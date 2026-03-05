Consumo en crecimiento, aranceles bajos y sin cupos

El embajador resaltó que el consumo de leche de Indonesia en 2023 totalizó 4,6 millones de toneladas. Explicó que el país solo cuenta con unas 485.000 cabezas de ganado lechero, y sostuvo que “necesita importar 1 millón de cabezas hasta 2029 para satisfacer adecuadamente la creciente demanda nacional de leche”.
“Con una creciente demanda de productos lácteos, Indonesia presenta una oportunidad significativa para Uruguay”, insistió el embajador. En particular, para apoyar la implementación exitosa de los nuevos programas presidenciales, el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas y el programa de Leche Gratuita para niños escolares y mujeres embarazadas, dirigidos a 82,9 millones de personas en los próximos cinco años.
El gobierno indonesio también anunció la eliminación de los cupos de importación para productos cárnicos, lo que permite la libre competencia en el mercado para las carnes importadas, lo que ofrecerá mejores precios para carnes de mayor calidad a los consumidores de aquel país.
“Además, nuestro gobierno está comprometido a crear un clima de inversión propicio, ofreciendo oportunidades atractivas para empresas uruguayas que buscan expandir su presencia en Indonesia”, dijo Syarif.