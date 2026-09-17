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    Regadores Unidos llamó al gobierno a pasar del diagnóstico a la práctica

    Uruguay debe pasar del diagnóstico a la ejecución de soluciones concretas para expandir el riego, afirmó Juan Baroffio, presidente de Regadores Unidos del Uruguay (RRU), durante la 5ª Conferencia de Agricultura y Riego, en la Rural del Prado

    El presidente de Regadores Unidos del Uruguay, Juan Baroffio.

    El presidente de Regadores Unidos del Uruguay, Juan Baroffio.

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    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Baroffio señaló que el riego dejó de ser un asunto sectorial para convertirse en un tema de desarrollo nacional. Valoró el trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar), pero advirtió que llegó el momento de dar “el siguiente paso”.

    “El Uruguay ya diagnosticó el problema; ahora necesita ejecutar las soluciones”, afirmó. A su entender, el éxito de la Ceiar no deberá medirse por los informes o las reuniones realizadas, sino por las hectáreas incorporadas al riego, las represas construidas, los pivotes instalados y el aumento de la producción en tambos y establecimientos ganaderos.

    También mencionó como resultados esperados la llegada de inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico. “El riego no es un fin en sí mismo”, sostuvo, sino una herramienta para que Uruguay produzca, exporte y crezca más.

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    El presidente de RUU destacó que el país dispone de recursos hídricos, capacidad técnica, productores innovadores, experiencia acumulada y una matriz energética renovable. Por eso, planteó que la discusión ya no debe centrarse en si corresponde impulsar el riego, sino en cómo hacerlo con mayor rapidez.

    Reclamó mayor coordinación entre las diferentes áreas del Estado y procedimientos más ágiles, previsibles y eficientes, sin abandonar los controles ambientales ni la administración responsable del agua. Cuando los plazos se extienden, los trámites se multiplican y las decisiones se vuelven demasiado complejas, las inversiones no se concretan, advirtió.

    El dirigente reconoció la voluntad política del Poder Ejecutivo y aseguró que RUU está dispuesto a colaborar. El objetivo, dijo, es transformar el riego en una política de Estado que trascienda gobiernos y administraciones.

    “La próxima vez deberíamos hablar menos de potencial y más de resultados; menos de intenciones y más de hectáreas; menos de diagnósticos y más de obras”, concluyó.

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