Avanza la apertura de China para colza y hubo alertas por incumplimientos en 80% de los embarques de soja

Uruguay avanza en la apertura del mercado chino para la colza, mientras que, en paralelo, enfrenta una situación “compleja” por incumplimientos fitosanitarios en exportaciones de soja , lo que obliga a “reforzar” controles y “revisar” el vínculo sanitario con el principal destino.

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Así lo señaló el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Agustín Giudice, en el programa Punto de equilibrio, de Radio Oriental Agropecuaria.

Agro “Si no logramos controlar la garrapata, se nos puede venir algo parecido a la aftosa”, avisó el ministro Alfredo Fratti

En el caso de la colza, el país se encuentra en la etapa final de negociación del protocolo fitosanitario con China . El proceso viene avanzando desde hace varios años y se trabaja sobre un borrador enviado por la autoridad sanitaria china, que Uruguay busca ajustar en coordinación con el sector privado.

Uno de los principales puntos de discusión es la enfermedad conocida como phoma, presente en el cultivo, y considerada de riesgo por China, lo que exige garantías adicionales en los embarques. En ese sentido, Uruguay ha realizado relevamientos en acopios con resultados que muestran partidas sin presencia de la enfermedad, lo que respalda la negociación.

El objetivo oficial es concretar el acuerdo en el corto plazo y avanzar hacia la instancia final, que incluye la visita de una misión técnica china.

Observación en soja

Las autoridades chinas notificaron a Uruguay por incumplimientos fitosanitarios en aproximadamente 80% de los embarques de soja, asociados sobre todo a la presencia de malezas cuarentenarias. El problema no se limita a las malezas incluidas en el protocolo vigente, sino también a otras especies consideradas cuarentenarias por China.

Esto abre un nuevo escenario de mayor exigencia sanitaria y posibles cambios en las condiciones comerciales. “Puede ser una señal de que hay que revisar o ampliar el protocolo”, indicó. En algunos casos, incluso, se detectaron especies cuya presencia en Uruguay es discutida o de difícil identificación, lo que agrega complejidad técnica al proceso de respuesta.

La situación no es exclusiva de Uruguay. Países como Brasil y Argentina también han enfrentado observaciones similares, y en el caso brasileño ya se iniciaron gestiones para introducir mayor tolerancia en algunos parámetros.

“Es más difícil”

Respecto a este asunto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, declaró a Agro de Búsqueda que “este problema es más difícil de cumplir que el de respetar los tiempos de espera” de garrapaticidas en el ganado para evitar que la carne presente residuos (ver nota aparte).

“Hay un encarecimiento en el proceso para poder exportar la soja en las condiciones que requieren”, argumentó. Y sostuvo que es necesario “evaluar que si es el mercado que me sirve, y del que se depende prioritariamente”, entonces “hay que asumir los costos para mantenerlo”.

En años anteriores se detectaron malezas en envíos de la oleaginosa a China, y en 2025 abarcó al 80% del volumen total exportado a ese destino, según el MGAP.

Esta situación se presenta en una zafra agrícola en la que el déficit hídrico afectó el rinde del cultivo, y el sector prevé una caída en la productividad y en los ingresos.

Consultado sobre la posible negociación con el gobierno chino, al igual que lo hizo recientemente Brasil por los controles en la soja, Fratti reconoció que se pueden tomar acciones en ese sentido, si bien Uruguay no cuenta con el poder del país norteño para estas cuestiones diplomáticas y comerciales.