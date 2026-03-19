Regadores señalan aumentos “significativos” del costo de UTE por potencia contratada y cambios en límites de las tarifas sin previo aviso

Regadores Unidos del Uruguay (RUU) señalan aumentos “significativos” del costo de UTE por potencia contratada y cambios en límites de las tarifas sin previo aviso, confirmó a Agro de Búsqueda el presidente de dicha asociación, Juan Baroffio. Hubo un “aumento significativo de los costos de potencia contratada” y también “han cambiado los límites para entrar a cada una de las alternativas tarifarias que UTE propone”, confirmó el dirigente.

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Explicó que ahora los nuevos servicios desde 250 kW “ya son considerados grandes consumidores, con costos más altos” y sostuvo que “el impacto es muy grande”. Además, dijo que esta decisión no fue compensada por bajas en el costo de la energía activa. Por lo tanto, las condiciones y los costos de energía “son sensiblemente más caros a los de hace cinco o seis años atrás”, sostuvo.

Este es uno de los temas que “más ocupados nos tiene”, dijo el ingeniero agrónomo. Baroffio repasó que en un momento se creó el beneficio para riego de 24 horas, denominado De Punta a Llano, a través del cual las horas de punta son facturadas como horas de llano para productores regantes. Señaló que eso nació como iniciativa de UTE para darle más estabilidad a los consumos y no tener picos, ya que en las horas pico los productores solían apagar los sistemas de riego y volverlos a prender en el horario de tarifa más conveniente. “Evitar eso era beneficioso para UTE y así se construyó esta solución”, recordó el presidente de RUU.

La condición era cumplir con un parámetro de energía reactiva, algo que “se cumplía”, según el directivo, pero este año UTE implementó cambios en la forma de medición de los parámetros de energía reactiva. “Eso hizo que, con las mismas instalaciones, la gran mayoría de los sistemas —según el relevamiento de RUU— no accedan al beneficio, y eso es muy significativo”, advirtió.

Para Baroffio, esta situación “es complicada” porque “los productores se enteran de que no acceden al beneficio una vez que ya regaron por 24 horas, e hicieron uso de las condiciones que tenían”.

Si bien comentó que hay un mes de gracia, al segundo mes se cobran las horas punta y no se accede al beneficio, y eso tiene un impacto en el costo de energía de los productores regantes.

“Somos muy críticos de UTE, de cómo ha sido la comunicación. En realidad, no hubo una comunicación, un diálogo con los regadores, y eso es algo que nos preocupa, porque no ayuda a que se desarrolle y se promueva el riego, algo sobre lo que escuchamos a las autoridades permanentemente”, expresó.

En cuanto a los cambios tarifarios, dijo que es “un proceso más lento, que viene pasando desde 2020, a través del cual se han ido incrementando los costos de potencia contratada, que se han disparado, que en algunas tarifas no fueron compensados con bajas en el costo de la energía”, insistió.

Señaló que esta situación hace que las tarifas que eran las más convenientes para muchos sistemas hace cinco o seis años hoy ya no lo sean, sino que —por el contrario— “son mucho más costosas, y eso afecta al costo del riego y empeoran el margen adicional de los proyectos”, advirtió.

“Esto nos preocupa mucho. Nunca es una buena señal el cambio de las condiciones. Los sistemas no tienen la posibilidad de adaptarse tan rápidamente a ese tipo de cambios en una inversión como la del riego. Estamos trabajando con UTE y esperamos que estas gestiones nos lleven a buen puerto”, comentó.

Gasoil

En este contexto, el gasoil, que era una fuente de energía que casi no se utilizaba en los sistemas de riego por aspersión desarrollados en los últimos 10 o 15 años, desde 2020 en adelante pasó a ser una opción, ante la suba de costos de la energía eléctrica.

Baroffio explicó que esto no quiere decir que el gasoil como fuente de energía sea lo más conveniente, pero para algunos sistemas, en algunos lugares, es probable que sí ocurra.

Consideró que esto “nos parece muy poco lógico, con la cantidad de energía eléctrica que produce el país, con las fuentes renovables y toda la inversión para el cambio de la matriz energética”.

El dirigente enfatizó sobre la postura­ de RUU: “Estamos a las ordenes para intercambiar con UTE, con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y demás autoridades, para trabajar sobre esto y tratar de encontrar una solución”.

Ceiar

Consultado por la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar), dijo que “hasta ahora no tenemos nada de información” y que se esperan anuncios oficiales.

Comentó que desde su creación se puso a disposición la información de RUU, se han mantenido contactos con el presidente de la Ceiar, Tabaré Aguerre, y se “ha aportado todo lo que se nos ha pedido”.