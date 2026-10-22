‘Fogón’, el ‘podcast’ uruguayo que cruza fronteras para contar las historias detrás del vino

Un asado entre amigos fue el punto de partida de Fogón, el podcast de Familia Deicas que encontró en las conversaciones alrededor del vino una forma de acercarse a las historias que no suelen aparecer en las entrevistas tradicionales. Lo que comenzó como una iniciativa para contar lo que sucedía en la vitivinicultura uruguaya amplió su alcance y hoy reúne a referentes de distintas disciplinas y países. El miércoles 14 de octubre, el proyecto presentó su tercera temporada, con Mendoza como escenario principal y algunas de las figuras más reconocidas del vino argentino entre sus invitados.

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“Nos pareció que teníamos muchas cosas para contar que estaban buenas desde la bodega y que había muchas cosas pasando en el mundo del vino, en Uruguay, que podía estar bueno compartir”, explicó Santiago Deicas, winemaker de Familia Deicas y uno de los conductores del ciclo. La idea surgió de su hermano Nino y de Matías Tute Cerviño, de la productora audiovisual Blue Monk, que ya trabajaba con la bodega. La confianza entre ambos equipos y el gusto por grabar juntos terminaron de dar forma al proyecto.

La primera temporada estuvo centrada en la escena vitivinícola uruguaya y en los vínculos entre sus protagonistas. Consultado sobre el ambiente, Deicas destaca la camaradería entre colegas que también compiten en el mercado. “Si le va bien a cualquiera de mis colegas, me va bien a mí también”, resumió. Esa relación, que se traduce en visitas entre bodegas y colaboración cuando toca representar al país en el exterior, fue uno de los aspectos que el podcast buscó mostrar.

Para la segunda temporada, el abanico se amplió hacia lo que sus creadores llaman el mundo de la “ceremonia”: el vino, la gastronomía y la cultura. Participaron, entre otros, el enólogo estadounidense Paul Hobbs, el chileno Enrique Tirado, responsable de Don Melchor, la periodista británica Amanda Barnes y referentes uruguayos de ámbitos como los quesos y los hongos. El objetivo era aprovechar las visitas de personalidades internacionales a Uruguay y, al mismo tiempo, dar lugar a figuras locales reconocidas en sus especialidades, aunque menos conocidas fuera de esos círculos.

La tercera temporada dio otro paso y trasladó buena parte de las conversaciones a Mendoza. A lo largo de siete capítulos, el ciclo reúne a Alejandro Vigil, Sebastián Zuccardi, David Bonomi, Roy Urvieta, Ana Lovaglio y Alan Dayan, además de Narda Lepes, cuyo episodio se grabó en Uruguay.

En el caso de los invitados mendocinos, la elección estuvo marcada por relaciones personales de larga data. Deicas contó que varios son amigos suyos desde hace años y que, gracias a esa confianza, pudo proponerles participar sin demasiadas explicaciones previas. “No nos divertía hablar del vino, de la historia de la bodega y de lo más típico. Dijimos: ‘aprovechemos a contar lo que nos gustaría saber’”, señaló.

Es por eso que las conversaciones se detienen en las decisiones difíciles, los errores, las pérdidas, los cambios generacionales y los desafíos de construir proyectos que alcanzaron reconocimiento internacional. Varios de los invitados están al frente de empresas familiares, una experiencia con la que los propios conductores se identifican. “Queríamos llevar el detrás de cámara a lo que pasa detrás de las personas y los proyectos de cada uno”, explicó Deicas.

La presentación de la nueva temporada se acompañó con una cena en la cava de la bodega.

El vino funciona como hilo conductor, pero también como parte de la dinámica. Para el entrevistado, compartir una copa ayuda a generar un clima más distendido, alejado de la entrevista formal. “Las charlas son como estar hablando entre amigos en una casa”, describió.

La presentación de la nueva temporada trasladó esa lógica a la propia bodega Familia Deicas. En lugar de limitarse a una recepción tradicional, los invitados descendieron a la cava donde se habían grabado las primeras dos temporadas. Allí se montó el set en el centro del espacio, rodeado de mesas, y se grabaron tres conversaciones breves con participación del público. Mientras los asistentes comían, los conductores invitaban a algunos de ellos a sumarse a episodios de entre 15 y 20 minutos. “Era como hacer un fogón con la gente participando”, contó Deicas.

El crecimiento del proyecto también empezó a modificar su estructura. Durante las primeras temporadas, los contenidos se difundían desde las redes sociales de Familia Deicas, pero el volumen de material y el interés que despertó llevaron a crear canales propios para Fogón. Según Deicas, además, ya surgieron propuestas de patrocinio para una cuarta temporada, que podría ampliar las locaciones y los destinos de grabación.

El formato audiovisual y los fragmentos breves de las conversaciones, difundidos en redes sociales y YouTube, contribuyeron a que las historias llegaran a públicos más amplios. La intención ahora es dar continuidad a ese crecimiento sin perder el tono que dio origen al ciclo.

La tercera temporada de Fogón se estrenó el 14 de octubre y suma nuevos episodios cada dos semanas, a las 21 horas, en YouTube y Spotify.