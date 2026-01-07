GDN Uruguay encabeza ‘ranking’ de marca empleadora en Uruguay

En una noche marcada por la celebración, el encuentro y el reconocimiento al talento, se presentó la edición 2025 del ranking nacional Empleo Soñado, la principal medición de marca empleadora del país.

Por décimo año consecutivo, Crear Comunicación, junto con la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y la Red de Empresas Inclusivas, distinguió a las 10 empresas mejor valoradas por los jóvenes uruguayos como lugares para trabajar, así como a los dos líderes empresariales más inspiradores del año.

La ceremonia tuvo lugar en el hotel Hyatt Centric Montevideo, en el marco de La Noche de los Recursos Humanos, un evento que se consolida como el encuentro anual más relevante del ecosistema de gestión humana en Uruguay al reunir a directores, gerentes de recursos humanos y equipos de talento de las principales organizaciones del país.

En esta oportunidad, la encuesta alcanzó a casi 5.000 jóvenes de entre 17 y 26 años, quienes entre los meses de julio y setiembre de 2025 evaluaron dimensiones clave tales como oportunidades de desarrollo profesional, liderazgo, clima laboral, innovación, reputación corporativa, compromiso social y bienestar.

Durante la gala, los invitados participaron de una talk session de alto impacto con las exposiciones del managing director de Human Capital de PwC en Argentina, Pablo Granado, y Federico Barbato, gerente comercial de República AFAP, quienes, desde enfoques complementarios, abordaron los desafíos y las oportunidades del sistema previsional y la transformación del trabajo en el contexto global, y destacaron el rol estratégico del liderazgo, la innovación y la gestión humana.

Como cierre de la noche, se dieron a conocer los resultados del ranking Empleo Soñado 2025, donde GDN Uruguay —grupo integrado por Ta-Ta, BAS, Multi Ahorro Hogar, San Roque y Frontoy— volvió a ocupar el primer lugar, consolidándose como la marca empleadora líder del país por segundo año consecutivo y reafirmando su posición como la empresa más elegida por los jóvenes.

El top 10 de esta edición se completó con Fábricas Nacionales de Cerveza en el segundo lugar, seguida por Bimbo, Tienda Inglesa, Farmashop, Arnaldo Castro, Itaú, Pronto +, Doña Coca y Bilpa, en un ranking que traza un mapa diverso de organizaciones reconocidas por su capacidad para atraer, desarrollar y comprometer talento joven.

Asimismo, fueron reconocidos los dos líderes empresariales más valorados del año: Carlos Alberto Lecueder, quien vuelve a recibir esta distinción tras haber sido elegido también en 2016, 2018 y 2024; y Juan Salgado, ya escogido en 2021.

El estudio, elaborado y presentado por Crear Comunicación, se consolida como una referencia en Uruguay en materia de marca empleadora y aporta información estratégica para empresas, profesionales y estudiantes sobre las tendencias actuales del mercado laboral.

Entre los hallazgos del estudio se destaca que los jóvenes valoran especialmente el desarrollo profesional, el aprendizaje continuo, el buen salario, la estabilidad laboral y la posibilidad de hacer lo que les gusta. Además, los principales motivos por los que podrían dejar un empleo incluyen un ambiente laboral negativo, una baja remuneración y la falta de oportunidades de crecimiento. En cuanto al liderazgo, los atributos más valorados son comunicación, confianza, determinación, seguridad, empatía y capacidad de inspirar y motivar.

Los datos completos y el análisis integral de Empleo Soñado 2025 se encuentran disponibles en el sitio web marcaempleadora.com.uy.