Aguirrezabala propone exonerar de Impuesto a la Renta a arrendamientos de largo plazo para riego, lechería y arroz

El coordinador general de Fucrea­ y exministro de Ganadería , Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, propone exonerar de Impuesto a la Renta a los arrendamientos a largo plazo destinados a regar o a la producción lechera.

Consultado por Búsqueda , el ingeniero agrónomo sostuvo que esa medida sería “mucho más barata” que la compra de tierra a través del Instituto Nacional de Colonización (INC) y tendría un efecto “mucho mayor por cada dólar que el Estado resigne”.

Analizó que si se pasa un área ganadera que produce US$ 300 por hectárea a un área lechera o de riego que produce US$ 2.500 por hectárea, para el Uruguay sería “muy favorable”.

Agregó que si se invirtieran los US$ 30 millones anuales que se pretenden destinar a la compra tierras por parte del INC en una exoneración fiscal para que la tierra se destine a arrendamientos de largo plazo para actividades de muy alto retorno para el país, con ese monto se exoneraría casi 1,2 millones de hectáreas.

“Sería una forma mucho más eficiente de gastar el dinero público, que hasta probablemente ni se gaste, porque se exonera de impuestos a quienes lo hacen; si nadie lo hace, no tenés costo por eso. En cambio, si comprás US$ 30 millones en tierras, aunque nadie la explote, igual el costo ya lo pagaste”, explicó quien fue secretario de Estado durante el gobierno del expresidente Jorge Batlle.

Señaló que, en caso de que se utilice esa herramienta en el arrendamiento de 600.000 hectáreas, el esfuerzo fiscal sería de US$ 15 millones, pero “permitiría duplicar el área de la lechería”.

Aguirrezabala consideró que el Estado “no puede seguir comprando tierras”, ya que “si invierte esos US$ 30 millones anuales para que se salven las explotaciones lecheras que están en Colonización, tenés un impacto enorme”.

Otras propuestas

El extitular del Ministerio de Ganadería (MGAP) también planteó que se podrían utilizar los US$ 30 millones del presupuesto para la compra de tierras en crear créditos con tasa de interés de 0%. Señaló que si la tasa de interés de una empresa con un nivel alto de riesgo es 7%, se pueden prestar US$ 430 millones a tasa 0%.

“En 400.000 hectáreas que tiene Colonización, es equivalente a US$ 1.000 por hectárea. Es un montón de dinero. Esto tiene mucho más retorno que comprar tierras”, insistió.

El integrante del Partido Colorado sostuvo que “hay que reducir el gasto público y mejorar su eficiencia”. Y afirmó que “comprar tierra es lo menos eficiente que puede hacer el gasto público hoy en términos de políticas públicas”.

Además, dijo que “hay que considerar que US$ 30 millones es muchísimo dinero”. Señaló que el presupuesto de toda la institucionalidad agropecuaria de Uruguay, sumando los gastos del MGAP, INC, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de Semillas (Inase), Instituto Nacional de Carnes (Inac­), Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) y demás, es de US$ 250 millones por año.

Agregó que para abatir el déficit fiscal a una situación que permita resolver problemas de competitividad, “probablemente el gasto público en Uruguay tiene que reducirse 7%”. Y con el presupuesto de US$ 30 millones para la compra de tierras “en el agro, lo está aumentando 12%; pero si lo vas a aumentar, al menos hacelo rendir”, enfatizó.

“No lo gastes en comprar tierra, gastalo en otra cosa, que tenga muchísimo más efecto en mejorarles la calidad de vida y los ingresos a los colonos, y en mejorar la productividad”, agregó.

No comprar tierras

Aguirrezabala consideró que Uruguay no debería comprar tierras. Consultado sobre su visión respecto al INC, respondió que “se podría transformar en una gran herramienta para generar instrumentos de desarrollo para los productores pequeños y familiares, para que sean competitivos y sean capaces de competir y mejorar mucho la productividad del Uruguay, eso sería fantástico; si no, me parece que no tiene sentido”.

Opinó que esa es una discusión pendiente que tiene Uruguay. “En Uruguay existe la sensación de que el INC es un gran instrumento para que gente de pocos recursos se inserte competitivamente en la sociedad a través de la actividad agropecuaria, y creo que eso no es cierto en promedio. Sí hay muy buenos colonos, quienes gracias a esa fracción de tierra han crecido muchísimo, pero no son la mayoría, ni los suficientes como para que ese esfuerzo sea el que estamos haciendo”, argumentó.

De todos modos, opinó que “sí hay que hacer un esfuerzo para mejorarles la calidad de vida a los pequeños y medianos productores, pero que tiene que tener impacto”. Insistió en que “comprando campos por US$ 30 millones vas a darles una oportunidad a 30 familias, pero en Uruguay tenemos 40.000 productores”.

Riego

A propósito del desarrollo del riego, analizó que los dos grandes factores que influyen en su desarrollo son la eficiencia y el costo del servicio de energía eléctrica y la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).

Afirmó que “es importante que sigan existiendo los mecanismos de inversión, facilitados por las exoneraciones fiscales” que establece la Comap.

Señaló que la gran oportunidad de crecimiento, que está planteada en la “ley de riego”, es que se puedan canalizar rentas de terceras empresas, que no son las mismas que invierten en riego. Por ejemplo, que un supermercado pueda descontar de la renta la inversión en riego de un tercero.

Por otra parte, analizó que el riego en Uruguay depende mucho de las aguas superficiales y expresó: “no creo que el riego sea la panacea de lo que tiene que hacer el país”. Agregó que “Uruguay tiene muchas otras cosas para hacer, para mejorar su productividad; una de ellas es el riego, pero no la única”.

De todos modos, valoró positivamente la creación de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar)y que la lidere el exministro Tabaré Aguerre, quien “sabe del tema y tiene ímpetu para hacerlo”.

“Ojalá que lo pueda hacer y que se encuentren los mejores mecanismos. A mi modo de ver, los mejores mecanismos son crédito de largo plazo y Comap”, agregó.

Otra de las dudas que planteó Aguirrezabala en relación con el riego fue el sistema de represas multiprediales. “No creo demasiado en las inversiones de riego colectivo fuera del arroz”, expresó sobre ese punto.

Aun así, sostuvo que “es bueno que hagamos el esfuerzo, que sea un esfuerzo público-privado, con una fuerte participación de los privados, para que realmente haya una presión importante y que el negocio de crear la fuente de agua colectiva funcione”.

Gestión del MGAP

Consultado sobre su visión de la actual gestión del MGAP, Aguirrezabala respondió que observa que las gremiales agropecuarias “prefieren hablar con el Ministerio de Economía antes que con el MGAP; me parece que ese es un mal síntoma”.

Sintetizó que ve un MGAP “poco operativo y muy confrontativo” y que no ve una estrategia en la gestión que encabeza el ministro Alfredo Fratti.

Valoró positivamente el objetivo de combatir la garrapata. “Me parece importante, y cuantos más recursos y énfasis se le ponga mejor, porque es imprescindible que tengamos buenos resultados. Pero en el resto no estoy viendo ningún planteo. No lo veo proactivo al MGAP, no lo veo creando capacidad de transformación a futuro”, dijo.

En cuanto a ProCría, dijo que le parece “más de lo mismo, algo que se hace desde más de 30 años y no funciona; creo que es un error”. “Me da pena porque hay muchas personas ilusionadas con eso, y hay profesionales muy capaces. El presidente del Instituto Plan Agropecuario (Santiago Scarlato) es muy capaz. Pero me parece que es volver a generar una red de gastos que no tienen retorno en las acciones de los productores. Hay que buscar otra manera. Ojalá me equivoque”, expresó.

Cuotas de China

Muchos actores del sector valoraron positivamente las cuotas de carne que otorgó China a sus proveedores, ya que Uruguay obtuvo 324.000 toneladas —superior a lo que exporta—, mientras otros países, como Brasil y Australia, recibieron cuotas que están por debajo de sus actuales volúmenes de exportación.

Sin embargo, Aguirrezabala opinó que festejar eso “es como festejar un córner”. Agregó que “el mundo se está complejizando”, por la escalada de aranceles, que “no hace más que perjudicar a países que son netamente exportadores, como Uruguay”.

Y advirtió que tanto Brasil como Australia van a competir con más fuerza en otros mercados cárnicos, que incluso son de más alto valor.