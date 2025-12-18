Finanzas colectivas: primer fideicomiso financiero emitido en plataforma digital uruguaya

Crowder presenta Tatú, una nueva emisión que busca proteger los ahorros de los uruguayos de la inflación invirtiendo en valores emitidos por el Estado, con una inversión simple a partir de $ 1.000.

Este viernes 19 de diciembre, Tatú —el primer fideicomiso financiero de ahorro en pesos uruguayos— emitirá títulos en Crowder, única plataforma de financiamiento colectivo autorizada por el Banco Central del Uruguay (BCU) que funcionará en nuestro país.

Esta operación no resulta novedosa solo por el hecho de que sea la primera, sino también por permitir a los usuarios invertir en fondos de títulos, en su mayoría soberanos, nominados en moneda local a un plazo de tres años.

Este fideicomiso financiero de oferta pública tendrá a VALO como el fiduciario y a Urraburu e Hijos Corredor de Bolsa S.R.L. como su administrador, ambos agentes con largo y probado track record en el mercado de valores local.

En un contexto donde los ahorros de los uruguayos representan algo más del 80% del total de los depósitos que tiene el sistema bancario del país, resulta clave entender el aspecto racional de esta conducta del ahorrista uruguayo.

En 2018, Bruno Gili, actual responsable del programa Uruguay Innova, propuso algunas posibles explicaciones para comprender este comportamiento. Por un lado, señaló que el público aún no ha recuperado la confianza en el sistema financiero; por otro, destacó que muchos ahorristas presentan un perfil conservador y priorizan la protección del capital por sobre la rentabilidad de sus saldos. Además, Gili señaló que el sistema financiero no ha desarrollado productos de ahorro lo suficientemente atractivos como para incentivar a los ahorristas a realizar colocaciones a plazo. En este sentido, Tatú se presenta como una forma simple de invertir.

Para Crowder, el BCU se encuentra en la actualidad en una doble línea de acción: por un lado, busca incorporar al perímetro regulatorio todas las operaciones que puedan considerarse actividades financieras, implementando una estrategia escalonada denominada “rampa de despegue”; por otro, impulsa la profundización de la desdolarización de la economía, en un contexto en el que los uruguayos continúan ahorrando y evaluando las rentabilidades sobre todo en dólares, más que en pesos uruguayos.

Justamente, esta primera emisión de un fideicomiso financiero en Crowder apunta a colaborar con ese doble objetivo bancocentralista y pone a disposición del inversor minorista un vehículo que proteja sus ahorros de la inflación con un ticket mínimo que resulta 20 veces inferior al que exigen los fondos abiertos de inversión en moneda local que funcionan en el medio.

Se puede obtener más información a través de www.crowder.fund.