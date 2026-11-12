Los delegados de la industria frigorífica no están participando en la Junta del Inac

Desde el sector industrial se cuestionó la realización de reuniones durante las principales ferias internacionales de alimentos, aunque no se ha establecido oficialmente si ese es el motivo de las ausencias.
Los representantes de la industria frigorífica acumulan más de un mes sin participar en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (Inac), una situación que se registra desde el lunes 6 de octubre, según confirmaron a Agro de Búsqueda fuentes vinculadas a la institución
Desde el sector industrial se cuestionó la realización de reuniones durante las principales ferias internacionales de alimentos, aunque no se ha establecido oficialmente si ese es el motivo de las ausencias.
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La fecha en que los delegados de la industria dejaron de participar en las reuniones del Inac coincide con el momento en que se anunció que parte de la cuota de carne de 324.000 toneladas que Uruguay tiene para exportar a China podría ser cedida a Brasil, ya que este país completó su cuota de 1,106 millones de toneladas en setiembre. El anuncio fue realizado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la campaña electoral y generó un fuerte malestar entre los integrantes de la Junta del Inac, ya que el tema nunca fue planteado en ese ámbito. Finalmente, la propuesta quedó sin efecto, ya que China no habilitó la posibilidad de que parte de la cuota pase de un país a otro.
Una fuente del sector industrial señaló a Verdenews que el presidente del Inac, Gastón Scayola, tampoco participó de la última reunión. Y consideró que “está mal” realizar reuniones de la junta directiva mientras se desarrollan ferias internacionales relevantes para el sector cárnico, dado que estas actividades requieren la participación de representantes institucionales y empresariales. “Capaz que no quieren que vayamos más”, acotó.
Entre el 17 y el 21 de octubre se llevó a cabo la feria SIAL París, del 2 al 4 de noviembre la Asamblea Anual de la MICA (importadores de cares de Estados Unidos) y del 5 al 10 de noviembre se realizó la feria internacional de importadores de China, en Shanghái.
La Junta Directiva del Inac constituye uno de los principales espacios institucionales de participación de los sectores público y privado de la cadena cárnica uruguaya.
En ese ámbito intervienen representantes de las gremiales de productores y de la industria frigorífica, junto con los representantes del Poder Ejecutivo —presidente y vicepresidente, que son nombrados por los ministerios de Ganadería y de Industria, respectivamente—, en el análisis y el seguimiento de asuntos vinculados al funcionamiento y el desarrollo del sector.
Por esa razón, la ausencia sostenida de uno de los sectores representados adquiere relevancia institucional, más allá de las razones que puedan explicarla. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las inasistencias responden a problemas de agenda, diferencias institucionales u otros motivos.