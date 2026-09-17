El campo alcanza valores récord mientras la demanda supera a la oferta

Un análisis realizado por la empresa Agroclaro sobre los campos vendidos en lo que va del año muestra que el precio de la tierra atraviesa un período de máximos históricos. Los valores registrados en las operaciones concretadas durante 2026 confirman la firmeza que mantiene el mercado de tierras, con precios que se ubican entre los niveles más altos de los últimos años.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los socios, Ings. Agrs. Juan José Fossati y Nicolás Clement, señalaron que el mercado se encuentra firme, con una oferta menor que la demanda, y que los principales rubros compiten por los campos que salen a la venta.

Datos publicados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (Diea) muestran que el precio de la tierra alcanzó un nuevo récord en 2025, con un valor promedio de US$ 4.178 por hectárea para el conjunto del país.

Agro Aguerre anunció, en la Rural del Prado, cambios en las tarifas de energía eléctrica para impulsar el riego

Cabe recordar que el precio de los campos registró una suba casi sostenida entre 2000 y 2014. Luego atravesó una corrección a la baja que se extendió hasta 2020, cuando comenzó un nuevo ciclo alcista que se mantiene hasta el presente.

La consultora Agroclaro realiza un seguimiento periódico de la información referida a la venta de campos, clasificándolos según su potencial productivo y sus principales características. Esto permite conocer los precios en las distintas regiones, así como la evolución de sus valores en los últimos años.

El informe 2026 reúne los negocios más representativos realizados en los últimos meses en las diferentes zonas del país y los organiza de acuerdo con el potencial productivo de los establecimientos. El relevamiento incluye campos agrícolas y arroceros, así como establecimientos ganaderos y superficies forestales, lo que permite observar las diferencias de valor entre los distintos tipos de explotación.

Los datos muestran además una dispersión importante dentro de cada categoría. En el caso de los campos agrícolas, por ejemplo, aparecen operaciones que van desde unos US$ 3.100 por hectárea hasta valores superiores a los US$ 14.000, de acuerdo con la ubicación, la calidad de los suelos, la superficie y las características productivas. En los campos ganaderos relevados también se observa una amplitud considerable, con operaciones que van desde aproximadamente US$ 1.300 hasta más de US$ 6.000 por hectárea.

“Registramos ventas de campos agrícolas en el litoral, donde las chacras abarcan aproximadamente un 70% de la superficie. Son suelos de los grupos Coneat 10 y 11 que se venden con valores que oscilan entre US$ 9.000 y US$ 13.000 por hectárea, dependiendo de la ubicación y las características del establecimiento”, señaló Nicolás Clement.

Al analizar los precios de los campos ganaderos, las compraventas concretadas en el norte, sobre suelos de basalto, oscilaron entre US$ 2.000 y US$ 4.000 por hectárea. En estos casos, la ubicación y la combinación de suelos son determinantes a la hora de establecer el precio de la tierra.

El informe también muestra operaciones ganaderas por encima de ese rango en otras zonas del país. Entre las ventas relevadas figuran establecimientos de 1.061 hectáreas por US$ 4.200 por hectárea, de 500 hectáreas por US$ 6.200 y de 224 hectáreas por US$ 6.300. En el extremo inferior aparecen negocios de US$ 1.300 y US$ 1.398 por hectárea, lo que vuelve a mostrar la incidencia de las características productivas y la localización sobre el valor final.

Por otra parte, los campos con aptitud forestal, ubicados principalmente en las sierras del este y con suelos Coneat del grupo 2, presentan precios variables en función de la distancia a los puertos y el aprovechamiento. Los negocios realizados se ubican en el entorno de los US$ 3.500 por hectárea en la mayoría de los casos.

En este segmento también se registraron diferencias según la zona y las condiciones del campo, con operaciones relevadas entre aproximadamente US$ 1.600 y US$ 6.178 por hectárea. El informe distingue entre superficies forestadas y sin forestar y considera el uso actual y los suelos de prioridad forestal, elementos que ayudan a explicar las diferencias entre los valores observados.

El informe Mercado de tierras 2026, que la empresa publica anualmente, se encuentra disponible ahora también en versión digital, a través del sitio web de Agroclaro.