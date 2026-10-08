  • Cotizaciones
    jueves 08 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Marina Barrientos es nueva ‘country manager’ de Atrevia Uruguay

    Con experiencia en comunicación institucional, asuntos públicos y gestión de crisis, la ejecutiva asumirá el desafío de acompañar el crecimiento de la firma en el país

    Mariana Barrientos.

    Mariana Barrientos.

    FOTO

    Búsqueda | Branded Content
    Por Branded Content

    La consultora estratégica Atrevia, con presencia en 15 países y con más de 600 profesionales, incorporó a Marina Barrientos como nueva country manager en Uruguay.

    Licenciada en Comunicación Narrativa y Periodística y máster en Dirección de Comunicación por la Universidad de Montevideo, Barrientos cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica, asuntos corporativos y gestión de la reputación en Uruguay y América Latina. Ha liderado estrategias de comunicación institucional, asuntos públicos y gestión de crisis para empresas multinacionales, organismos públicos y proyectos vinculados con la innovación tecnológica.

    Leé además

    la calidad de la democracia en el nivel subnacional en debate
    Opinión y Análisis

    La calidad de la democracia en el nivel subnacional en debate
    Un hogar pobre. 
    Números de la semana

    Pobreza, mercado automotor, inflación, confianza económica, comercio exterior y desempleo por departamentos en Uruguay en números

    Antes de sumarse a Atrevia fue jefa de Comunicación Institucional de Montecon. También se desempeñó como lead regional de Comunicación Digital de FactStory/AFP para Coca-Cola South Latin, Public Affairs & Communications, y trabajó en el área de comunicación editorial del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu). Su carrera comenzó en el periodismo, con pasajes por El Observador y la revista BLa.

    “Este nuevo rol representa un desafío profesional que asumo con mucho entusiasmo. Uruguay tiene un importante potencial de crecimiento dentro del hub regional de Atrevia y mi objetivo es contribuir a ese desarrollo”, señaló Barrientos.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Jutep

    La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

    Por Guillermo Draper
    Radios públicas

    El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

    Por Redacción Búsqueda
    Lana

    La menor oferta mundial sostiene los altos precios de la lana y se abren oportunidades para Uruguay

    Por Juan Luis Dellapiazza

    Te Puede Interesar

    Mario Lubetkin, Félix Ulloa, Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez.

    Vicepresidente de Bukele se encontró con Orsi, tres ministros, un senador oficialista, varios opositores y masones

    Por  Nicolás Delgado  y Juan Francisco Pittaluga
    Gonzalo Gómez.

    Entre el “fusilamiento”, lo “ejemplarizante” y la “doble vara”, los blancos se dividen sobre la sanción al edil Gómez

    Por Federico Castillo
    Voceros de 22 colectividades indígenas en el Parlamento; desde la izquierda: Alejandra Burgos, Óscar Núñez y Mónica Michelena.
    Video

    El Día del Patrimonio revivió el enfrentamiento histórico del Partido Colorado con los colectivos charrúas

    Por Leonel García
    Eduardo Ache.

    Las dos grandes fuerzas políticas de Uruguay “están más preocupadas por llegar al poder que por cambiar al país”

    Por Federico Castillo