COP30: El metano, en el punto de mira, una “palanca clave” contra el cambio climático

Esta es una herramienta que nos permitiría actuar con rapidez y eficacia contra el calentamiento global. Si bien los Estados han estado debatiendo desde el inicio de la COP30, que se celebra en Brasil hasta el 21 de noviembre, sobre la mejor manera de reducir las emisiones de CO2, algunos de ellos quieren abordar otro potente gas de efecto invernadero: el metano (CH4).

Desde las primeras horas de este importante evento de negociaciones climáticas, una coalición de alrededor de diez estados, entre ellos Francia, el Reino Unido, Japón, Kazajstán y Noruega, se comprometieron a "reducir significativamente" sus emisiones de metano procedentes del sector de los combustibles fósiles.

Tras esto, Brasil y el Reino Unido pusieron en marcha un programa trienal destinado a reducir las emisiones de este supercontaminante en todos los países que pueden optar a la ayuda oficial al desarrollo. Su objetivo: incorporar a 30 países antes de 2030 mediante la movilización de 150 millones de dólares (aproximadamente 130 millones de euros).

Las iniciativas paralelas a las negociaciones oficiales, respaldadas por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) , una federación de la ONU que busca combatir diversos contaminantes atmosféricos, se suman a una lucha más amplia que comenzó hace cuatro años. En 2021, durante la COP26, más de 150 países, entre ellos la Unión Europea y Estados Unidos, ya se habían comprometido a reducir sus emisiones de metano en al menos un 30 % para 2030. Desde entonces, la mayoría ha incorporado este objetivo a sus planes climáticos.

Pero esto sigue siendo insuficiente. Si bien su crecimiento se ha ralentizado, las emisiones de CH4 continúan aumentando, según revela un informe publicado el lunes 17 de noviembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) . Las emisiones globales causadas por el ser humano alcanzaron aproximadamente 352 millones de toneladas anuales en 2020 y, dada la trayectoria actual, se prevé que sigan aumentando hasta los 369 millones de toneladas anuales en 2030, lo que supone un incremento del 5 %. Esto dista mucho del objetivo de una reducción del 30 %.

“Esto no supone un progreso suficiente dada la urgencia de la situación”, lamenta Maxime Beaugrand, directora de la oficina parisina del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible. “Pero estas recientes declaraciones durante la COP demuestran al menos que el tema está ahora en la mente de todos y que algunos Estados están demostrando una verdadera voluntad de avanzar”, añade con mayor optimismo.

Evite un calentamiento de +0,2 °C

Menos conocido que el CO2, el CH4 es, sin embargo, un potente gas de efecto invernadero con un impacto nada despreciable. Con un potencial de calentamiento 80 veces mayor que el del CO2, es responsable de un tercio del calentamiento global actual.

Sin embargo, “si bien parte del metano se libera a la atmósfera de forma natural, las actividades humanas contribuyen al 60 % de estas emisiones”, explica Euan Nisbet, investigador de Royal Holloway, Universidad de Londres, y uno de los principales especialistas en el impacto climático del metano. Este proviene de tres fuentes principales: “la agricultura, con la fermentación digestiva de ciertos rumiantes y el cultivo de arroz; la extracción y el transporte de combustibles fósiles, en particular debido a fugas; y el sector de los residuos, que libera metano al descomponerse”, precisa el especialista.

“Pero si bien es mucho más potente que su pariente el CO2, también tiene una ventaja: permanece en la atmósfera durante mucho menos tiempo, alrededor de diez años”, continúa. “Por lo tanto, al combatirlo, podríamos observar un efecto rápido a corto plazo”. De este modo, la humanidad podría evitar un calentamiento de más de 0,2 °C para 2050 si cumple su promesa de una reducción del 30 % para 2030, según el CCAC .

«Si la lucha contra el CO2 es una maratón, la lucha contra el metano es un sprint», resume Maxime Beaugrand. “Tenemos que hacer ambas cosas y actuar en ambos frentes. Hoy en día, limitar las emisiones de metano es quizás la única manera, a corto plazo, de posponer el momento en que alcancemos los puntos de inflexión climáticos [fenómenos que, de producirse, podrían tener un efecto descontrolado y desastroso para el clima y la vida humana - Ed.]”.

Medidas económicas y fáciles de implementar

Y la buena noticia es que es más fácil reducir las emisiones de CH4 que las de CO2. Existen numerosas medidas de reducción, y a menudo son económicas.

Por el momento, los esfuerzos se centran principalmente en el sector energético, responsable de aproximadamente el 38% de las emisiones. “En la mayoría de los casos, la principal fuente de emisiones son las fugas de pozos o gasoductos”, explica el especialista. A esto se suma la quema de gas natural, un proceso que consiste en quemar el exceso de gas de los pozos, lo que libera más gas del que se creía.

Sin embargo, desde hace varios años, los satélites en órbita terrestre pueden detectar incluso las fugas más grandes desde el espacio. Entre las medidas que se barajan, los especialistas mencionan los programas de detección y reparación de fugas y el sellado de pozos abandonados en el sector del petróleo y el gas. “Se trata de soluciones probadas y fácilmente disponibles que podrían reducir drásticamente las emisiones hasta en un 75 % para 2030”, subraya el informe del PNUMA. Además, para estas empresas, los beneficios superan el coste de estas medidas, ya que el gas natural recuperado puede venderse en lugar de perderse.

Lo mismo ocurre en el sector de los residuos, responsable de aproximadamente el 20 % de las emisiones mundiales de metano. “Podemos lograr mucho simplemente limitando los vertederos a cielo abierto”, señala el experto. “Además, esto tendría un impacto muy positivo en la salud humana al eliminar una importante fuente de contaminación”.

“Se puede lograr una reducción del 32% en las emisiones mediante la plena aplicación de unas cuarenta medidas listas para su implementación, de bajo costo y rentables”, afirma Martina Otto, jefa de la secretaría del CCAC.

“Todas las tecnologías necesarias están listas y son fáciles de implementar, y los beneficios serán climáticos, económicos y sanitarios”, insiste Maxime Beaugrand.

Según un estudio de Science citado por The Guardian , una reducción de un tercio en las emisiones de CH4 en cinco años representaría un ahorro global de aproximadamente 1 billón de dólares anuales (867 mil millones de euros). Además, la implementación de todas estas medidas evitaría más de 180 000 muertes prematuras y la pérdida de 19 millones de toneladas de cosechas al año para 2030, según el PNUMA.

¿Hacia un acuerdo vinculante?

“Y sin embargo, el progreso se encuentra estancado”, lamenta la directora de la oficina parisina del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible. Según ella, el principal obstáculo radica en que, actualmente, la lucha contra las emisiones de metano depende exclusivamente de los compromisos voluntarios de los Estados. Y por el momento, varios países brillan por su ausencia. Entre ellos se encuentran India, China y Rusia, a pesar de ser grandes emisores. Mientras tanto, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está incumpliendo sus compromisos.

“Hoy, por lo tanto, debemos avanzar hacia un acuerdo vinculante con una coalición de estados dispuestos a movilizarse”, afirma Maxime Beaugrand. Esta iniciativa se inspiraría en el Protocolo de Montreal de 1987, que prohibió las sustancias que agotan la capa de ozono, un proyecto que a menudo se considera un éxito en la lucha contra el daño ambiental.

Con esto en mente, algunos estados han tratado de incluir el tema en la agenda de la COP30. Entre ellos, Francia parece querer posicionarse como un país líder en la materia y ya ha anunciado que lo convertirá en una prioridad en una reunión paralela al G7 el próximo año.

FUENTE:FRANCE24