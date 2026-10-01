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    La administración de 18 remates en la zafra de toros

    Este año Scotiabank vuelve a contar con una amplia agenda de remates de reproductores

    Herrera recomendó que quienes tengan previsto operar en remates se contacten previamente con las sucursales del banco para conocer la línea de crédito disponible.

    Herrera recomendó que quienes tengan previsto operar en remates se contacten previamente con las sucursales del banco para conocer la línea de crédito disponible.

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    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La primavera es un período en el que la institución afianza una relación que el gerente de Empresas y Agro, Rodrigo Herrera, definió como de “larguísima data” con los productores. En esta zafra de toros el banco financiará y administrará 18 remates, que se realizarán desde fines de setiembre y durante octubre.

    La participación en esas ventas forma parte de una estrategia que combina la presencia comercial con la financiación directa de uno de los momentos de mayor movimiento de inversión dentro de la ganadería de cría.

    Para una empresa ganadera, la compra de reproductores constituye una decisión productiva que trasciende el momento de la subasta. La financiación permite distribuir esa inversión y evitar que todo el desembolso se concentre en el momento de la compra.

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    Por eso, Herrera recomendó que quienes tengan previsto operar en la zafra se contacten previamente con las sucursales o con su ejecutivo del banco para conocer la línea de crédito disponible antes de llegar al remate.

    La recomendación apunta a que el productor pueda tomar la decisión comercial sabiendo con anticipación cuál es su capacidad financiera.

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