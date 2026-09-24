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    El gas de Vaca Muerta abre una nueva ruta regional para la urea

    Pampa Energía invertirá US$ 2.700 millones en una planta en Bahía Blanca, para producir 2,1 millones de toneladas anuales; dará prioridad al mercado argentino y luego al regional

    Martín Miliavsky.

    Martín Miliavsky.

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    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Pampa Energía invertirá US$ 2.700 millones en una planta de urea granulada en Bahía Blanca, con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales. El complejo comenzaría a operar a fines de 2029, será el mayor de América Latina y, de acuerdo con las proyecciones de la compañía, se ubicará como la tercera alternativa más competitiva del mundo.

    América Latina mantiene una elevada dependencia de las importaciones de urea, pese a su posición relevante en la producción mundial de alimentos. Esa brecha entre el potencial agropecuario y la disponibilidad regional de fertilizantes es la oportunidad que Pampa Energía busca aprovechar con la construcción de Fértil Pampa, una planta que transformará el gas de Vaca Muerta en un insumo estratégico para el agro.

    El proyecto fue presentado por Martín Miliavsky, director ejecutivo de M&A y Nuevos Negocios de Pampa Energía, durante un encuentro realizado en Montevideo por CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía. La actividad formó parte de la fase VI del Proyecto Regional de Integración Gasífera del Mercosur y Chile, centrada en las oportunidades para desarrollar un mercado regional de fertilizantes nitrogenados.

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    La compañía invertirá US$ 2.700 millones en la instalación de una planta de urea granulada en el Polo Industrial Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El complejo tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales y, una vez en funcionamiento, será el mayor de América Latina.

    “Para nosotros era el camino lógico para seguir profundizando en la cadena de valor del gas. Comenzamos a analizar la urea como una forma de monetizar nuestros recursos”, explicó Miliavsky a Agro de Búsqueda.

    Pampa Energía es el tercer productor de gas no convencional de Argentina y opera Sierra Chata, considerado el bloque de gas seco más productivo de Vaca Muerta. También ocupa una posición de liderazgo en la generación eléctrica argentina, con aproximadamente cinco gigavatios de capacidad instalada.

    Esa integración entre gas, electricidad y producción industrial constituye uno de los principales fundamentos del proyecto. El gas natural y la energía representan alrededor de 70% del costo de producción de la urea, por lo que acceder a ambos insumos en condiciones competitivas resulta determinante.

    Miliavsky sostuvo que el gas de Vaca Muerta permite transformarlo en urea a costos competitivos y ofrecer una solución a un déficit regional muy relevante.

    Vaca Muerta.

    Vaca Muerta.

    Una planta que comienza a tomar velocidad

    El proyecto ya ingresó en su etapa de ejecución. Pampa Energía firmó los contratos con empresas internacionales especializadas, emitió las primeras órdenes de compra para los grandes equipos y comenzó los trabajos de remoción de suelos y preparación del obrador.

    “El proyecto está a pleno y está tomando velocidad. Demandará aproximadamente tres años y medio de construcción, y para fines de 2029 ya debería estar funcionando”, estimó.

    El cronograma prevé 41 meses de construcción y puesta en marcha. La decisión final de inversión y la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ya fueron aprobadas, mientras continúa el proceso para completar el financiamiento.

    La inversión se distribuirá con relativa uniformidad en el período de construcción, aunque una parte significativa estará concentrada en la adquisición de equipamiento y en el montaje del complejo industrial.

    La planta será desarrollada por Fértil Pampa, subsidiaria propiedad de Pampa Energía, y ocupará unas 80 hectáreas en la zona de Ingeniero White. Contará con una planta de amoníaco capaz de producir 3.430 toneladas diarias, mediante el proceso de Haber-Bosch, y dos líneas de urea granulada con una capacidad conjunta de 6.000 toneladas por día.

    El proyecto también incluye una planta desalinizadora, un gasoducto desde General Cerri, silos de almacenamiento, un muelle e instalaciones para cargar camiones y buques. La infraestructura quedará preparada para incorporar luego el transporte ferroviario.

    El complejo consumirá 3,4 millones de metros cúbicos diarios de gas natural procedente de Sierra Chata, y demandará una potencia eléctrica continua de 75 megavatios, que será suministrada principalmente mediante fuentes renovables.

    El mercado potencial

    Argentina será el primer mercado atendido por la planta. El país importa hoy alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales de urea, por lo que una parte relevante de la producción de Fértil Pampa permitirá sustituir compras externas. Los volúmenes restantes estarán destinados a la exportación.

    Miliavsky indicó que los excedentes se destinarán a Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, países donde existe una demanda insatisfecha.

    La presentación de la compañía sitúa el déficit regional en unos 11,5 millones de toneladas anuales, con un valor cercano a US$ 4.800 millones. Brasil representa la mayor parte, con 7,7 millones de toneladas, seguido por Argentina con 1,5 millones de toneladas, Colombia y Chile con 600.000 toneladas cada uno, Perú con 400.000 toneladas y Uruguay y Ecuador con 300.000 toneladas, respectivamente.

    Brasil es el segundo importador mundial de urea y constituye el principal destino potencial para los excedentes argentinos. Junto con Argentina, importó alrededor de 9,3 millones de toneladas en 2025.

    Miliavsky destacó la dimensión del mercado brasileño y su fuerte dependencia de proveedores lejanos. A su juicio, contar con producción regional cercana puede representar una solución relevante para el agro de ese país.

    Uruguay, en tanto, importa unas 300.000 toneladas anuales y también aparece como un mercado de interés para la compañía. “Uruguay es un claro mercado potencial para nuestra producción”, afirmó.

    Pampa Energía comenzó a establecer contactos con importadores y distribuidores de la región, aunque el desarrollo comercial todavía se encuentra en una etapa inicial. La prioridad inmediata está puesta en cumplir los plazos de construcción.

    “Estamos generando relaciones comerciales y probablemente el año próximo lancemos una licitación para colocar parte del producto. De todos modos, la demanda regional es gigantesca y no es un producto que abunde”, señaló.

    Ventaja logística

    La ubicación de la planta en Bahía Blanca responde a la cercanía con los gasoductos provenientes de Vaca Muerta, la disponibilidad de energía, la infraestructura industrial y la conexión directa con un puerto de aguas profundas. Desde allí, Fértil Pampa podrá abastecer por vía terrestre el mercado argentino y despachar embarques hacia los países del Cono Sur.

    La región importa actualmente buena parte de la urea desde el norte de África, Medio Oriente y Asia. Además de las mayores distancias, esos orígenes presentan una creciente exposición a conflictos geopolíticos y disrupciones en las cadenas de abastecimiento.

    Un embarque procedente de esos mercados puede demandar 25 días o más, mientras que el traslado desde Bahía Blanca hasta Montevideo requeriría aproximadamente tres días.

    “Pensemos en la distancia entre Buenos Aires y Montevideo. Ahí está la gran ventaja logística y competitiva de un proyecto regional”, afirmó Miliavsky.

    La reducción de los tiempos de navegación no solo incide sobre el costo del flete. También disminuye el capital de trabajo inmovilizado, acorta los plazos de reposición y ofrece mayor flexibilidad para definir las compras.

    “Cuando se importa un barco desde un origen lejano se toma hoy una decisión para tener el producto dentro de 30 días. Contar con el insumo cerca permite reaccionar rápidamente y tener una mayor flexibilidad”, agregó.

    Esa previsibilidad adquiere mayor importancia en un mercado internacional volátil. Las tensiones geopolíticas y los problemas en las principales rutas comerciales pueden trasladarse rápidamente a los precios y comprometer la disponibilidad de fertilizantes durante los períodos de mayor demanda agrícola.

    Competitividad

    Dentro de la comparación internacional presentada por Pampa Energía, Fértil Pampa se ubicaría como la tercera alternativa de menor costo. Para 2031 la compañía proyecta un costo de exportación de alrededor de US$ 154 por tonelada, sin considerar el capex (gasto de capital) de mantenimiento.

    Solamente los costos de exportación proyectados para Venezuela, con US$ 125 por tonelada, y Nigeria, con US$ 151 por tonelada, se ubicarían por debajo de Fértil Pampa.

    El proyecto argentino quedaría por delante de los costos estimados para países tradicionalmente competitivos en la producción de urea, como Egipto, Arabia Saudita, Catar, Turkmenistán, Baréin y Omán.

    La competitividad del complejo se explica sobre todo por el precio del gas de Vaca Muerta, la integración con la generación eléctrica, la infraestructura existente y la proximidad de los mercados consumidores.

    A escala global, el consumo de urea alcanzó los 197,7 millones de toneladas en 2025 y, de acuerdo con las proyecciones internacionales, llegaría a 220 millones de toneladas en 2040, con un crecimiento promedio anual de 0,7%. China e India concentran —en conjunto— 53% de la demanda mundial, mientras América Latina representa alrededor de 8%.

    El proyecto también tendrá un impacto relevante sobre la economía argentina. Durante la construcción demandará más de 3.500 empleos directos, mientras que su operación requerirá unos 300 trabajadores permanentes, además de la actividad generada sobre proveedores y servicios.

    La compañía estima un impacto de unos US$ 900 millones anuales en divisas, considerando la sustitución de importaciones y las exportaciones. En un horizonte de 30 años, la contribución acumulada superaría los US$ 31.000 millones.

    Para Miliavsky, la planta muestra que el potencial de Vaca Muerta trasciende la producción y exportación de hidrocarburos. La disponibilidad de gas competitivo permite avanzar hacia nuevos procesos industriales y agregar valor dentro de la región.

    “Vaca Muerta es un cambio estructural para Argentina. Es algo que llegó para quedarse, que va a ser transformador para Argentina y para los argentinos”, concluyó.

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