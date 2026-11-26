Quedó liderado por Nordex, seguido por Ta-Ta, Farmashop, Arnaldo Castro, Itaú, Doña Coca, Decathlon, Bilpa, Abitab y Danone, en ese orden

Nordex se convirtió en la gran protagonista de Empleo Soñado 2026, al alcanzar la primera posición del ranking en su primera aparición entre las 10 empresas más votadas por los jóvenes uruguayos.

Nordex se convirtió en la gran protagonista de Empleo Soñado 2026, al alcanzar la primera posición del ranking en su primera aparición entre las 10 empresas más votadas por los jóvenes uruguayos. Los resultados de esta 11.ª edición, que registró la participación récord de 5.388 jóvenes, fueron anunciados el pasado 12 de noviembre en el marco de La Noche de los Recursos Humanos, celebrada en Hyatt Centric Montevideo.

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El ranking 2026 quedó liderado por Nordex, seguido por Ta-Ta, Farmashop, Arnaldo Castro, Itaú, Doña Coca, Decathlon, Bilpa, Abitab y Danone, en ese orden.

La clasificación reúne organizaciones de diferentes sectores de actividad y refleja la diversidad de empresas que despiertan el interés de las nuevas generaciones.

Desarrollado por Crear Comunicación desde 2016, con el respaldo institucional de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y de la Red de Empresas Inclusivas Uruguay, Empleo Soñado se consolida como el único ranking de marca empleadora de Uruguay, con un diferencial fundamental: mide la percepción externa de las organizaciones. A diferencia de las evaluaciones centradas en quienes ya trabajan en una empresa, este relevamiento anual recoge las preferencias de jóvenes que las observan desde afuera y las consideran como posibles lugares para desarrollar su futuro profesional.