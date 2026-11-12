  • Cotizaciones
    jueves 12 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los delegados de la industria frigorífica no están participando en la Junta del Inac

    Los representantes de la industria frigorífica acumulan más de un mes sin participar en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (Inac), una situación que se registra desde el lunes 6 de octubre, según confirmaron a Agro de Búsqueda fuentes vinculadas a la institución

    Frigorifico
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Desde el sector industrial se cuestionó la realización de reuniones durante las principales ferias internacionales de alimentos, aunque no se ha establecido oficialmente si ese es el motivo de las ausencias.

    La fecha en que los delegados de la industria dejaron de participar en las reuniones del Inac coincide con el momento en que se anunció que parte de la cuota de carne de 324.000 toneladas que Uruguay tiene para exportar a China podría ser cedida a Brasil, ya que este país completó su cuota de 1,106 millones de toneladas en setiembre. El anuncio fue realizado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la campaña electoral y generó un fuerte malestar entre los integrantes de la Junta del Inac, ya que el tema nunca fue planteado en ese ámbito. Finalmente, la propuesta quedó sin efecto, ya que China no habilitó la posibilidad de que parte de la cuota pase de un país a otro.

    Una fuente del sector industrial señaló a Verdenews que el presidente del Inac, Gastón Scayola, tampoco participó de la última reunión. Y consideró que “está mal” realizar reuniones de la junta directiva mientras se desarrollan ferias internacionales relevantes para el sector cárnico, dado que estas actividades requieren la participación de representantes institucionales y empresariales. “Capaz que no quieren que vayamos más”, acotó.

    Leé además

    El fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay 3 fue la parte vendedora del predio que adquirió Forestal Oriental de UPM a un precio promedio de US$ 5.090 por hectárea.
    Agro

    Forestal Oriental de UPM invierte US$ 14,1 millones en compra de un campo, entre otras operaciones que mueven el mercado

    Por Mauro Florentín
    El presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle, Carlos Julio Bouissa.
    Agro

    Cosecha de cebada se inauguró con alto rendimiento y pedidos para habilitar bitrenes y tritrenes

    Por Agro de Búsqueda

    Entre el 17 y el 21 de octubre se llevó a cabo la feria SIAL París, del 2 al 4 de noviembre la Asamblea Anual de la MICA (importadores de cares de Estados Unidos) y del 5 al 10 de noviembre se realizó la feria internacional de importadores de China, en Shanghái.

    La Junta Directiva del Inac constituye uno de los principales espacios institucionales de participación de los sectores público y privado de la cadena cárnica uruguaya.

    En ese ámbito intervienen representantes de las gremiales de productores y de la industria frigorífica, junto con los representantes del Poder Ejecutivo —presidente y vicepresidente, que son nombrados por los ministerios de Ganadería y de Industria, respectivamente—, en el análisis y el seguimiento de asuntos vinculados al funcionamiento y el desarrollo del sector.

    Por esa razón, la ausencia sostenida de uno de los sectores representados adquiere relevancia institucional, más allá de las razones que puedan explicarla. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las inasistencias responden a problemas de agenda, diferencias institucionales u otros motivos.

    Selección semanal
    Turismo

    Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia

    La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

    Por Federico Castillo
    Medioambiente

    COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

    Por Lucía Cuberos
    Seguros

    Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

    El regalo del papa León XIV a los católicos uruguayos que participaron en su visita

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carolina Cosse.

    La Amplia presentó las firmas requeridas para ingresar al Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Cartel del barrio Marconi, ubicado en la zona norte de Montevideo.

    En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Hospital Español.

    Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

    Por Paula Barquet