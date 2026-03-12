Preparan para abril el primer embarque de ganado en pie desde Nueva Palmira

La propuesta cuenta con el apoyo del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y de las autoridades de la Administración Nacional de Puertos

En 2025 se exportaron 371.210 bovinos en pie, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas

Se estima que en abril se cargará el primer barco con ganado en pie en el muelle oficial del Puerto de Nueva Palmira, con unas 3.500 cabezas, en una operativa que “llevará de dos a tres días en circunstancias normales”, informó el capitán de dicha terminal, Nicolás Suárez.

El jerarca señaló que hay dos cuarentenas cercanas al recinto portuario, que se considera que es un punto estratégico a escala nacional para descontracturar las rutas, por lo que implica la logística hasta el Puerto de Montevideo. Planteó el ejemplo de una cuarentena de ganado ubicada en Paysandú, que tiene menor distancia hasta Nueva Palmira que hasta el puerto capitalino.

La propuesta cuenta con el apoyo del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y de las autoridades de la Administración Nacional de Puertos. “Tenemos la expectativa de concretar esa operativa, que creemos que será de gran impacto”, expresó Suárez en entrevista con el programa Punto de equilibrio, de Radio Oriental. El ministro Fratti expresó su interés en que se embarque ganado en pie en Nueva Palmira durante su visita al puerto a fin de febrero.

El Puerto de Nueva Palmira es considerado un nodo logístico estratégico para el desarrollo portuario del país, entrada y salida de la hidrovía Paraná-Paraguay. Además, es la mayor fuente laboral del departamento de Colonia, que emplea durante casi todo el año a unos 1.500 trabajadores.

El año 2025 “fue muy bueno” para esa terminal, confirmó Suárez. En el muelle oficial del Puerto de Nueva Palmira se recibieron 124 buques —en 2024 fueron 104— y se movió alrededor de 1 millón de toneladas, destacándose 593.000 toneladas de soja y 242.000 toneladas de fertilizantes a granel, además de cebada malteada, cebada forrajera, trigo y maíz.