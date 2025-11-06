Líderes mundiales llegan a Belém para marcar el tono de la COP30, en la antesala de la cumbre

La ciudad amazónica y brasileña, Belém, acoge a unos 57 líderes mundiales en lo que será la antesala de la cumbre climática de las Naciones Unidas (COP30).

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Está previsto que lleguen hasta suelo brasileño las delegaciones de por lo menos 143 países, de las que más de un tercio estarán encabezadas por sus jefes de Estado y de Gobierno, además de diferentes organismos internacionales, tal y como confirmaron fuentes diplomáticas brasileñas.

Brasil Protestas en Brasil tras el operativo policial más letal en la historia de Río de Janeiro

Brasil Lula da Silva vuelve a cuestionar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia; Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido; y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, han confirmado públicamente su asistencia al encuentro.

Del otro lado del Atlántico, fuentes oficiales confirmaron que el presidente colombiano, Gustavo Petro, tenía previsto viajar este miércoles 5 de noviembre a Belém para acudir a la reunión de jefes de Estado.

Petro, que recién llega de una gira por Medio Oriente, planea presentar en la COP30 tres propuestas principales: reconocer la biodiversidad como solución climática, avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y promover una reforma al sistema financiero internacional que no aumente la deuda de los países del Sur Global.

Sin embargo, los líderes de los países más contaminantes del mundo no participarán de la reunión. El presidente chino, Xi Jinping, estará representado por su viceprimer ministro, Ding Xuexiang, mientras que su homólogo estadounidense, Donald Trump –quien cuestiona la veracidad del cambio climático–, al parecer no enviará a ningún representante de alto nivel.

Embed - La capital de la Amazonía se prepara para ser el corazón del debate climático mundial

Lula dice que la COP30 será la cumbre “de la verdad”

Desde la base naval de Belém y a la espera de sus más de cincuenta invitados, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dejó claro que pretende que esta, la cumbre de la que es anfitrión, sea una en la que se terminen las “decisiones no ejecutadas”. En cambio, espera hacer de la COP30 la “COP de la verdad”, sin que se vea intoxicada por “mercadillos ideológicos”.

"No queremos comodidad, queremos desafíos (...) Basta de discusiones, necesitamos implementar", dijo el mandatario brasileño en un encuentro con corresponsales extranjeros, apuntó Lula.

Para el mandatario brasileño, los países asistentes deben cumplir sus promesas antes de hacer unas nuevas; “no queremos que la COP siga siendo una exposición o una feria de productos climáticos ideológicos, donde cada cual ve lo que quiere, cómo lo quiere, y nadie está obligado a hacer nada para que las cosas sucedan”, explicó Lula.

Con ese mismo tono, el jefe de Estado dijo que algunas naciones “no están cumpliendo” con el Tratado de París, que compromete a los países a limitar el calentamiento global a “muy por debajo” de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, trabajando para un límite de 1,5 °C.

El martes, el informe de emisiones de las Naciones Unidas señaló que la trayectoria actual del calentamiento es solo 0,3 °C inferior a la de hace un año, antes de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán; lo que quiere decir que los planes anunciados para 2025 no están teniendo mucho efecto.

Embed - Brasil: entre licencias petroleras cerca al Amazonas y la preparación de la COP30 • FRANCE 24

El momento para definir el tono de la COP30

Todos los asistentes a esta cumbre de jefes de Estado podrán intervenir en la sesión plenaria principal –que ocupará los dos días–, a la par de algunas sesiones temáticas que tendrán lugar.

Está previsto que este jueves Lula lance un fondo global para la protección de los bosques tropicales con el que busca acabar con el concepto de “donación” y así promover inversiones y financiación que ayuden a mantener las selvas en pie.

El mandatario también presidirá al menos otras dos mesas de trabajo. La primera, sobre la transición energética, mientras que la segunda se enfocará en los diez años del Acuerdo de París, financiación y nuevas metas climáticas.

Durante esta conferencia no será necesario un quorum ni tampoco habrá una declaración final conjunta, a diferencia de la propia COP30. Sin embargo, de acuerdo con el secretario de Medio Ambiente de la Cancillería brasileña, Mauricio Lyrio, Brasil está negociando “algunas declaraciones para algunas áreas”.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24