Frigoríficos advierten crisis por falta de materia prima

“El principal problema que enfrenta la industria frigorífica es la escasez de materia prima”, insistió la presidenta de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, Elizabeth Misa

En lo que va del año se faenaron 402.890 vacunos, 9,9% menos que en igual período de 2025, según INAC

“No pedimos que se prohíba nada”, dijo la empresaria en referencia a la exportación de ganado en pie, “pero pedimos que nos habiliten algo”, en relación con la posibilidad de importar ganado para faena.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Según datos del Instituto Nacional de Carnes, la semana pasada se faeneron 36.855 vacunos, el menor volumen semanal en lo que va del año. Esta situación de poca disponibilidad de materia prima hace que “hoy el margen sea totalmente negativo”, que se esté “pagando para trabajar”, afirmó la directora de Frigorífico Las Moras.

La empresaria señaló que “se cierran industrias todos los días”, y que “hay empresas que no se han vuelto a abrir”. Esta semana Frigorífico Casa Blanca, de Paysandú, suspendió la faena y envió a 220 trabajadores al seguro de paro, que se suman a los 180 que ya estaban en esa situación, informó El Telégrafo.

A su vez, Misa comentó: “Estamos teniendo (en Las Moras) dos o tres días de faena por semana, siempre hacíamos cinco o seis, y no estamos pudiendo cumplirlas porque no tenemos ganado”.

“Insistimos con la importación de ganado en pie porque necesitamos materia prima para seguir trabajando”, dijo.