Orgulloso de ponerse las “botas de goma” para ordeñar en el tambo y con lágrimas en los ojos, el productor lechero Juan Barreiro valoró la oportunidad de acceder a un campo del Instituto Nacional de Colonización (INC) ubicado en el departamento de San José, que formará parte de la futura colonia Alfredo Zitarrosa.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El jueves 19 de noviembre, a pocos kilómetros de la ciudad Rodríguez, autoridades del ente estatal y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) descubrieron un cartel con el nombre del reconocido cantautor uruguayo en el inmueble rural N.° 469, en la ruta 45 de ese departamento, donde se instalará la nueva colonia de productores.

Con la voz de Zitarrosa interpretando la canción Tierrita poca, en el salón del Centro de Barrio de Rodríguez, comenzó el homenaje al artista en conmemoración de los 90 años de su nacimiento (11 de marzo de 1936), motivo por el cual el Directorio del INC decidió dar su nombre a una colonia en suelo maragato.

Agro Dolores tendrá una carrera terciaria de riego desde 2027 en respuesta a una alta demanda de personal especializado en la materia

“La tierra atraviesa la cuestión nacional tanto como la obra de Alfredo Zitarrosa”, dijo el director de Colonización Ramón Gutiérrez. Sostuvo que “seguramente es uno de los artistas uruguayos que abordó en mayor profundidad, sin atajos analíticos ni simplificaciones poéticas, el lugar de la cuestión agraria en el destino nacional, en sus costumbres, su economía y su estructura de poder”.

“Nací en tierra de estancieros y ya me sé de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo hamaca, nadie tasa su desgracia, la justicia es una vaca pastando en la democracia”, dice la letra de la canción Milonga más triste, que rememoró Gutiérrez en ese acto.

El director de Colonización enmarcó dos recientes adjudicaciones de fracciones rurales, que realizó el INC en el lugar donde estará la nueva colonia, en la situación de precariedad de la tenencia de tierras por parte de algunos productores y asalariados.

“Y cuándo será el día —pregunta Zitarrosa— que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados”, recordó el jerarca, quien integra el Directorio del INC en representación de la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Y agregó: “Hoy es un símbolo de esos días; lo es a nuestro modo oriental y gradualista, sin dar vuelta al tiempo”.

“La adjudicación reciente a (los productores lecheros) Eduardo Nandín y Fabiana Cabrera refleja la obra de una institución que responde, al momento de seleccionar a sus aspirantes, a la precariedad en la tenencia de la tierra”.

Al alertar que “el día de los campesinos desalojados existe repetidamente” en Uruguay, Gutiérrez señaló que “aproximadamente un 15% de las adjudicaciones de los últimos 10 años se realizaron a productores con pedido de entrega del predio que explotaban a nivel privado, 11 familias por año, entre uno y dos en situación de desalojo”.

Pero es, además, “la historia de los 31 inmuebles que reúne el Programa de Estabilidad del Lechero, instrumento del INC que permite evitar la pérdida de unidades de producción arrendatarias de productores lecheros familiares con buenos niveles de productividad”, sostuvo.

El jerarca consideró que la adjudicación a la pareja de tamberos Juan Barreiro y María Franco es también un “símbolo de la oportunidad que brinda esta política pública a los trabajadores rurales, que pasan a la ofensiva, forjando un capital y asumiendo los desafíos que impone la producción”.

“Un 24% de las adjudicaciones de los últimos 10 años han sido a aspirantes cuya principal fuente de ingresos era el trabajo rural asalariado permanente o zafral, 17 veces al año, los compadres Juan Miguel, los que doblan la cintura, pero no el cogote, asumen la tierra por las guampas”, dijo el director de Colonización, aludiendo a otra canción interpretada por Zitarrosa, en este caso Coplas al compadre Juan Miguel.

Gutiérrez comentó que el INC reorganizó para cada familia tres fracciones del antiguo inmueble. Así se conformaron dos unidades de producción familiar (UPF), una de 84 hectáreas y otra de 101.

El INC tiene como uno de sus “desafíos permanentes la reorganización de la vieja colonización para mejorar la economía de escala” de las UPF, y “lo hace al ritmo que los derechos adquiridos por los colonos lo permiten y las nuevas compras de tierra complementan”, indicó.

Y señaló que “en los últimos 10 años 170 llamados a UPF fueron destinados a ampliación de área, un 24% del total; además, 75 UPA (unidades de producción arrendatarias), un 61% de las adjudicadas, tuvieron ese destino”.

Concentración y política

Integrantes del Poder Ejecutivo y de Colonización aprovecharon el acto en ciudad Rodríguez para exponer ciertos puntos vinculados a la política de tierras del gobierno y a la tendencia del mercado de campos.

En este sentido, Gutiérrez advirtió que “Uruguay no es un país pobre, es un país despoblado, desigual y organizado de manera desequilibrada que concentra dos tercios de la población en el área metropolitana y no llega a 4% de población rural”.

“Su Producto Bruto Interno superará los US$ 90.000 millones por año, más de US$ 26.000 per cápita, dentro del cual aproximadamente un 35% es explicado por el producto bruto agropecuario ampliado”, valoró.

Y acotó que en 2025 un 73% de las exportaciones de bienes tuvieron origen en el sector agropecuario.

Por otra parte, el jerarca enfatizó que “la tierra pública en arrendamiento es extremadamente eficaz para prevenir la concentración, pero es apenas el 3% de la tierra, por lo que hay un problema de alcance de la política y no de eficacia”. “Y hablar del alcance de la política es hablar del lugar de la tierra en los programas de gobierno y en la disposición presupuestal”, sostuvo.

Sobre el punto, el director del ente estatal destacó que en 2025 “solo el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, que grava la valorización de la tierra entre eventos de compra-venta, recaudó US$ 59 millones”. Es un impuesto de la tierra que “se sigue recaudando y supera ampliamente lo que hoy se brinda a nivel presupuestal, por fuera de la capacidad propia del INC, cuya recaudación contribuye también a la inversión en tierra”, sostuvo.

Y aseguró: “Venimos recuperando terreno desde 2025, adquiriendo más de 10.000 hectáreas, rumbo a las 25.000 hectáreas comprometidas”. “Con mucha calma y convicción, podemos afirmar que los recursos para la compra de tierra pública provendrán del mercado de tierras y del propio ente”, dijo.

Gutiérrez consideró que “el papel de la política de tierras sigue siendo una política de desarrollo sectorial, productiva y económica relevante. No solo porque democratiza la economía del complejo lácteo, porque impacta en el jugo que se le saca a la tierra” en Uruguay, “sino además porque evita que un sector exportador, con desafíos en torno a la sustentabilidad de los sistemas, sobreexija los recursos y familias en la tierra que dispone”, cuestionó.

“¡Claro que hay que comprar tierra!, ¡claro que hay que mejorar la gestión de manera permanente!”, expresó.

A su turno, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, dijo que “hablar de política de tierras, y particularmente de Colonización, es parte de la cuestión agraria de Latinoamérica desde tiempos precoloniales y actuales”.

“Es de las cuestiones que ha mantenido su vigencia y protagonismo en nuestra historia, y es hablar de soberanía, o sea, la sustancia central de discutir los debates políticos contemporáneos es la política de tierra, de si tiene que haber o no un instituto público para el caso uruguayo”, planteó.

Sostuvo que se trata de la tierra como un “proyecto soberano”, la tierra como un “pilar central de justicia, justicia distributiva, justicia social, la tierra como un pilar de una sociedad de derechos”.

Porque “la democracia no es solo una elección, la democracia también es que todos las habitantes, personas del lugar, tengan derecho y acceso a derechos democráticos, como en este caso es la tierra, un techo y un trabajo”, advirtió.

Carámbula instó a sentir “orgullo” de “ser colonos”, de “ser tamberos” y de tener una “herramienta formidable” como lo es el INC. Y vinculó la “imagen” del cartel y del “paisaje” rural en la futura colonia con lo que relataba Zitarrosa en sus canciones, así como comparó las “historias de vida”, la “palabra” y la “gestualidad” del cantautor y de los adjudicatarios de tierras del Estado.

En ese marco de valorar el compromiso y la palabra, algo que sorprendió y emocionó a los participantes del acto fue la decisión del productor Barreiro, que, según él mismo relató, tenía planeado pedirle casamiento a su pareja si lograba acceder a una fracción de campo para vivir y trabajar con su familia. Y así lo hizo ese día, tras sacar de su bolsillo un estuche con las alianzas de boda.

Desparramar la pobreza

En defensa del rol y la función que tiene en la producción rural uruguaya el INC, que es “acusado de desparramar pobreza”, Gutiérrez ensayó algunas respuestas a las interrogantes de si “contribuye al desarrollo nacional” y si “tiene sentido un esfuerzo público reorganizador para seguir promoviendo la producción familiar, la gestión de recursos por parte de las organizaciones de productores y la soberanía alimentaria cuando el mercado y el gran capital dinamizan la inversión agraria”.

Mientras que “el sector lechero ocupa a nivel nacional el 5% de la tierra, en tierra pública, las UPF lecheras ocupan el 24%, y ascienden a 27% sumando campos de recría y bancos de forraje”, indicó.

Agregó que las explotaciones lecheras representan un “7% del total de explotaciones” agropecuarias del país, mientras que constituyen el “38% de las unidades de producción en tierra pública, lo que es cinco veces más en ambas variables”.

El INC representa cerca del 15% de la superficie lechera nacional, 26% de las explotaciones lecheras y 64% de las explotaciones familiares lecheras”, según registros del MGAP, destacó.

El integrante del Directorio del INC sostuvo que “la lechería es uno de los rubros que más impacta en la economía por unidad de superficie utilizada y se hizo un lugar en el territorio nacional a empuje emprendedor y política pública, sustituyendo y recuperando suelos agrícolas deteriorados, ganándole algún tajo a la ganadería, históricamente hegemónica en el uso de suelo”.

Las organizaciones y los grupos gestionan “19.720 hectáreas en forma de campos de recría y bancos de forraje y atienden 642 beneficiarios”, lo que “equivale a 50% de los productores familiares” del sector, valoró.

“Tomando como referencia a Conaprole, que es la mayor empresa exportadora de capital nacional de Uruguay, a la que remiten los beneficiarios” de la reciente adjudicación en San José, Gutiérrez expresó que la cooperativa organiza “casi la mitad de la tierra pública tipificada como lechera”. Los colonos explican “el 24% de las matrículas y el 16,4% de la leche del ejercicio 2025-2026”, precisó.

“Tenemos productores destacadísimos y también un porcentaje de nuestros remitentes con enorme potencial de mejora y necesidad de capitalizarse y crecer”, reconoció. Y dijo que “globalmente los remitentes colonos producen por unidad de superficie 41% más que la media nacional de productores lecheros”, según Dicose.