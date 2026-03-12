Frigoríficos advierten crisis por falta de materia prima

“No pedimos que se prohíba nada”, dijo la empresaria en referencia a la exportación de ganado en pie, “pero pedimos que nos habiliten algo”, en relación con la posibilidad de importar ganado para faena.
“El principal problema que enfrenta la industria frigorífica es la escasez de materia prima”, insistió la presidenta de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, Elizabeth Misa
Según datos del Instituto Nacional de Carnes, la semana pasada se faeneron 36.855 vacunos, el menor volumen semanal en lo que va del año. Esta situación de poca disponibilidad de materia prima hace que “hoy el margen sea totalmente negativo”, que se esté “pagando para trabajar”, afirmó la directora de Frigorífico Las Moras.
La empresaria señaló que “se cierran industrias todos los días”, y que “hay empresas que no se han vuelto a abrir”. Esta semana Frigorífico Casa Blanca, de Paysandú, suspendió la faena y envió a 220 trabajadores al seguro de paro, que se suman a los 180 que ya estaban en esa situación, informó El Telégrafo.
A su vez, Misa comentó: “Estamos teniendo (en Las Moras) dos o tres días de faena por semana, siempre hacíamos cinco o seis, y no estamos pudiendo cumplirlas porque no tenemos ganado”.
“Insistimos con la importación de ganado en pie porque necesitamos materia prima para seguir trabajando”, dijo.
Ante el planteo de productores referido a los protocolos de exportación que exigen que la carne provenga de animales nacidos y criados en Uruguay, la empresaria admitió que esa carne de ganado importado no lo van “a poder exportar, pero al menos servirá para abastecer al mercado local y darles trabajo a los 15.000 trabajadores directos que tiene la industria frigorífica”.
“Si se solucionara la falta de materia prima, tal vez tenemos más chances de revertir más rápido esta situación”, concluyó.