    Solo 79 de los 195 países presentaron sus metas actualizadas en la COP30

    La conferencia de la ONU sobre cambio climático inició este lunes 10, en Belén, Brasil

    El presidente de la FARM, el uruguayo Jorge Andrés Rodríguez, participó de la COP 30 Farmers´Summit, realizada el pasado miércoles 5 en Brasilia.

    La 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) inició el pasado lunes 10 en Belén, en el estado de Pará (noreste de Brasil), donde el río Amazonas desemboca en el Atlántico. El punto geográfico es presentado como un encuentro simbólico y estratégico, “donde el río encuentra el océano: donde la humanidad recomienza”. Es el resultado de una iniciativa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, hace tres años.

    Desafío de las metas climáticas

    El principal obstáculo fue la baja adhesión a las nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por su sigla en inglés). De los 195 países signatarios del Acuerdo de París, apenas 79 presentaron sus metas actualizadas. Según la plataforma Climate Watch, ese número representa solamente 64% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

    El nerviosismo entre los diplomáticos aumenta, ya que grandes emisores, como India, no habían entregado sus planes hasta el pasado domingo 9. La Unión Europea también retrasó su entrega hasta el pasado miércoles 5.

    Las NDCs son la base de las políticas climáticas nacionales y deben ser actualizadas cada cinco años. El plazo original de la ONU (febrero) y la prórroga (setiembre) fueron ampliamente incumplidos.

    Con estos datos, el informe sobre las NDCs no trazó un escenario claro sobre el calentamiento global. Proyecciones alternativas marcan una posible reducción de 10% en las emisiones hasta 2035. Pero para lograr la meta más ambiciosa, la del Acuerdo de París (limitar el calentamiento a 1,5°C), la reducción necesaria sería de 60%.

    Productores del Mercosur

    “Ha llegado el momento de dejar de esperar que otros resuelvan los desafíos que enfrentamos. El futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria mundial depende de nuestra capacidad para actuar con decisión y valentía”, expresó el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercorus (FARM), el uruguayo Jorge Andrés Rodríguez.

    El dirigente participó de la COP 30 Farmers´Summit, realizada la semana pasada en Brasilia, donde exigió a los gobiernos que “dejen de lado la politiquería y prioricen políticas públicas estables, ambiciosas y orientadas al desarrollo agropecuario”. “No podemos permitirnos retroceder ni perder competitividad por intereses ajenos al sector”, afirmó.

    Además, convocó “a todos los productores del Mercosur y del mundo a asociarse, a compartir conocimiento y a fortalecer nuestra voz en los foros internacionales”. “La unidad es nuestra mayor herramienta para defender nuestros intereses y para impulsar cambios reales”, dijo.

    El presidente de la FARM rechazó las “barreras injustas y las trabas al comercio”, y “exigió transparencia y equidad en los mercados globales”. “No basta con adaptarse: debemos liderar la innovación, reducir la brecha tecnológica y convertirnos en exportadores de conocimiento y tecnología”, sostuvo.

    Al mismo tiempo, afirmó que “el compromiso con la sostenibilidad y la prosperidad de las futuras generaciones debe ser innegociable”. “Cambiemos la actitud defensiva pusilánime por la proactiva, mostrando que vivimos en el ambiente donde producimos, y eso nos da la autoridad moral que no tienen los que están cómodos tras un escritorio, con aire acondicionado, viendo llover detrás de la ventana”, concluyó.

