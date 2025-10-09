Cambios políticos y presiones de ambientalistas y exportadores generan incertidumbre en deforestación

Los temas vinculados con la sustentabilidad ambiental adquieren cada vez más un tinte político que técnico, al tiempo que aumentan las presiones de las organizaciones civiles, de las empresas y países, en base a los intereses de cada parte.

La Unión Europea volverá a aplazar la entrada en vigor de la ley de deforestación. El aplazamiento para 2027 se anunció mientras Brasil, Estados Unidos afirman que la norma sería costosa y perjudicaría sus exportaciones de soja, madera y carne a Europa.

Según ha trasendido, el sector de la producción de aceite de palma –uno de los principales productos de exportación de Indonesia– fue de los que más presión ejerció para que se resolviera postergar la entrada en vigor de las nuevas exigencias europeas.

Brasil, Indonesia y Estados Unidos venían planteando que cumplir con las normas sería costoso y perjudicaría sus exportaciones a Europa. Y también hubo oposición interna sobre la puesta en marcha de esta política.

Además, se informó que Bruselas requiere sistemas informáticos para respaldar las operatorias. La comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Jessika Roswall, dijo a la prensa que el aplazamiento era necesario para abordar las preocupaciones sobre la disponibilidad de los sistemas de tecnología de la información para respaldar la ley. Y aclaró que el retraso no estaba relacionado con las preocupaciones de Estados Unidos sobre la política.

El bloque europeo ya había pospuesto para 2026 la entrada en vigor de la legislación que obliga a certificar que ciertos productos, como la carne, la madera, la soja y el aceite de palma, fueron producidos sin deforestar.

Descontento

No solo las organizaciones ambientales están descontentas con esta resolución de la Unión Europea, sino también aquellos países y cadenas productivas que se habían preparado para cumplir con los nuevos requerimientos del bloque.

“Cada día que se retrasa esta ley equivale a más bosques arrasados, más incendios forestales y fenómenos meteorológicos más extremos”, declaró a Reuters la activista del grupo ambientalista Fern, Nicole Polsterer.

Cambios políticos

Otro punto a considerar es que en la Unión Europea se están produciendo cambios políticos, donde los partidos de derecha cobran fuerza, y en contrapartida se debilitan los de izquierda, que son los que llevan las banderas ambientales. Se estima que en próximas elecciones cambiará el escenario, y la izquierda perderá las mayorías en el Parlamento Europeo.

Los partidos de derecha en Europa sostienen la misma posición que en Estados Unidos, donde se le está quitando la palabra “sustentable” a las etiquetas de los productos.

Seguimiento desde Uruguay

La evolución de los hechos vinculados con la puesta en marcha de la ley de deforestación en la Unión Europea es seguida con atención desde el sector privado en Uruguay. El empresario Sebastián Olaso es productor y exportador de carne certificada, gerente general de la empresa Mosaica, y además integra la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, la Mesa Uruguaya de Carne Sostenible (MUCS) y el directorio y comité ejecutivo de la Mesa Global de Carne Sostenible (GRSB por su sigla en inglés).

Consultado por Agro de Búsqueda sobre esta situación, respondió que a Mosaica no le afecta la postergación de la entrada en vigor de la ley de deforestación, porque el producto ya cuenta con certificación (de LSQA y FMS) y así se exporta desde mediados de 2024, con la marca Sol Dorado, cumpliendo con todas las exigencias que comenzaría a aplicar la Unión Europea en 2027.

Además, comentó que desde Angus Uruguay se está monitoreando la comunicación oficial de la Unión Europea, donde finalmente se confirme la postergación por un año más.

Mientras tanto, la MUCS está cumpliendo su función de comunicar a los productores lo que está ocurriendo, y en ese sentido lleva adelante diferentes actividades en las exposiciones ganaderas del interior. El fin de semana pasado se realizó una presentación en la Expo Salto y el próximo fin de semana en Expo Melo. Estas actividades se desarrollan con la financiación de una organización europea denominada Solidaridad.

Hace dos semanas la GRSB se reunió en Canadá, donde participó Olaso, instancia en la que se analizó el tema. Luego, las autoridades de GRSB se reunieron con la FAO y con integrantes de la Unión Europea. En todos los casos la percepción es que el asunto está más en el terreno político que en el técnico.