  • Cotizaciones
    viernes 07 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Avanza agenda anti-trans de Trump: Corte Suprema da luz verde a orden ejecutiva sobre pasaportes

    Tal como lo ha hecho en decenas de casos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la Corte Suprema se puso del lado del presidente, y dio luz verde a la aplicación de una orden ejecutiva que elimina los marcadores de sexo de los pasaportes, obligando a las personas trans y no binarias a reflejar en el documento su género asignado al nacer, y no con el que se identifican

    Manifestantes ondean banderas LGBT+ y pancartas contra Trump en Washington D.C., el 5 de noviembre de 2025.

    Manifestantes ondean banderas LGBT+ y pancartas contra Trump en Washington D.C., el 5 de noviembre de 2025.

    FOTO

    Tasos Katopodis, Getty Images/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La agenda de Donald Trump contra lo que él ha denominado la “locura transgénero” recibió un espaldarazo de la Corte Suprema de mayoría conservadora, que ahora le permitirá eliminar los marcadores de sexo de los pasaportes, al menos hasta que un tribunal federal decida sobre una demanda al respecto.

    La decisión implica que las personas transgénero perderán la opción de la que gozaban desde principios de los 90 de escoger el género que se alinea con su identidad, y las no binarias ya no tendrán la opción X, introducida en 2021 durante la administración de Joe Biden.

    Leé además

    Zohran Mumdani ganó con aproximadamente 50,4% de los votos y en su discurso tras la victoria dejó claro que va a darle pelea a Trump respecto a su política migratoria. 
    Provocador y millennial

    Zohran Mamdani, el primer musulmán, de origen africano en convertirse en alcalde de Nueva York
    Messi recibió la Llave de la Ciudad de Miami de manos del alcalde. 
    Figuras mundiales

    Así fue el primer día del America Business Forum Miami 2025

    Por Katherine Kilian

    No es la primera vez que los seis jueces conservadores apoyan propuestas de Trump en contra de la comunidad LGBTQI+.

    Fallaron a favor de prohibir que las personas transgénero sirvan en el ejército, avalaron una decisión de Tennessee de prohibir las terapias de afirmación de género para menores de edad y están por revisar demandas sobre la participación de atletas trans en el deporte femenino, que ya fue vetada por Trump en programas que reciben fondos federales.

    La decisión fue celebrada por la Casa Blanca, que en palabras de la portavoz Anna Kelly, la consideró “una victoria para el sentido común y el presidente Trump, quien fue elegido rotundamente para eliminar la ideología de género woke de nuestro gobierno federal”.

    La fiscal general Pam Bondi se unió a la celebración, asegurando que los abogados del Departamento de Justicia seguirían luchando para demostrar la “simple verdad” de que solo existen dos sexos.

    Embed - Jóvenes trans protestan semanalmente contra políticas de Trump

    El origen de la demanda

    Los demandantes que se opusieron a la eliminación de los marcadores de sexo argumentaron que esta medida dejaba a las personas transgénero y no binarias expuestas al acoso y la violencia.

    Varias de ellas reportaron haber sido desnudadas, agredidas sexualmente y acusadas de presentar documentos falsos en controles de aeropuertos, en casos en los que su apariencia era diferente al género reflejado en el pasaporte.

    “Obligar a las personas transgénero a llevar pasaportes que los exponen en contra de su voluntad aumenta el riesgo de que enfrenten acoso y violencia”, denunció Jon Davidson, abogado principal del Proyecto LGBTQ y VIH de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

    Una jueza de distrito de Massachusetts, Julia Kobick, dio la razón a los demandantes en junio, y ordenó que quienes no disponían de un pasaporte válido tuvieran la opción de tramitarlo de acuerdo con su identidad de género.

    Una corte de apelaciones mantuvo la decisión de Kobick, luego de que la administración de Trump presentara un recurso. Entonces, el procurador D. John Sauer elevó la petición a la Corte Suprema, argumentado que decisiones anteriores de esta instancia validaban la opinión de Trump, en el sentido de que la política de Biden era inexacta.

    Embed - Representante republicano llama "señor" a legisladora trans Sarah McBride • FRANCE 24 Español

    ¿Política exterior o ámbito personal?

    La decisión de los jueces conservadores a favor de la medida de Trump se basó en el argumento de que la medida cautelar de la corte de Massachusetts vulneraba el alcance de la autoridad federal en materia de asuntos exteriores, porque la emisión de pasaportes se enmarca dentro de este ámbito.

    “Mostrar el sexo de los titulares de pasaportes al nacer no ofende más los principios de igualdad de protección que mostrar su país de nacimiento”, indicó la orden no firmada de la Corte Suprema. “En ambos casos, el Gobierno se limita a dar fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado”.

    En su exposición de disenso, las tres juezas liberales del máximo tribunal del país lamentaron que “esta Corte ha allanado una vez más el camino para la imposición inmediata de lesiones sin una justificación adecuada”.

    También aseguraron que la mayoría conservadora no logró demostrar cómo los documentos de identificación individuales afectan la política exterior de la nación.

    “Este es un revés desgarrador para la libertad de todas las personas de ser ellas mismas, y combustible para el fuego que la administración Trump está avivando contra las personas transgénero y sus derechos constitucionales”, lamentó el abogado de la ACLU, Jon Davidson.

    La decisión implica que los pasaportes seguirán emitiéndose de acuerdo con los criterios binarios impuestos por Trump hasta que el tribunal de distrito se pronuncie sobre el fondo de la materia.

    Con AP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Cardama

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Javier García.
    Video

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Álvaro Danza y Cristina Lustemberg 

    Álvaro Danza renunció a sus trabajos en el sector privado; “De alguna manera había que cerrar este tema”, dijo Lustemberg

    Por Leonel García
    Álvaro Danza, presidente de ASSE.

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Liceo Nº 3 Dámaso A. Larrañaga

    Diputado colorado propone crear observatorio sobre ‘bullying’ en la órbita del MEC

    Por Leonel García