Arrendamientos de campos promediaron US$ 133 por hectárea al año en 2025

La cantidad de contratos de arrendamiento de campos para uso agropecuario en 2025 se incrementó 1% respecto a 2024, y el precio promedio llegó a US$ 133 por hectárea, lo que significó un aumento de 3,3% entre un año y otro, según un informe de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería (MGAP), con base en datos de la Dirección General de Registros (DGR).
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En referencia a los subsectores de actividad que demandaron mayor área para arrendar, el reporte señaló un aumento en el precio promedio, que fue de 5% en el caso de los campos ganaderos y de 3% en los agrícola-ganaderos. Un comportamiento similar registraron las rentas forestales, con un alza interanual del 10%, aunque sobre una superficie inferior en comparación a los otros rubros, de unas 25.000 hectáreas.
Mientras que en las rentas de agricultura de secano y de lechería los valores se mantuvieron estables, las arroceras cayeron 12% al comparar esos años. Los precios medios se ubicaron en US$ 85 para ganadería, US$ 161 para agrícola-ganadero y US$ 275 por hectárea al año para agricultura de secano. Entre los tres rubros acumularon casi 825.000 hectáreas, el 92% del área arrendada, por un monto de US$ 107 millones, el 89% del total transado en el período.
Paysandú, Artigas y Salto fueron, en ese orden, los departamentos con más superficie arrendada, con un área conjunta de casi 305.000 hectáreas, el 34% del arrendamiento del año, que representó el 25% del total.
Los departamentos con perfil preferentemente agrícola, como Soriano, Colonia y San José, en cambio, registraron los precios medios “más altos”, con US$ 257, US$ 243 y US$ 237 por hectárea respectivamente. Y en el otro extremo, los valores “más bajos” fueron registrados en Artigas, con un promedio de US$ 83 por hectárea al año, seguido por Salto, con US$ 85.
El mayor número de operaciones y de superficie arrendada se concentró en el tramo de entre US$ 50 y US$ 100 por hectárea al año, asociado a la ganadería, que acumuló algo más de 322.000 hectáreas, el 36% del total arrendado en 2025, conforme con los datos de DIEA. En el extremo superior, con operaciones por más de US$ 300 por hectárea, se registró por tercer año consecutivo una baja en el número de contratos, asociada a una disminución del 4% en la superficie.