    Dos niños muertos y 17 heridos en un tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis

    Dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas en un tiroteo durante una misa en Minneapolis. El atacante se suicidó y el FBI investiga un posible crimen de odio

    Un adulto y un niño salen de la escuela mientras la policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., el 27 de agosto de 2025.

    Un adulto y un niño salen de la escuela mientras la policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., el 27 de agosto de 2025.

    FOTO

    EFE
    France 24
    RFI
    Por France 24 y RFI

    Minneapolis quedó conmocionada este miércoles luego de que un hombre de 23 años abriera fuego en la iglesia Annunciation, donde se realizaba una misa con estudiantes de la escuela primaria afiliada al templo. Dos niños, de 8 y 10 años, murieron en los bancos y otras 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 menores, dos de ellos en estado crítico, informó la policía local.

    El jefe de policía, Brian O’Hara, explicó que el atacante disparó a través de las ventanas con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento. “Esto fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban. La crueldad de disparar en una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, afirmó O’Hara.

    El FBI inició una investigación por terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos. Su director, Kash Patel, precisó que el agresor, identificado como Robert Westman, había publicado un manifiesto y dibujos de armas de fuego en línea.

    Embed - Tiroteo en escuela católica de Minneapolis. Hay dos niños muertos y 17 heridos | Noticias Telemundo

    La tragedia generó reacciones inmediatas: el presidente Donald Trump ordenó izar las banderas a media asta, mientras el papa León XIV expresó su profundo dolor. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, escribió en redes sociales: “Minnesota está con el corazón roto”.

    Testigos relataron escenas desgarradoras: niños escondiéndose entre los bancos, padres huyendo con sus hijos y un atacante vestido de negro con pasamontañas. Un estudiante sobreviviente recordó que un amigo se puso sobre él para protegerlo, y resultó herido.

    Videos de la escena mostraron a padres rescatando a sus hijos mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas. Testigos describieron al atacante vestido de negro y con pasamontañas, disparando a través de vitrales mientras los niños se escondían entre los bancos. Uno de los supervivientes relató cómo un amigo suyo lo protegió antes de ser alcanzado por una bala.

    El alcalde Jacob Frey condenó el ataque y pidió no limitarse a “pensamientos y oraciones”. Este hecho se suma a la preocupante lista de tiroteos masivos en Estados Unidos: hasta la fecha, se registran 287 este año, y más de 16.700 personas murieron por violencia armada el año pasado, sin contar suicidios.

    La escuela, fundada en 1923, había reanudado las clases el lunes 25 de agosto. Las autoridades locales pidieron a la comunidad mantenerse alejada del área para permitir la asistencia a las víctimas. Este incidente se produjo apenas un día después de otros tiroteos mortales en Minneapolis, dejando un saldo adicional de cinco muertos y seis heridos en distintas partes de la ciudad.

