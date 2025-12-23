Reserva Montoya: una visión que define un estilo de vida mediante paisaje y arquitectura
El proyecto pone el foco en el bienestar y la vida en comunidad, con una infraestructura diseñada para aprovechar cada espacio y una propuesta de servicios y actividades que, en un entorno cuidadosamente integrado, elevan la calidad de vida durante todo el año
En La Barra, Punta del Este, una comunidad redefine la relación entre arquitectura, naturaleza y estilo de vida. Reserva Montoya no es solo un barrio cerrado: es un enclave exclusivo donde el diseño contemporáneo se funde con la esencia del paisaje esteño y ofrece un equilibrio perfecto entre privacidad, sofisticación y conexión con el entorno.
Detrás de esta visión están Nicolás M. Gassiebayle y Jorge de León Meneses, dos referentes con trayectorias que convergen en una misma premisa: crear un lugar que trascienda la idea tradicional de un desarrollo inmobiliario, combinando diseño de vanguardia con integración al paisaje, una infraestructura de primer nivel con marcada personalidad. Esa multiplicidad de miradas y sensibilidad hacia el paisaje y la cultura local han sido fundamentales para dar forma a un barrio que no solo ofrece infraestructura de nivel superior, sino también una conexión genuina con el espíritu del lugar, todo en una ubicación privilegiada, entre La Barra y Manantiales, bordeando la Laguna y muy cerca del mar.
Nicolás Gassiebayle, nacido en Argentina y de profesión ingeniero civil, cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de barrios cerrados en Argentina y ahora también en Uruguay. Su experiencia en planificación con altos estándares de calidad ha permitido concebir Reserva Montoya como un proyecto en el que cada detalle —desde la disposición de los lotes hasta la orientación de los espacios comunes— responde a una visión integral de bienestar. Su sello es claro: crear entornos en los que la naturaleza no solo conviva con la arquitectura, sino que la potencie.
Por su parte, de León Meneses aporta su profundo conocimiento del territorio y su visión de un Punta del Este auténtico y atemporal. De profesión contador público, fundó su propio estudio, desde el cual durante 18 años asesoró a reconocidas firmas. Desde 2016 produce los vinos Las Garzas Viña Oceánica, ubicado en el paraje del mismo nombre del departamento de Rocha. En 2015, publicó el libro El encuentro = 3 + 1 y recientemente Arenas del tiempo, de Ediciones B, una novela de ficción que transcurre en el Punta del Este de su infancia.
El resultado de esta sinergia es un barrio que prioriza la calidad de vida, con un diseño que respira modernidad y equilibrio, no solo por los proyectos particulares, sino desde la infraestructura general. Ejemplo de ello son los senderos naturales, verdaderos corredores de diversidad de especies y paisajes, donde se transita por puentes o montes de árboles centenarios entre pastizales y rocas naturales, todas áreas reservadas para que el contacto con la naturaleza sea una premisa y no un remanente.
Algo a resaltar es la oferta de servicios, apoyada por un equipo profesional que entiende el valor de la excelencia y el profundo sentido de comunidad que predomina en todo lo que se ofrece. El abanico de actividades es amplio y muchas de ellas ya instaladas como clásicos entre residentes y visitantes, como las cenas mensuales y catas de vino las noches de luna llena en el club house, con chefs invitados, campeonatos de tenis o pádel, sesiones de yoga con profesores especializados que acompañan actividades en gimnasio y canchas con instalaciones de primera línea. También puede disfrutarse en el verano de un parador de playa exclusivo, con reposeras, descuentos especiales y actividades recreativas para chicos y grandes. Es de orden resaltar también la disponibilidad para los residentes de dos vehículos eléctricos que recorren el circuito (club house, área de deportes, Parador Reserva Montoya, Palmas de La Barra y playa Bikini en Manantiales).
Hay allí una clara visión enfocada en la experiencia de los residentes y visitantes que se asegura con personal idóneo que acompaña y supervisa cada actividad.
Con 45 casas finalizadas y 40 en construcción, el icónico y espectacular club house sobre la laguna, cita ineludible a cualquier hora del día con servicio desde desayuno a cena, amenities diferenciales y una propuesta urbanística que integra los espacios privados y comunes con el entorno natural, Reserva Montoya se consolida como el destino ideal para quienes buscan exclusividad sin renunciar a la calidez de un hogar rodeado de naturaleza.
Aquí, la experiencia de vivir Punta del Este alcanza una nueva dimensión: un refugio donde el paisaje y la arquitectura se encuentran para crear un estilo y calidad de vida incomparables, todos los días del año.