La Cámara de Diputados tiene a estudio el proyecto que definiría cómo se financiará el Instituto Nacional de la Leche (Inale) a partir de 2027. La fórmula que reunió el apoyo de todos los partidos en el Senado cambió la propuesta original del Poder Ejecutivo. El ingreso que recibiría el Inale del tributo a las exportaciones lácteas se redujo del 50% al 25% de la recaudación y se agregó una partida anual, ajustable por inflación, a cargo del Instituto Nacional de Carnes (Inac).

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Con las reservas del Inale agotadas, su presidente, Ricardo de Izaguirre, considera prioritario que el Parlamento apruebe el financiamiento antes de fin de año. La discusión pasa por el origen de los fondos.

La Junta Directiva del Inac rechazó que se destine parte de su recaudación al instituto lechero, mientras que entre quienes cuestionan la fórmula hay posiciones distintas sobre qué recursos podrían reasignarse y si conviene modificar ahora el texto.

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Prioridad: recursos para 2027. De Izaguirre dijo a Agro de Búsqueda que lo que más valoró de la media sanción fue el acuerdo de todos los partidos en el Senado. Y señaló que el instituto necesita que el Parlamento apruebe una fórmula de financiamiento antes de fin de año para poder empezar 2027.

Una vez asegurados los recursos, planteó que se podrá revisar cómo funciona el esquema y evaluar los ingresos y el impacto de cada institución.

De Izaguirre explicó que el Inale buscaba financiarse con recursos generados por la propia lechería. Consideró que el tributo a la exportación de lácteos tiene un vínculo más directo con la actividad del instituto, aunque señaló que el Inac también recauda por operaciones con ganado Holando, tanto por la exportación en pie como por la faena.

Dijo que el Inale carece de información sobre cuánto gasta el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) en los servicios dados al sector y que, en la negociación parlamentaria, el instituto se limitó a aportar los datos que le solicitaron. Entendió que elegir de dónde saldrían los fondos correspondía a quienes negociaban el proyecto.

Discrepancia y respaldo

A pesar de discrepar con el texto aprobado en el Senado, el directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones y futuro director de Conaprole, Justino Zavala, dijo a Agro de Búsqueda que quiere que la Cámara de Diputados lo apruebe como está, ya que cualquier modificación obligaría a devolver el proyecto al Senado y podría dejar al instituto sin los recursos adicionales que necesita para el año próximo.

El texto aprobado por la Cámara Alta prevé que desde enero el Inale reciba el 25% de lo recaudado por el tributo a las exportaciones de productos lácteos y que el 75% restante siga en el Latu.

A eso se suma una partida anual del Inac de $ 21,5 millones, ajustable por inflación, destinada a acciones de desarrollo y competitividad de la cadena lechera.

El proyecto original del Poder Ejecutivo proponía repartir la recaudación del tributo en partes iguales entre el Inale y el Latu. Las gremiales lecheras habían respaldado esa fórmula.

Zavala dijo que comparte los argumentos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR), que cuestionan el uso de recursos del Inac, pero teme que se repita lo ocurrido en la votación de la Rendición de Cuentas. En esa instancia, el artículo que preveía financiar al Inale quedó por el camino y el Poder Ejecutivo debió presentar un proyecto separado.

Las reservas se agotaron

El 12 de noviembre, ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, Zavala repasó cómo se financió el instituto desde su creación en 2007. En aquel momento, explicó, se le asignó una partida equivalente a lo que recaudaba el Latu por el gravamen a las exportaciones lácteas, que entonces era del tres por mil. La partida quedó fijada en aquel monto y en 2020, durante la pandemia, se redujo 10%.

En los primeros años, cuando el instituto todavía estaba en formación, parte de la asignación quedó como reserva y permitió, entre otras cosas, comprar la sede, ubicada en 19 de Abril 3482, en el barrio Prado.

Zavala dijo que ese margen se fue consumiendo a medida que se amplió la actividad. Hace tres años se consiguió un refuerzo presupuestal y en 2026 hubo otro, de menor cuantía, calculado para que, junto con el remanente de las reservas, alcanzara hasta fin de año.

Según expuso, el Inale llegará a 2027 con una partida presupuestal de alrededor de $ 35 millones. Estimó que, con ese monto, podría funcionar cinco o seis meses y luego tendría que reducir su actividad a un mínimo o cerrar.

Para Zavala, destinar al Inale la mitad del tributo a las exportaciones lácteas —actualmente del dos por mil— le aportaría alrededor de US$ 1 millón al año, además de la partida de Rentas Generales. Esa recaudación variaría con el volumen y el valor de las ventas al exterior.

El productor sostuvo que vincular una parte del presupuesto a las exportaciones permitiría que los recursos acompañaran la evolución de la actividad que el instituto debe atender.

En la comisión, Zavala destacó el papel del Inale en la producción de información sectorial, la apertura de mercados y la coordinación de políticas entre productores, industrias y Estado, según figura en la versión taquigráfica.

Y citó un proyecto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, por US$ 5 millones, orientado a la adopción de tecnología en tambos pequeños y medianos. A la fecha de la audiencia, estimó que el proyecto llevaba aproximadamente la mitad de su ejecución y que continuaría durante los dos años siguientes.

Otro de los participantes de la reunión con la Comisión de Ganadería del Senado fue el representante de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, Leandro Noya, quien planteó que la salida de productores y el envejecimiento de quienes siguen en la actividad requieren una política de largo plazo.

En la comisión también se mencionó el trabajo del Inale en una certificación para la quesería artesanal. Los productores que elaboran y venden por su cuenta, se señaló, tienen menos respaldo para encarar ese tipo de iniciativas que quienes remiten a una cooperativa.

Diputados y costo del Latu

La primera oportunidad de asignar al Inale parte del tributo que aporta la lechería se perdió en la madrugada del 21 de agosto. En la votación de la Rendición de Cuentas, la reasignación obtuvo 48 votos a favor y 51 en contra.

El diputado colorado Carlos Rydström explicó entonces a Agro de Búsqueda que, según le transmitieron el Latu y las industrias Conaprole y Estancias del Lago, una reducción de los fondos del laboratorio podía traducirse en cargos adicionales por los análisis y las certificaciones que requieren los lácteos para exportar.

El legislador entendía que eso elevaría los costos de la industria y afectaría su competitividad.

En aquella discusión, el Partido Colorado propuso que el Inale recibiera lo que recauda el Inac por la faena de animales de razas lecheras. La alternativa tampoco prosperó y el Senado terminó aprobando la Rendición de Cuentas sin reabrir el punto.

Cuando las gremiales lecheras consultaron a los directivos de Conaprole sobre este punto, estos negaron haber pedido que se mantuvieran los fondos en el Latu. Unos días después, en una asamblea de productores en Florida, el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, se manifestó a favor de financiar al Inale, pero expresó reparos a que el dinero saliera del Latu.

Cuando el Poder Ejecutivo envió el nuevo proyecto al Parlamento, las gremiales retomaron las gestiones con los legisladores de ambas cámaras. Zavala dijo que salieron de esas reuniones convencidos de que se aprobaría el reparto de la recaudación por exportaciones lácteas en mitades entre el Latu y el Inale.

La versión taquigráfica de la audiencia del 12 de noviembre muestra que, para entonces, el senador colorado Pedro Bordaberry ya había planteado que el refuerzo saliera de un sector agropecuario con mayores ingresos.

Su argumento era que, al financiar el Inale con recursos externos a la cadena láctea, quedaba a salvo el régimen que cubre parte del costo de los análisis de laboratorio que realiza el Latu a los productos lácteos.

Bordaberry dijo que los ingresos del Inac habían pasado de US$ 15 millones en 2015 a US$ 30 millones en 2025, y que en 2022 habían alcanzado, de forma excepcional, a US$ 36 millones.

También estimó entre US$ 350.000 y US$ 400.000 al año lo que el instituto recaudaba por la faena de novillos Holando.

La fórmula acordada después en el Senado combinó una partida fija del Inac con la transferencia de un 25% del tributo a las exportaciones lácteas.

Agro de Búsqueda consultó a Bordaberry, pero declinó hacer declaraciones y señaló que el tema sigue a estudio de la Comisión de Ganadería.

Zavala respondió en la comisión que el tributo al Latu integra los costos de la cooperativa y, por esa vía, incide en la liquidación que recibe el productor. Por eso, defendió que una porción de esos fondos vuelva a la cadena a través del Inale.

También pidió que se detalle cuánto cuestan los análisis y qué parte bonifica el laboratorio. En su exposición, estimó que la bonificación para el sector lácteo no superaría los US$ 600.000, frente a los aproximadamente US$ 2 millones anuales que, según sus cálculos, aporta la lechería por el gravamen.

Citó asimismo las colocaciones financieras del Latu para sostener que el organismo tenía margen para absorber una reasignación de recursos.

Carne y exportación en pie

En diálogo con Agro de Búsqueda, Zavala sostuvo que recurrir a los fondos del Inac dificulta seguir el destino de lo que aporta cada sector. Argumentó que la carne obtenida de la faena de vacas de descarte o de novillos Holando no deja de ser carne y que el Inale debería financiarse con recursos propios de la lechería, no de otros productos.

“Los productores lecheros también somos productores de carne. La genera un ingreso para los tambos y nuestras empresas también se benefician del trabajo del Inac en los mercados”, sostuvo el productor.

Ante los senadores, Zavala estimó que la venta de carne representa entre el 10% y el 20% de los ingresos de los establecimientos lecheros. También señaló que separar con precisión lo recaudado por esos animales exigiría identificar el origen por raza de la carne que termina en el mercado interno o en la exportación.

Sí consideró razonable derivar al Inale lo que recauda el Inac por exportaciones de vaquillonas lecheras en pie. En ese caso, dijo, los compradores adquieren genética para producir leche.

Calculó que se trata de unos US$ 70.000 al año y señaló que para redirigirlos habría que aprobar una ley.

Durante la presidencia de Conrado Ferber en el Inac, recordó, se intentó instrumentar un convenio, pero el mecanismo exigía que la junta directiva aprobara cada proyecto y resultaba difícil de aplicar.

La Junta del Inac

El presidente del Inac, Gastón Scayola, dijo que la Junta Directiva del instituto se pronunció por amplia mayoría contra destinar parte de su recaudación al Inale. A su juicio, cada instituto debería contar con una fuente propia de financiamiento y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, debería resolver cómo obtener esos recursos, comentó durante una entrevista con el programa Tiempo de cambio, de Radio Rural.

Scayola recordó que el Inac ya financia iniciativas como Procría, del Instituto Plan Agropecuario, y otras vinculadas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Ferber y los recursos del Inac

El expresidente del Inac Conrado Ferber calificó de “atropello” la transferencia de una partida fija al Inale. En su cuenta de Instagram, consideró justificado financiar al instituto lechero y dijo respetar el planteo de las gremiales, pero cuestionó que parte del costo recaiga sobre la cadena cárnica.

Según estimó, la lechería mueve más de US$ 1.500 millones entre las exportaciones y el mercado interno. “No se trata de vestirse de Robin Hood y sacarle a uno lo que le pertenece para dárselo al otro”, escribió.

Ferber coincidió con Zavala en que podría redirigirse al Inale lo que recauda el Inac por la exportación de ganado lechero en pie. También admitió que se considerara la recaudación por la faena de ganado lechero, una opción que Zavala cuestionó.

A juicio de Ferber, esos recursos variarían con las operaciones de la propia cadena. Si el Inac dispone de excedentes, sostuvo, corresponde aliviar la carga que pagan los productores.

Ferber recordó que durante el gobierno anterior propuso bajar el arancel que financia al Inac y que desistió cuando surgieron iniciativas para destinar esos recursos a otros sectores.

Luego, según relató, la junta del instituto aprobó recomendar al entonces ministro, Fernando Mattos, que eliminara el cobro de US$ 1 por animal enviado a faena. Ferber dijo que el decreto nunca se firmó y estimó que, de haberse eliminado el cobro, los productores habrían retenido casi US$ 5 millones.

Cuestionamientos de la FR. El presidente de la FR, Rafael Normey, dijo a El Observador que el Inale es estratégico para la lechería y que resolver su financiamiento debe ser una prioridad. Respaldó la propuesta original del Poder Ejecutivo, consideró un error la decisión del Senado y cuestionó el peso del Latu en la discusión.