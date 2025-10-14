  • Cotizaciones
    martes 14 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Sobre la mesa de la COP30: menos emisiones, más bosques y dinero

    La conferencia climática de la ONU que se celebra en noviembre en Brasil será la primera en la Amazonía y marcará una década del Acuerdo de París. Pero más allá de su simbolismo, ¿qué figura en la agenda?

    Belém en el norte de Brasil es conocida como la puerta de Amazonía.

    Belém en el norte de Brasil es conocida como la puerta de Amazonía.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Las negociaciones maratonianas reúnen a casi todos los países del mundo para confrontar el calentamiento global, pero a diferencia de ediciones recientes, la COP30 no tiene un tema u objetivo específico.

    Esto no significa que los grandes contaminantes vayan a eludir la presión de las naciones más vulnerables al clima, frustradas con el nivel de ambición y de asistencia financiera prometida.

    Leé además

    Donald Trump y Lula, frente a frente.
    Video
    Guerra comercial

    Las claves geopolíticas y económicas del acercamiento entre Trump y Lula

    Por France 24
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 
    Impuestos

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau

    Estas serán las principales cuestiones sobre la mesa de la COP30, que se celebrará a partir del 10 de noviembre durante casi dos semanas en la ciudad amazónica de Belém.

    Embed - COP 30: una famosa activista francesa navega hasta Brasil en velero • FRANCE 24 Español

    Emisiones

    El mundo no está reduciendo las emisiones lo suficientemente rápido para limitar el calentamiento del planeta a 1,5 ºC respecto a la era preindustrial, tal y como establece el Acuerdo de París.

    La mayoría de científicos estima que este tope será alcanzado en algunos años, sin un cambio radical de dirección.

    Las naciones signatarias del Acuerdo están obligadas cada lustro a presentar objetivos más ambiciosos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

    La última ronda de compromisos para 2035 debía entregarse en febrero. Brasil fue uno de los primeros en dar el ejemplo, pero la mayoría de países incumplieron el plazo.

    A principios de octubre, alrededor de 60 habían presentado sus planes revisados.

    Pocos impresionaron, y, en particular, el objetivo de China estuvo muy por debajo de las expectativas.

    La Unión Europea todavía no acordó su nueva meta, tampoco India, otro gran emisor. Con Estados Unidos fuera del Acuerdo de París, tampoco se contará con sus promesas.

    En la COP30, podrían no obstante integrarse los compromisos de las naciones más atrasadas.

    Embed - Brasil: entre licencias petroleras cerca al Amazonas y la preparación de la COP30 • FRANCE 24

    Dinero

    El dinero —específicamente, cuánto dan los países ricos a los más pobres para adaptarse al cambio climático y transitar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono— será seguramente de nuevo un punto de discordia en Belém.

    El año pasado, después de quince días de difíciles negociaciones, la COP29 terminó con el compromiso de las naciones desarrolladas de proporcionar 300.000 millones de dólares anuales a las naciones en desarrollo para 2035, muy por debajo de lo que se necesita.

    También establecieron un objetivo, menos específico, para recaudar 1,3 billones de dólares anuales para 2035 de fuentes públicas y privadas. Las naciones en desarrollo exigirán detalles concretos al respecto en la COP30.

    El financiamiento para la adaptación —por ejemplo, para construir defensas costeras que protejan contra el aumento del nivel del mar— figura en la agenda y es posible que se discuta un nuevo objetivo financiero puesto que el anterior expira.

    Embed - Brasil: construcción de avenida en Belém desata debate ambiental a meses de la COP30

    Bosques

    Brasil eligió albergar la COP30 en Belém por encontrarse en la Amazonía, un escenario idóneo para llamar la atención mundial sobre el papel vital de la selva tropical en la lucha contra el cambio climático.

    En la COP30, el anfitrión lanzará un nuevo e innovador fondo mundial que propone recompensar a los países con alta cobertura forestal tropical que mantengan los árboles en pie en lugar de talarlos.

    El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) tiene como objetivo recaudar hasta 25.000 millones de dólares de países donantes y otros 100.000 millones del sector privado. Brasil ya anunció un aporte de 1.000 millones de dólares.

    Clement Helary, de Greenpeace, dijo a la AFP que el TFFF "podría ser un paso adelante para proteger los bosques tropicales" si va acompañado de medidas más claras en la COP30 para acabar con la deforestación para 2030.

    La destrucción de los bosques tropicales primarios alcanzó un récord histórico en 2024, según Global Forest Watch, un órgano monitor de la deforestación.

    Se perdió el equivalente a 18 campos de fútbol por minuto, debido principalmente a incendios devastadores.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Elisa Facio y Pascual Gattas durante la reunión con Nvidia, 15 de febrero de 2024.

    El acuerdo con Nvidia que Uruguay anunció en 2024 no aparece en los registros de Ministerio de Industria

    Por José Frugoni
    Un policía en calles de Montevideo.

    Encuesta de victimización: bajó a 3% la cantidad de personas que reportaron al menos un delito en enero-junio

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025.
    Video

    Donald Trump proclama el fin de la guerra en Gaza, pero Israel y Hamás mantienen sus condiciones

    Por France 24
    Canciller Mario Lubetkin

    Embajada palestina valoró el “cambio en el discurso diplomático” de Uruguay y su apoyo a la “causa palestina”

    Por Redacción Búsqueda