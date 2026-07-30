ANP quiere repatriar utilidades acumuladas de la terminal de contenedores desde Luxemburgo

En la última asamblea de accionistas de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la Administración Nacional de Puertos (ANP) planteó al socio mayoritario de la concesionaria de la terminal especializada en el Puerto de Montevideo —la multinacional belga Katoen Natie— la posibilidad de “repatriar” las utilidades acumuladas que le corresponden al Estado y que están colocadas en una cuenta en Luxemburgo. Se trata de unos US$ 50 millones, dijo a Búsqueda el presidente de la ANP, Pablo Genta.

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Explicó que ese dinero corresponde a los dividendos que se habían acordado resguardar en el caso de tener que capitalizar la sociedad para el desarrollo de los compromisos asumidos, como el plan de inversiones de ampliación de la terminal. Puesto que la financiación de la obra ya está resuelta, Genta también planteó en la asamblea, realizada el pasado 22 de junio, la posibilidad de que a partir del 2027 la distribución de utilidades de TCP sea del 100% de lo que le corresponde a cada accionista según su participación: 20% para ANP y 80% en el caso de Katoen Natie.

Es que desde hace años los socios de TCP acordaron repartir el mínimo de utilidades que establece la ley de sociedades anónimas del Uruguay, que es del 20%, explicó Genta.

El asunto fue puesto en el tapete por el sindicato de trabajadores portuarios en un comunicado público el pasado sábado 11 que informa sobre las ganancias registradas por TCP en 2025, de US$ 64,5 millones , de los cuales a la ANP se le distribuyeron US$ 2,6 millones. Consultado por el tema el jueves 16 en el informativo de Canal 5, Genta señaló que en lugar de los US$ 13 millones que le hubieran correspondido recibió unos US$ 3 millones, es decir, “el 20% del 20%”. Informó además que este año se planteó revisar eso y aumentar el reparto de dividendos a partir del 2027.

El presidente de la ANP explicó a Búsqueda que en los últimos años, al repartir el mínimo establecido en la ley de sociedades anónimas, ya “no hay riesgo de financiamiento de las obras, (y) las reservas son suficientes”, por lo que planteó a Katoen Natie que la distribución de utilidades “sea del 100% de lo que corresponde, es decir, el 100% del 20%”.

“Estamos negociando ese cambio en lo acordado para que se pueda dar a partir del 2027 y ver qué posibilidades hay de que pudiéramos tomar parte de las utilidades que se fueron acumulando y están colocadas en un banco de Luxemburgo para contingencias. Si bien no es una mala colocación, porque está generando dividendos, nuestra posición actual es que deberían traerse hacia Uruguay para poder generar actividad o tenerlas aquí” en el país.

Genta comentó que hoy los fondos para la obras están cubiertos y alegó que TCP va a utilizar más recursos propios. Señaló que a fines de abril se le presentó a la ANP el “quinto” cronograma de obra, donde se establece que los primeros 365 metros del nuevo muelle estarán prontos dentro de un año —en agosto de 2027— y que en octubre estarán operativos con las grúas que la empresa adquirió en China. Junto con eso, estarían prontas unas ocho hectáreas de ampliación de la explanada para contenedores.

La finalización de la segunda etapa de obras, que consiste en los otros 365 metros de muelle y el resto de la explanada, se prevé para octubre de 2028. Explicó que hay una comisión de seguimiento que analiza los aspectos técnicos y la posibilidad de su cumplimiento. “Eso se va a traducir en que se acepte o se dé una validación por parte del directorio de ANP, por más que no es necesario estrictamente, pero creo conveniente que así sea”, afirmó el jerarca.

La inversión prevista, que supera los US$ 600 millones, se amplió en unos US$ 45 millones, que corresponden una parte a un pago de contingencias relacionado con quien era el constructor principal de la obra —la empresa Jan De Nul—, cuyo contrato fue rescindido por incumplimientos y se le inició una demanda internacional para solicitar por los daños y perjuicios derivados, y otra parte al costo de dragar la piedra que falta sacar.

Del balance de TCP del 2025 surge que los dividendos a pagar se encuentran retenidos en el marco de los contratos de préstamo firmados entre la sociedad y tres instituciones financieras del exterior.