Marina Barrientos es nueva ‘country manager’ de Atrevia Uruguay

La consultora estratégica Atrevia, con presencia en 15 países y con más de 600 profesionales, incorporó a Marina Barrientos como nueva country manager en Uruguay.
Con experiencia en comunicación institucional, asuntos públicos y gestión de crisis, la ejecutiva asumirá el desafío de acompañar el crecimiento de la firma en el país
La consultora estratégica Atrevia, con presencia en 15 países y con más de 600 profesionales, incorporó a Marina Barrientos como nueva country manager en Uruguay.
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Licenciada en Comunicación Narrativa y Periodística y máster en Dirección de Comunicación por la Universidad de Montevideo, Barrientos cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica, asuntos corporativos y gestión de la reputación en Uruguay y América Latina. Ha liderado estrategias de comunicación institucional, asuntos públicos y gestión de crisis para empresas multinacionales, organismos públicos y proyectos vinculados con la innovación tecnológica.
Antes de sumarse a Atrevia fue jefa de Comunicación Institucional de Montecon. También se desempeñó como lead regional de Comunicación Digital de FactStory/AFP para Coca-Cola South Latin, Public Affairs & Communications, y trabajó en el área de comunicación editorial del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu). Su carrera comenzó en el periodismo, con pasajes por El Observador y la revista BLa.
“Este nuevo rol representa un desafío profesional que asumo con mucho entusiasmo. Uruguay tiene un importante potencial de crecimiento dentro del hub regional de Atrevia y mi objetivo es contribuir a ese desarrollo”, señaló Barrientos.