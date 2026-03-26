  • Cotizaciones
    jueves 26 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Avanza la apertura de China para colza y hubo alertas por incumplimientos en 80% de los embarques de soja

    Uno de los principales puntos de discusión es la enfermedad conocida como phoma, presente en el cultivo, y considerada de riesgo por China

    China notificó a Uruguay por incumplimientos fitosanitarios en aproximadamente 80% de los embarques de soja, por presencia de malezas&nbsp; cuarentenarias.

    China notificó a Uruguay por incumplimientos fitosanitarios en aproximadamente 80% de los embarques de soja, por presencia de malezas  cuarentenarias.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Uruguay avanza en la apertura del mercado chino para la colza, mientras que, en paralelo, enfrenta una situación “compleja” por incumplimientos fitosanitarios en exportaciones de soja, lo que obliga a “reforzar” controles y “revisar” el vínculo sanitario con el principal destino.

    Así lo señaló el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Agustín Giudice, en el programa Punto de equilibrio, de Radio Oriental Agropecuaria.

    Leé además

    “No son pequeños productores” los que incumplieron los tiempos de espera, confirmó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.
    Agro

    “Si no logramos controlar la garrapata, se nos puede venir algo parecido a la aftosa”, avisó el ministro Alfredo Fratti
    Ministro Gabriel Oddone.
    Gabriel Oddone

    Oddone describió ante empresariado presión diaria e “insostenible” de EE.UU. para que Uruguay “rompa” con China

    En el caso de la colza, el país se encuentra en la etapa final de negociación del protocolo fitosanitario con China. El proceso viene avanzando desde hace varios años y se trabaja sobre un borrador enviado por la autoridad sanitaria china, que Uruguay busca ajustar en coordinación con el sector privado.

    Uno de los principales puntos de discusión es la enfermedad conocida como phoma, presente en el cultivo, y considerada de riesgo por China, lo que exige garantías adicionales en los embarques. En ese sentido, Uruguay ha realizado relevamientos en acopios con resultados que muestran partidas sin presencia de la enfermedad, lo que respalda la negociación.

    El objetivo oficial es concretar el acuerdo en el corto plazo y avanzar hacia la instancia final, que incluye la visita de una misión técnica china.

    Observación en soja

    Las autoridades chinas notificaron a Uruguay por incumplimientos fitosanitarios en aproximadamente 80% de los embarques de soja, asociados sobre todo a la presencia de malezas cuarentenarias. El problema no se limita a las malezas incluidas en el protocolo vigente, sino también a otras especies consideradas cuarentenarias por China.

    Esto abre un nuevo escenario de mayor exigencia sanitaria y posibles cambios en las condiciones comerciales. “Puede ser una señal de que hay que revisar o ampliar el protocolo”, indicó. En algunos casos, incluso, se detectaron especies cuya presencia en Uruguay es discutida o de difícil identificación, lo que agrega complejidad técnica al proceso de respuesta.

    La situación no es exclusiva de Uruguay. Países como Brasil y Argentina también han enfrentado observaciones similares, y en el caso brasileño ya se iniciaron gestiones para introducir mayor tolerancia en algunos parámetros.

    “Es más difícil”

    Respecto a este asunto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, declaró a Agro de Búsqueda que “este problema es más difícil de cumplir que el de respetar los tiempos de espera” de garrapaticidas en el ganado para evitar que la carne presente residuos (ver nota aparte).

    “Hay un encarecimiento en el proceso para poder exportar la soja en las condiciones que requieren”, argumentó. Y sostuvo que es necesario “evaluar que si es el mercado que me sirve, y del que se depende prioritariamente”, entonces “hay que asumir los costos para mantenerlo”.

    En años anteriores se detectaron malezas en envíos de la oleaginosa a China, y en 2025 abarcó al 80% del volumen total exportado a ese destino, según el MGAP.

    Esta situación se presenta en una zafra agrícola en la que el déficit hídrico afectó el rinde del cultivo, y el sector prevé una caída en la productividad y en los ingresos.

    Consultado sobre la posible negociación con el gobierno chino, al igual que lo hizo recientemente Brasil por los controles en la soja, Fratti reconoció que se pueden tomar acciones en ese sentido, si bien Uruguay no cuenta con el poder del país norteño para estas cuestiones diplomáticas y comerciales.

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

    Sistema educativo

    Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

    Por Redacción Búsqueda
    Desigualdades de género

    Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

    Por Lucía Cuberos
    Ministerio de Economía

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Cristina Zubillaga.

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Ambiente.

    Solo tres de 4.600 denuncias ambientales derivaron en expedientes de sanción entre 2023 y 2025

    Por Lucía Cuberos
    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región
    Video

    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región

    Por  Guillermo Draper,  Federica Ham  y Hugo Cárdenas
    Módulo 2 de la cárcel de Santiago Vázquez (antiguo Comcar).

    Tribunales de Apelaciones mantienen criterios dispares de reducción de pena en condenas por acuerdos abreviados

    Por Macarena Saavedra
    // Leer el objeto desde localStorage