parte creciente de los novillos termina su ciclo en los corrales, liberando superficie de campo y permitiendo avanzar hacia sistemas capaces de ofrecer carne de manera más estable.

Ese punto, sostuvo, es particularmente importante en un mercado internacional en el que el consumidor espera encontrar un producto homogéneo y disponible, independientemente de que Uruguay atraviese períodos de sequía. La combinación de campo natural, suplementación estratégica, producción de granos y agua permitiría reducir parte de esa variabilidad.

El ingeniero agrónomo cerró planteando una meta todavía más ambiciosa para la ganadería: pasar de la histórica aspiración de 3 millones de terneros hacia un escenario de 4 millones, apoyado en sistemas productivos más estables e integrados.

En esa visión, el agua no aparece únicamente como una herramienta para elevar rendimientos, sino como un recurso estratégico para articular agricultura, ganadería y lechería, aumentar la estabilidad productiva y extender las oportunidades de inversión a productores de distintas escalas.

“Solo con agua no se hace eso, se requiere un montón de otras cosas, pero sin agua va a ser difícil que lo logremos”, concluyó.