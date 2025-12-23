Reserva Montoya: una visión que define un estilo de vida mediante paisaje y arquitectura

El proyecto pone el foco en el bienestar y la vida en comunidad, con una infraestructura diseñada para aprovechar cada espacio y una propuesta de servicios y actividades que, en un entorno cuidadosamente integrado, elevan la calidad de vida durante todo el año

En La Barra, Punta del Este, una comunidad redefine la relación entre arquitectura, naturaleza y estilo de vida. Reserva Montoya no es solo un barrio cerrado: es un enclave exclusivo donde el diseño contemporáneo se funde con la esencia del paisaje esteño y ofrece un equilibrio perfecto entre privacidad, sofisticación y conexión con el entorno.

Detrás de esta visión están Nicolás M. Gassiebayle y Jorge de León Meneses, dos referentes con trayectorias que convergen en una misma premisa: crear un lugar que trascienda la idea tradicional de un desarrollo inmobiliario, combinando diseño de vanguardia con integración al paisaje, una infraestructura de primer nivel con marcada personalidad. Esa multiplicidad de miradas y sensibilidad hacia el paisaje y la cultura local han sido fundamentales para dar forma a un barrio que no solo ofrece infraestructura de nivel superior, sino también una conexión genuina con el espíritu del lugar, todo en una ubicación privilegiada, entre La Barra y Manantiales, bordeando la Laguna y muy cerca del mar.

Nicolás Gassiebayle, nacido en Argentina y de profesión ingeniero civil, cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de barrios cerrados en Argentina y ahora también en Uruguay. Su experiencia en planificación con altos estándares de calidad ha permitido concebir Reserva Montoya como un proyecto en el que cada detalle —desde la disposición de los lotes hasta la orientación de los espacios comunes— responde a una visión integral de bienestar. Su sello es claro: crear entornos en los que la naturaleza no solo conviva con la arquitectura, sino que la potencie.

Reserva Montoya 2 Por su parte, de León Meneses aporta su profundo conocimiento del territorio y su visión de un Punta del Este auténtico y atemporal. De profesión contador público, fundó su propio estudio, desde el cual durante 18 años asesoró a reconocidas firmas. Desde 2016 produce los vinos Las Garzas Viña Oceánica, ubicado en el paraje del mismo nombre del departamento de Rocha. En 2015, publicó el libro El encuentro = 3 + 1 y recientemente Arenas del tiempo, de Ediciones B, una novela de ficción que transcurre en el Punta del Este de su infancia.

El resultado de esta sinergia es un barrio que prioriza la calidad de vida, con un diseño que respira modernidad y equilibrio, no solo por los proyectos particulares, sino desde la infraestructura general. Ejemplo de ello son los senderos naturales, verdaderos corredores de diversidad de especies y paisajes, donde se transita por puentes o montes de árboles centenarios entre pastizales y rocas naturales, todas áreas reservadas para que el contacto con la naturaleza sea una premisa y no un remanente.