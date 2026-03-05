Interés de argentinos en campos en Uruguay “ya no es tan acentuado” como en otros gobiernos de Argentina

Actualmente, “hay interés” de argentinos en invertir en campos productivos en Uruguay, pero “ya no con el énfasis tan acentuado” de cuando Argentina tenía “otro tipo de gobierno”, diferente al actual, presidido por Javier Milei.

Así lo señaló a Agro de Búsqueda­ el presidente de la Cámara Argentina de Inmuebles Rurales (CAIR), Abel Real, respecto a las posibilidades de concreción de nuevas inversiones de capitales del país vecino en el agro local.

Sostuvo: “No he tenido demasiadas consultas” y “sinceramente no he escuchado nada respecto a si sigue firme la demanda por campos uruguayos”.

Lo que “se mantiene fuerte” es el “interés” en la compra de tierras “en Argentina”, comparó.

Este empresario aludió a los años en que las administraciones de los Kirchner, primero Néstor (2003-2007) y luego su esposa, Cristina Fernández, (2007-2011, 2011-2015), cuando hubo un fenómeno de inversiones argentinas en la producción agropecuaria uruguaya, principalmente en el sector de los granos, con el boom de la soja.

“Gran tabla de salvación”

Hace prácticamente un año, este empresario del sector del negocio de los campos dijo en entrevista con Agro de Búsqueda que para el productor argentino Uruguay siempre ha sido una “gran tabla de salvación”, para cuando se complica la situación política o económica en su país. En ese momento, la asunción de Milei al gobierno y las primeras rebajas en las retenciones (impuestos) a las exportaciones de productos agropecuarios, especialmente de los granos, representaron una “señal positiva” y una “luz al final del túnel”, declaró.

Y si bien ahora se mantiene la intención de desarrollar proyectos o colocar capital desde Argentina en la compra o el arrendamiento de tierras en suelo uruguayo, este propósito se ve atenuado y ya no cuenta con el énfasis tan acentuado de otros años, según el panorama descrito por Real.

Algunas de las compraventas de campos más destacadas por parte de argentinos en Uruguay comprenden negocios en zonas de la costa, principalmente en el departamento de Maldonado, y ya no tanto en el litoral oeste, donde se concentra la agricultura, conforme con la información recabada por Agro de Búsqueda.

Abel Real El presidente de la Cámara Argentina de Inmuebles Rurales, Abel Real.

Movimiento y campos mixtos

En cuanto a las expectativas en el mercado de campos en Argentina para el presente año, el titular de la CAIR señaló que “el movimiento arrancó entre fines del 2024 y principios del 2025”. También, que “el año pasado fue bastante movido, y la expectativa que se espera para este año es muy similar a lo que fue el 2025”, sostuvo.

De hecho, los valores de los inmuebles rurales en el mercado argentino empezaron a “afirmarse”, “sobre todo, la loma 100% agrícola en la zona núcleo” del país vecino, comentó.

Respecto a los cambios en los precios de los campos, Real aclaró: “no es que aumentó (el valor de la tierra)”, sino que “recuperó el valor que había perdido desde el comienzo del 2012 hasta fines del 2023”. Esa situación abarcó “bastante tiempo”, lo que impactó en la actividad de las compraventas de campos, dijo.

Esta gremial argentina publica regularmente el índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR), que en enero marcó una “baja que estuvo afectada por el período estival de menor actividad”, y el valor fue “muy similar al de enero de 2025, marcando un buen punto de inicio para 2026”.

Indicó, además, que en el mercado se mantuvo “muy firme” la consulta por campos agrícolas y que el interés por campos ganaderos “va ganando peso” entre los operadores del sector.

Campos de agricultura

Respecto a tipo de campos que demandan los productores y otros interesados, este empresario afirmó que “la principal demanda está abocada a campos de agricultura” y de suelos “de calidad”, que pueden ser calificados como suelos “clase 1, 2 y hasta 3”.

“Hay interés de los inversores” en la adquisición y en los arrendamientos de predios productivos para la producción agrícola, lo que se mantiene en los últimos tiempos, comentó.

Y destacó que “también se empezaron a mover los campos mixtos”, agrícolas y ganaderos, que “no tienen la misma demanda que el campo agrícola”.

Pero “es una cuestión de rebalse”, que “al no conseguirse los campos 100% agrícolas, se empiezan a mirar con mucho atractivo los campos mixtos”, enfatizó el presidente de la CAIR.

Ante la consulta de la participación de inversionistas extranjeros en las compraventas de campos, Real señaló que las empresas del sector reciben consultas de interesados del exterior, pero que no puede asegurar que finalmente estos concretaron las adquisiciones, debido a cuestiones vinculadas a la ley de tierras vigente en el mercado argentino, que dispone ciertas limitaciones.

“Argentina está necesitando imperiosamente una nueva ley de tierras”, lo que podría facilitar los negocios de campos por parte de inversores extranjeros, sostuvo.