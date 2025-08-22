  • Cotizaciones
    viernes 22 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

    El Departamento de Estado admitió que cerca de 55 millones de personas que viven en Estados Unidos con algún tipo de visado están sujetas a revisión y, por consiguiente, a posible deportación. Entre tanto, la Casa Blanca afirmó que desde que Trump está en el poder se han revocado más de seis mil visas.

    Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca

    Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Una respuesta por escrito a la pregunta de la agencia AP reveló que para el gobierno estadounidense todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una “investigación continua”. Por lo tanto, más de 55 millones de extranjeros que tienen visas estadounidenses válidas pueden caer en posibles revocaciones por violaciones de las normas de inmigración. Lo que podría equivaler a que puedan resultar en deportación.

    Estadías vencidas, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o brindar apoyo a una organización terrorista: Donald Trump sigue buscando irregularidades que terminen en deportación.

    Leé además

    Sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos
    Gaza

    La CPI deplora nuevas sanciones de Estados Unidos a personal que investiga crímenes en Gaza y Afganistán

    Por France 24
    El destructor de misiles guiados USS Sampson navega cerca de la costa colombiana en el océano Pacífico en 2024.
    Video
    Estados Unidos

    Buques de guerra con 4.000 soldados: ¿qué poderío tiene el despliegue de Trump cerca a Venezuela?

    Por France 24

    “Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluidos los registros policiales o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, dijo el Departamento de Estado.

    El mismo departamento del gobierno de Trump afirma que las deportaciones y revisiones “son del compromiso de la Administración Trump de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, desde el día de la toma de posesión el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visas, incluidas casi cuatro veces más visas de estudiantes, que durante el mismo período del año pasado”.

    Embed - Manifestaciones en Washington D. C. en rechazo al despliegue de tropas de la Guardia Nacional

    Números récord

    Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la Administración ha centrado sus esfuerzos en la deportación de migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero también ha extendido la arremetida a titulares de visas de intercambio para estudiantes y visitantes. Pero la respuesta actual del Departamento de Estado sugiere que el proceso de revisión es mucho más extenso.

    A principios de esta semana, el departamento dijo que desde que Trump regresó a la Casa Blanca, ha revocado más de 6.000 visas de estudiantes por estadías excesivas y violaciones de las leyes locales, estatales y federales, la gran mayoría de las cuales fueron agresiones, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas y "apoyo al terrorismo".

    Según afirman, alrededor de 4.000 de esas 6.000 se debieron a infracciones reales de las leyes y que aproximadamente entre 200 y 300 visas fueron revocadas por cuestiones relacionadas con el terrorismo, incluido el apoyo a organizaciones terroristas designadas o estados patrocinadores del terrorismo.

    Embed - Trump despliega la Guardia Nacional en Washington para “reestablecer el orden” en la ciudad

    Patrullando la ciudad

    El máximo mandatario ha cubierto las calles de Washington de Policía y Ejército para "reducir la criminalidad", dijo, en respuesta a una declaración realizada el 11 de agosto por "Emergencia de Seguridad Pública".

    "Creo que voy a salir esta noche con la policía y el ejército. Vamos a hacer el trabajo", afirmó Trump en una entrevista radiofónica con el periodista Todd Starnes.

    Por ello, tomó el control de la Policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional de la capital para "restablecer el orden público", pese a que los datos de criminalidad de la ciudad se encuentran en su menor nivel en 30 años. La cifra, ya abultada, podría ser mayor. Hasta seis estados gobernados por republicanos han enviado más efectivos, por lo que el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington superaría ahora mismo los 2.000.

    En la misma entrevista también afirmó que "en los últimos cuatro meses, no ha entrado nadie a nuestro país porque somos duros, somos inteligentes y sabemos lo que hacemos", dijo el presidente que aseguró que "el daño que Joe Biden y su grupo de idiotas le hicieron a este país es inimaginable, especialmente en la frontera".

    Con AP, Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Parlamento

    Principales partidos de la oposición se abroquelan contra el oficialismo previo a instancia clave en el Parlamento

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper
    Impuestos

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández