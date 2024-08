Fernando Paroli: “Somos una institución estable y confiable que ha podido atravesar una de las mayores pruebas de fuego, la pandemia”

Esta nueva emergencia, inaugurada en 2019, tiene un diseño que concibe la atención pediátrica y de adultos en espacios independientes dentro de un mismo sector, lo cual permite ofrecer, en situaciones urgentes, una atención oportuna y acorde a las particularidades de ambas poblaciones.

En el nivel sanatorial, nuestro edificio hoy es un motivo de satisfacción, por su calidad arquitectónica en construcción hospitalaria.

Finalmente, SMI agrega un tercer nivel de atención con seis CTI: cuatro de ellos de adultos (cardiológico, neurocrítico, polivalente y de cirugía cardíaca), uno neonatológico y otro pediátrico. A estos servicios, se suma una unidad hemato-oncológica y el Centro de Trasplante de Médula Ósea, que funciona como una unidad crítica de cuidados intermedios, para uno de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) propios que SMI brinda a sus usuarios y que se suma al IMAE Nefrológico con el Servicio de Hemodiálisis Crónica y de Agudos, adicional al Servicio de Diálisis Peritoneal. Además, contamos con un IMAE Cardiológico, a cargo del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, que brinda sus servicios desde nuestro sanatorio.

Todo esto hace que nuestras casi 300 camas de segundo y tercer nivel de atención sanatorial tengan soporte asistencial para las más variadas y complejas patologías, distinguiendo a SMI como centro de referencia en varias áreas.

¿Qué los diferencia de otros prestadores de salud?

Somos una institución estable y confiable que ha podido atravesar una de las mayores pruebas de fuego en todos los niveles de atención, la pandemia. Durante ese período brindamos soporte asistencial a distancia, así como en domicilio, en un momento en el que el “quedate en casa” era imperativo. Allí nuestros afiliados Fonasa pudieron recibir a todos nuestros médicos a domicilio sin costo, en un momento muy complejo a nivel sanitario y económico para las familias de nuestros socios.

Otro de nuestros mayores diferenciales es nuestro Centro Odontológico Interdisciplinario, primero y único en el país. Allí contamos con más de 90 profesionales odontólogos, higienistas y asistentes dentales. Verdaderamente consideramos que SMI es el prestador de salud con el mayor desarrollo odontológico propio del mutualismo y, para nosotros, la salud bucal está en la base de la preservación de la salud general.

¿Qué servicios ofrece el Centro Odontológico Interdisciplinario?

Entendemos que las prestaciones odontológicas son fundamentales para la salud integral de todos los uruguayos, por eso decidimos crear el primer Centro Odontológico Interdisciplinario del Uruguay. Se trata de una clínica de excelente calidad, con seis consultorios completamente equipados, laboratorio dental y área de bioseguridad especialmente diseñada para la atención odontológica de alta complejidad. El centro mantiene la atención cercana y humana que caracteriza a SMI.

En esta clínica confluyen todas las especialidades de la odontología en un mismo lugar y en forma articulada, para que los usuarios atiendan todas sus necesidades ágilmente.

El Centro Odontológico Interdisciplinario está abierto a todo público, brindando la posibilidad de una consulta diagnóstica sin costo, para determinar y planificar en forma personalizada los tratamientos de última generación que allí se ofrecen.

¿Con cuántos recursos humanos cuenta SMI?

En términos de recursos humanos, contamos al día de hoy con unos 3.000 funcionarios no médicos y unos 1.500 funcionarios médicos aproximadamente. Nuestros recursos humanos cumplen con tareas asistenciales y no asistenciales, visibles e invisibles, en forma simultánea e integrados como un gran puzle humano, que responde a esta cultura organizacional, en forma oportuna y responsable. En este momento, se están produciendo cientos de actos médicos y no médicos asistenciales, en todos los niveles de atención, en nuestras diferentes sedes.

Si bien es imposible lograr que todas las experiencias de servicio sean 100% satisfactorias, nos caracteriza la voluntad de aprender de nuestros errores y corregirlos con acciones de mejora continua. Por eso tenemos servicios de formación continua, tanto en las áreas médicas como de enfermería, encargados del mantenimiento y de un bien cada día más complejo como el conocimiento de los equipos asistenciales, su protocolización, actualización y difusión.

¿Qué aprendizajes les dejó la pandemia de Covid-19?

La pandemia de Covid-19 puso a prueba a todos los prestadores integrales de salud, y considero que salvamos con nota dicha instancia. Pero también dejó secuelas, cambios epidemiológicos, impactos económicos y financieros en los prestadores y nuevos paradigmas asistenciales, a los que nuevamente debemos adaptarnos. Vemos claramente la necesidad de inmediatez en la respuesta expresada en la demanda de nuestros afiliados y en la de nuestros recursos humanos, que brindan el servicio.

Están atravesando un proceso de transformación digital. ¿En qué consiste?

Este proceso de cambio en la transformación digital lo están atravesando todos los prestadores de salud. La universalización del acceso médico a la información, contenida en la Historia Clínica Electrónica en todos los niveles de atención, en todos los puntos geográficos y en cualquier prestador de cualquier localidad, ha requerido tiempo, una inversión económica importante, logística organizacional y cambio cultural.

Sabemos que la adaptación a estos cambios no es rápida, sobre todo si pensamos en la población con más dificultades adaptativas, como los adultos mayores, acostumbrados a los recordatorios en papel físico. Pero lo estamos haciendo gradualmente.